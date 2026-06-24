ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE

Electronisounds TRX-12, Tracker-DAW

Google Preferred Source Badge für AMAZONA.de

Tracker-Software mit vielen Extras

24. Juni 2026
electronisounds trx-12

Electronisounds TRX-12, Tracker-DAW

Software-Tracker, so wie wir sie euch in unserem großen Artikel zu Thema Tracker vorgestellt haben, erfreuen sich auch heute noch großer Beliebtheit. Mit TRX-12 gibt es nun eine neue Software aus diesem Bereich. Mit einem Preis von knapp 30,- US-Dollar ist diese sogar erstaunlich günstig.

Tracker-DAW: Electronisounds TRX-12

Im Gegensatz zu den heutzutage gängigen DAWs bieten die Software-Tracker eine Oldschool-Optik, die an Tabellen o.ä. erinnern. Dennoch gibt es weiterhin viele Liebhaber dieser Software- und Hardware-Art. Der Entwickler hinter Electronisounds  ist solch ein Liebhaber und hat in seine TRX-12-Software über 30 Jahre Leidenschaft gesteckt.

ANZEIGE

Electronisounds TRX-12

Interessant ist Electronisounds TRX-12 auch deshalb, weil die Software viele Features bietet, die man in anderen Tracker-DAWs nicht findet. So bietet TRX-12 bspw. 31 Step-FX Kommandos, über die u.a. Akkorde, Strummings, Ratches, Glides oder Probability-Funktionen pro Step realisiert werden können.

Electronisounds TRX-12

Ebenfalls möglich sind komplette Akkorde oder mehrere Drum-Sounds auf einer einzelnen Spur. Es gibt Multi-Sample-Playback-Instrumente und eine Round-Robin-Funktion, Melodien können sich mit Hilfe einer Wahrscheinlichkeitsfunktion verändern und Patterns lassen sich on the fly samplen und wieder laden.

Electronisounds TRX-12

ANZEIGE

Ausgeliefert wird Electronisounds TRX-12 mit über 4.000 Samples, hunderten Presets, MIDI-Files und über 500 Synthesizer-Wellenformen. Neben Sample-Instrumenten bietet TRX-12 auch drei polyphone Synthesizer-Enginges und ein Multi-Sample-Synth. Ebenfalls bietet die Tracker-Software zwei Slicer-Tracks.

Einsetzen könnt ihr TRX-12 unter Windows 10/11 und macOS (aber 11). Die Software kostet 29,99 US-Dollar.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

ANZEIGE

Links

ANZEIGE
Über den Autor
Profilbild

Felix Thoma RED

Nach der klassischen musikalischen Früherziehung ging es übers Keyboard hin zum Klavier und diversen Bands, was am Ende sogar zur Finanzierung des Studiums gereicht hat. Danach hat mich das Schicksal in die Welt der Werbe- und Filmmusik verfrachtet - dieser bin ich heute noch treu!

Profil ansehen
Weitere Artikel zu diesem Beitrag
Xiphonics Picotracker Advance, Tracker-Groovebox

Xiphonics Picotracker Advance, Tracker-Groovebox

09.02.2026 |12
Übersicht: Tracker, vom C64 über den Amiga bis heute

Übersicht: Tracker, vom C64 über den Amiga bis heute

06.10.2025 |35
Renoise 3.5, Tracker-DAW-Software

Renoise 3.5, Tracker-DAW-Software

10.07.2025 |1
Polyend Tracker Mini 10th Anniversary Edition

Polyend Tracker Mini 10th Anniversary Edition

04.06.2025 |10
Test: Polyend Tracker +, Standalone-Hardware-Tracker

Test: Polyend Tracker +, Standalone-Hardware-Tracker

19.07.2024 |8
Dirtywave M8 Tracker Model:02

Dirtywave M8 Tracker Model:02

07.02.2024 |8
Interview Timothy Lamb: Mastermind Dirtywave M8 Tracker

Interview Timothy Lamb: Mastermind Dirtywave M8 Tracker

25.01.2023 |15
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

Ähnliche Artikel
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X