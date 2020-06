Elektron OS-Upgrades Digitakt 1.20 & Digitone 1.30 veröffentlicht

Class Compliant USB Audio & Step Recording

Elektron hat heute die OS-Upgrades Digitakt 1.20 und Digitone 1.30 veröffentlicht. Der Drumcomputer und Sampler Digitakt und der Synthesizer Digitone sowie dessen Tastaturvariante Digitone Keys erhalten zahlreiche neue Features.

Class Compliant USB Audio ermöglicht Digitakt und Digitone Audio direkt auf einem angeschlossenem Rechner, Tablet oder Smartphone aufzuzeichnen. Außerdem stehen durch diese Verbindung die Möglichkeit offen, die Geräte über entsprechende Apps zu steuern.

Endlich gibt es auch einen Step Recording Mode, über den Noten und Akkorde schrittweise in den Sequencer eingegeben werden können. Mit dem Jump Mode lassen sich auch vordefinierte Punkte in einer Sequenz direkt anspringen, um so schneller und leichter durch eine Melodie navigieren zu können.

Mit Trig Probability kann einer Sequenz ein kleiner, dosierbarer Zufallsfaktor hinzugefügt werden. Trig Preview hingegen erlaubt das vorzeitige Überprüfen von individuellen Triggern, bevor der Track diese erreicht hat.

Digitone und Digitone Keys erhalten mehrere neue Play Modes: Poly, Poly mit Mono-LFOs, Mono, und Mono Legato.

Digitakt kann die Sample Slots per Zufalls neu zusammenwürfeln. Außerdem lässt sich der Sample Pool besser organisieren, da ungenutzte Samples sich nun einfacher löschen lassen.

Außerdem gibt ees kleinere Verbesserungen und Bug Fixes, die in den Release Notes aufgeführt sind. Wenn das OS-Upgrade via Overbridge aufgespielt werden soll, ist dafür die neue Overbridge-Version 2.0.39 notwendig, die ebenfalls heute online gestellt wurde.