Elektron Tonverk – Leak einer Groovebox

Was kommt da Neues?

Elektron Tonverk – erneut wird ein neues Produkt des schwedischen Herstellers geleakt. Wie wir aus der Vergangenheit wissen, dürfte die offizielle Präsentation dann nicht mehr in weiter Ferne liegen. Andererseits wirkt das Gerät auf den Bildern noch recht Prototyp-mäßig. Also sprießen vorerst munter die Spekulationen in den Foren: Sampler, Synthesizer, Drum Machine, von allem ein bisschen?

Elektron Tonverk – was ist es?

Auf reddit.com wurden Bilder von Tonverk gepostet, aber weiterführende Informationen scheint niemand zu haben. Man ist sich noch nicht einmal sicher, um was für eine Art Groovebox es sich handelt. Mehrfach wurde die Vermutung zu einem Nachfolger des Samplers Octatrack geäußert, aber die Oberfläche des Gerätes weist doch große Abweichungen auf. So fehlen zum Beispiel die acht Track-Tasten neben dem Display und der markante Fader.

Ein paar Features lassen sich von den Tasten ableiten. Über die SRC-Taste können offenbar auch Machines ausgewählt werden, was mehrere Klangerzeugungsmodelle, etwa unterschiedliche Drumsounds, vermuten lässt. Dazu passen auch die acht hellen Tasten des Mini-Keyboards, die mit Drum/Ptn Bank betitelt sind. Aber offenbar ist Tonverk auch Melodien, Arpeggios und Chords ausgelegt.

Weitere Funktionstasten wie TRIG, FLTR, AMP, LFO, MOD weisen Parallelen zu Digitone und Digitakt auf. Insgesamt scheint es acht Tracks für Audio und MIDI zu geben

Das Gerät verfügt über vier Audioausgänge, zwei Audioeingänge, MIDI-Trio, einen Slot für SD-Karten und zwei USB-Ports. Die Speicherkarte könnte womöglich zum Laden und Speichern von Samples dienen. Mit zwei USB-Ports wäre die Verwendung weiterer Speichermedien, wie auch ein Datenaustausch mit einem Rechner möglich. Anderseits ist keine klassische Netzteilbuchse zu erkennen, sodass ein USB-Port wohl für die Stromversorgung benötigt wird.

Unser Tipp: Elektron Tonverk wird eine kombinierte Groovebox aus Digitone, Digitakt und Syntakt, die möglicherweise einige Erweiterungen mit sich bringt. Sobald wir wissen, ob diese Vermutung total daneben liegt, werden wird diese Meldung aktualisieren.