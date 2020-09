Elektron Analog Four MKII 1.50, Rytm MKII 1.60, Black

Neue Features neuer Look!

Gestern hatte Elektron zwei neue Versionen und Updates zum Analog Four MK2 und Analog Rytm MK2 vorgestellt. Heute kam dann die zweite Meldung, die (meiner Meinung nach) deutlich interessanter ist, denn diese betrifft erfreulicherweise auch alle bisherigen User – teilweise sogar bis hin zurück zur MK1-Version von Analog Four und Rytm.

Elektron Analog Four MKII 1.50 BLACK

Für beide ist ab sofort ein Firmware-Update erhältlich, das die Funktionen deutlich erweitert. Analog Four erhält das OS 1.50, der Analog Rytm OS 1.60. Damit einher geht die Nutzung als Class-Compliant USB-Audiointerface, d. h. egal ob am Computer oder kompatiblen Smartphones und Tablets, Audio-Recording, bi-direktionales Audio-Processing, MIDI Sequencing & Co. sind ab sofort mit beiden Geräten möglich.

Und auch in die Welt des Step-Recordings drängen die beiden Elektron Geräte nun vor. Analog Rytm User können hierbei sogar mehrere Tracks gleichzeitig bearbeiten.

Ein weiteres Feature ist Trig Probability. Aktiviert man diese bei den beiden Elektrons, darf man gespannt warten, welche zufälligen Patterns sich ergeben, super. Hierzu gibt es sogar eine Preview-Funktion, so dass man sich vorab einen Überblick verschaffen, wie sehr Pattern verdreht und verändert werden.

Zu guter Letzt hat Elektron am Sound & Sample Management gearbeitet, so dass man ungenutzten Daten schnell identifizieren und löschen kann.

Elektron Analog Rytm MKII 1.60, BLACK

Nicht alle neuen Features sind auch bei den MK1-Versionen von Analog Four und Rytm verfügbar. So bleibt u. a. die Nutzung als Class-Compliant USB-Interface den MK2-Versionen vorbehalten. Genaua Informationen findet ihr in den Release-Notes.

Hier das passende YouTube Video zu den Firmware-Updates:

Unsere News vom 23.09.2020:

Zurück zu den Wurzeln – könnte man durchaus sagen, wenn man den neuen Look von Analog Four MK2 und Rytm MK2 sieht. Diesen beiden hat der schwedische Hersteller nämlich einen neuen Look spendiert. Und siehe da, sie sind wieder schwarz. Ganz so, wie man sie noch aus der ersten Generation kennt.

Die neue (alte) Farbgebung ist allerdings nicht das Einzige, was Elekron seinen beiden Produkten mit auf den Weg gegeben hat. Auch der Sound-Content des analogen Synthesizers und des Drumcomputers wurde überarbeitet und hierfür wurden u. a. Eraldo Bernocchi, Lucifer’s Aid, Spit Mask und (d) glitched hinzugezogen.

Außer der Farbgebung und den neuen Preset-Sounds ist an den beiden nichts neu, d. h. letztlich handelt es sich um eine mehr als kleine Aufwertung. Hier geht’s zu den Tests der beiden sowie einer großen Übersicht aller Elektron Produkte:

Hier der offizielle Trailer für die beiden neuen Versionen:

Ab wann der schwedische Hersteller Elektron die beiden neuen Versionen auf den Markt bringt, ist bisher nicht bekannt. Als unverbindliche Preisempfehlung gibt das Unternehmen 1.379,- Euro für den Analog Four MK2 und 1.599,- Euro für den Rytm MK2 an. Die bisherigen Versionen gibt es aktuell für 1.268,- Euro (Analog Four MK2) und 1.499,- Euro (Rytm MK2).



Hier nochmals die Spezifikationen von

Elektron Analog Rytm MKII 1.60, BLACK

Drum voice features (×8)

Fully analog signal path

1 × specialized analog percussion sound generator

1 × sample playback engine

1 × analog overdrive circuit

1 × 2-pole analog multi-mode filter

1 × panning VCA pair

1 × filter envelope

1 × amp envelope

2 × individual effect sends

1 × assignable LFO

1 × dedicated LFO fade envelope

Storage

128 Projects (+Drive)

128 Kits per Project

128 Patterns per Project

16 Songs per Project

4096 Sounds (+Drive Sound Library)

128 Sounds per Project

127 samples per Project

1 GB +Drive sample storage

Sequencer

12 drum tracks

1 FX track

Sequencer MIDI Out

Up to 64 steps per pattern

Individual length per track

Individual scale per track

Parameter locks

Step Recording mode

Trig preview

Trig probability

Instant Pattern, Kit and Sound reload

Live friendly Performance mode

Trig mute, swing, slide, accent functions

Track transpose

Trig conditions

Micro timing

Chromatic mode

Scene mode

Sample-per-step change

Sound-per-step change

Assignable Retrig

Full real-time control

Send effects

Saturator Delay

Supervoid Reverb

Master effects

Analog stereo distortion

Analog stereo compressor

Hardware

12 large, velocity, pressure sensitive, and backlit pads

128 × 64 pixel OLED screen

MIDI In/Out/Thru with DIN Sync out

2 × 1/4” impedance balanced audio out jacks

1 × 1/4” stereo headphone jack

8 × 1/4” impedance balanced individual track output jacks

2 × 1/4” balanced audio in jacks

2 × 1/4” ext in jacks

2 × 1/4” CV/Expression inputs

48 kHz, 24-bit D/A, and A/D converters

Flash-EEPROM upgradable OS

Electrically isolated USB 2.0 High Speed port

Balanced audio outputs

Headphones out level: +15 dBu (55 Ω)

Main outputs level: +15 dBu

Individual outputs level: +15 dBu

Output impedance: 440 Ω unbalanced

Unbalanced external inputs

Input level: +15 dBu maximum

Audio input impedance: 9 kΩ

Balanced audio inputs

Input level: +15 dBu maximum

Audio input impedance: 19 kΩ

Digital S/N ratio: 110 dB (20–20,000 Hz)

CV/Expression inputs

Input voltage on tip: -5 V–+5 V. Supplies +5 V on ring

Accepts CV, Expression pedals

Hier nochmals die Spezifikationen von

Elektron Analog Rytm MKII 1.60, BLACK

Synth voice features (×4)

Fully analog signal path

2 × analog oscillators

Variable waveshape on all waveforms

Oscillator AM and Sync modes

2 × sub-oscillators

1 × noise generator

1 × 4-pole analog lowpass ladder filter

1 × 2-pole analog multi-mode filter

1 × analog overdrive circuit

Filter feedback

2 × assignable LFOs

1 × dedicated vibrato LFO

2 × dedicated waveshape LFOs

1 × amp envelope

2 × assignable envelopes

2 × dedicated LFO fade envelopes

1 × dedicated noise fade envelope

1 × dedicated vibrato envelope

1 × dedicated autobend envelope

3 × individual effect sends

Polyphony

Up to 4 notes of polyphony

Up to 4 part multitimbrality

Up to 4 note unison playback

Storage

128 Projects

4096 Sounds (+Drive Sound Library)

128 Sounds per Project (Project Sound Pool)

128 Kits per Project

128 Patterns per Project

16 Songs per Project

Sequencer

4 synth tracks

1 FX track

1 CV/Gate track

Sequencer MIDI Out

Up to 64 steps per pattern

Individual length per track

Individual scale per track

6 × arpeggiators

Parameter locks

Step Recording mode

Trig preview

Trig probability

Instant Pattern, Kit and Sound reload

Live friendly Performance mode

Swing, slide, accent

Track transpose

Micro timing

Sound-per-step change

Full real-time control

Send effects

Wideshift Chorus

Saturator Delay

Supervoid Reverb

Hardware

128 × 64 pixel OLED screen

MIDI In/Out/Thru with DIN Sync out

2 × 1/4” impedance balanced main audio out jacks

4 × 1/4” separate stereo voice output jacks

2 × 1/4” audio in jacks

1 × 1/4” stereo headphone jack

4 × 1/4” CV/Gate outputs

2 × 1/4” CV/Expression inputs

48 kHz, 24-bit D/A and A/D converters

Flash-EEPROM upgradable OS

Electrically isolated USB 2.0 High Speed port

Balanced audio outputs

Headphones out level: +19 dBu (55 Ω)

Main outputs level: +19 dBu

Output impedance: 440 Ω unbalanced

Unbalanced audio inputs

Input level: +19 dBu maximum

Audio input impedance: 9 kΩ

CV/Expression inputs

Input voltage on tip: -5 V–+5 V. Supplies +5 V on ring

Accepts CV, Expression pedals

CV outputs