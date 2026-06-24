Tracker-Software mit vielen Extras

Software-Tracker, so wie wir sie euch in unserem großen Artikel zu Thema Tracker vorgestellt haben, erfreuen sich auch heute noch großer Beliebtheit. Mit TRX-12 gibt es nun eine neue Software aus diesem Bereich. Mit einem Preis von knapp 30,- US-Dollar ist diese sogar erstaunlich günstig.

Tracker-DAW: Electronisounds TRX-12

Im Gegensatz zu den heutzutage gängigen DAWs bieten die Software-Tracker eine Oldschool-Optik, die an Tabellen o.ä. erinnern. Dennoch gibt es weiterhin viele Liebhaber dieser Software- und Hardware-Art. Der Entwickler hinter Electronisounds ist solch ein Liebhaber und hat in seine TRX-12-Software über 30 Jahre Leidenschaft gesteckt.

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Interessant ist Electronisounds TRX-12 auch deshalb, weil die Software viele Features bietet, die man in anderen Tracker-DAWs nicht findet. So bietet TRX-12 bspw. 31 Step-FX Kommandos, über die u.a. Akkorde, Strummings, Ratches, Glides oder Probability-Funktionen pro Step realisiert werden können.

Ebenfalls möglich sind komplette Akkorde oder mehrere Drum-Sounds auf einer einzelnen Spur. Es gibt Multi-Sample-Playback-Instrumente und eine Round-Robin-Funktion, Melodien können sich mit Hilfe einer Wahrscheinlichkeitsfunktion verändern und Patterns lassen sich on the fly samplen und wieder laden.

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Ausgeliefert wird Electronisounds TRX-12 mit über 4.000 Samples, hunderten Presets, MIDI-Files und über 500 Synthesizer-Wellenformen. Neben Sample-Instrumenten bietet TRX-12 auch drei polyphone Synthesizer-Enginges und ein Multi-Sample-Synth. Ebenfalls bietet die Tracker-Software zwei Slicer-Tracks.

Einsetzen könnt ihr TRX-12 unter Windows 10/11 und macOS (aber 11). Die Software kostet 29,99 US-Dollar.