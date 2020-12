Elektron Octatrack MKII Anniversary Edition, Perfomance-Sampler

350 Stück in schwarz, neuer Content

Mit dem Octatrack MKII Anniversary Edition feiert Elektron das 10-jährige Jubiläum ihres Performance-Samplers. Nur 350 Stück werden morgen am 3. Dezember ab 9:00 Uhr über die Elektron-Website und bei ausgewählten Händlern erhältlich sein.

Die Besonderheit der Anniversary Edition beschränkt sich auf drei Punkte: das Gehäuse ist Schwarz, somit ist das Modell optisch an die erste Version des Octatrack angelehnt, das Gerät kommt mit „unique factory content and items“ von Künstlern wie „Andreas Tilliander, Skinnerbox, Jogging House, Headless Horseman, Inhalt und Arc Rae“ im Umfang von über 700 MB auf einer 32 GB CF-Card und eben die Limitierung auf 350 Stück.

Ob das genügend Kaufgründe sind, wird sich zeigen. Der Preis soll 1.499 Euro betragen.

Ansonsten unterscheidet sich die Edition nicht von der normalen Version des Octatrack II. Amazona-Autor Mike Hiegemann hatte den Performance-Sampler 2017 im Test, den ihr unter diesem Link nachlesen könnt.

Elektron Octatrack Spezifikationen

Audio track features (×8)

• 1 × Specialized machine

• 1 × Track recorder

• 1 × Amplitude envelope

• 3 × LFOs

• 1 × LFO designer

• 2 × Assignable insert effects

MIDI track features (×8)

• 1 × Arpeggiator

• 3 × LFOs

• 10 × configurable CCs

Sequencer

• 8 × Stereo audio tracks

• 8 × Dedicated MIDI tracks

• Up to 64 steps per pattern

• Individual track lengths

• Individual track time signatures

• Chromatic, Slice, Slot, Quick Mute, and Delay Control modes

• Parameter locks

• Trig conditions

• Sample-per-step change

• Micro timing

• Retrig functionality

• Swing and Slide

• Full real-time control

Storage

• CompactFlash card storage

• Amount of Projects dependent on CF card size

• 80 MB Flex RAM per project

• Static sample streaming from CF card

• 256 patterns per Project

• 256 sample slots per Project

• 8 Arrangements per Project

Insert effects

• 12/24dB multi-mode filter

• 2-band parametric EQ

• DJ-style kill EQ

• 2-10 stage phaser

• Flanger

• 2-5 tap chorus

• Spatializer

• Comb filter

• Compressor

• Lo-Fi (SRR, BR, Dist, and AM)

• Echo freeze delay

• Gatebox plate reverb

• Spring reverb

• Dark reverb

Hardware

• 128 × 64 pixel OLED screen

• MIDI In/Out/Thru

• 2 × 1/4” impedance balanced main audio out jacks

• 2 × 1/4” impedance balanced cue audio out jacks

• 4 × 1/4” balanced/unbalanced external input jacks

• 1 × 1/4” stereo headphone jack

• 44.1 kHz, 24-bit D/A, and A/D converters

• Hi-Speed USB 2.0 port

• Power inlet: Center positive 5.5 × 2.5 mm barrel jack, 12 V DC, 2 A