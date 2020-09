Elektron Analog Four MK2, Rytm MK2: Neuer Look, neue Sounds

Synthesizer & Drumcomputer im neuen Gewand

Zurück zu den Wurzeln – könnte man durchaus sagen wenn man den neuen Look von Analog Four MK2 und Rytm MK2 sieht. Diesen beiden hat der schwedische Hersteller nämlich einen neuen Look spendiert. Und siehe da, sie sind wieder Schwarz. Ganz so wie man sie noch aus der ersten Generation kennt.

Die neue (alte) Farbgebung ist allerdings nicht das einzige was Elekron seinen beiden Produkten mit auf den Weg gegeben hat. Auch der Sound Content des analogen Synthesizers und des Drumcomputers wurde überarbeitet und hierfür wurden u.a. Eraldo Bernocchi, Lucifer’s Aid, Spit Mask und (d) glitched hinzugezogen.

Außer der Farbgebung und der neuen Preset Sounds ist an den beiden nichts neu, d.h. letztlich handelt es sich um eine mehr als kleine Aufwertung. Hier geht’s zu den Tests der beiden sowie einer großen Übersicht aller Elektron Produkte:

Hier der offizielle Trailer für die beiden neuen Versionen:

Ab wann der schwedische Hersteller Elektron die beiden neuen Version auf den Markt bringt, ist bisher nicht bekannt. Als unverbindliche Preisempfehlung gibt das Unternehmen 1.379,- Euro für den Analog Four MK2 und 1.599,- Euro für den Rytm MK2 an. Die bisherigen Versionen gibt es aktuell für 1.268,- Euro (Analog Four MK2) und 1.499,- Euro (Rytm MK2).