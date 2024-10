Elektron Tonverk: Offizielles Statement zum Tonverk von Elektron

Nachtrag: Info von Elektron zum Tonverk

Offizielles Statement zum Tonverk von Elektron

Nachtrag: Inzwischen hat sich Elektron im Elektronauts-Forum zu Wort gemeldet, jedoch ohne konkret auf Tonverk einzugehen. Dem recht knappen Posting zufolge sind generell mehrere Prototypen in unterschiedlichen Entwicklungsstadien im Umlauf. Einige davon werden es bis zu einem finalen Produkt schaffen, andere wiederum nicht über dieses Stadium hinaus kommen.

Im Grunde sagt man damit so ziemlich gar nichts und somit sind alle Wege für Interpretationen offen. Aber wenigstens gibt man in einem Nachsatz bekannt, dass „other fun hardware things“ in Arbeit sind und außerdem Overbridge für Digitakt II mit Audio-Multi-Streaming in Bälde fertig sein soll.

Hier das gesamte Statement:

Hi there, thought we’d chime in.

It’s great to see the speculation in the threads even if things occasionally drift a little off-piste. At any given time there are a number of prototypes in various stages of development. It would be strange if we didn’t have any since creating music machines is what we love doing. Some eventually see the light of day and others stay in the proto stage.

Inzwischen gibt es auch ein offizielles Pressebild von Elektron zum Tonverk

Wer jetzt noch glaubt, dass dies nur ein prototyp sei, den man evtl. gar nicht weiterverfolgt, dem ist auch nicht mehr zu helfen 😇

Die beiden Bilder aus dem Leak wollen wir Euch auch nciht vorenthalten. Hier sieht man vor allem die Anschlüsse des Elekteron Tonverk sehr gut:

Ein paar Features lassen sich von den Tasten ableiten. Über die SRC-Taste können am Elektron Tonverk offenbar Machines ausgewählt werden, was mehrere Klangerzeugungsmodelle, etwa unterschiedliche Drumsounds, vermuten lässt. Dazu passen auch die acht hellen Tasten des Mini-Keyboards, die mit Drum/Ptn Bank betitelt sind. Aber offenbar ist Tonverk auch Melodien, Arpeggios und Chords ausgelegt.

Weitere Funktionstasten wie TRIG, FLTR, AMP, LFO, MOD weisen Parallelen zu Digitone und Digitakt auf. Insgesamt scheint es acht Tracks für Audio und MIDI zu geben.

Das Elektron Tonverk verfügt über vier Audioausgänge, zwei Audioeingänge, MIDI-Trio, einen Slot für SD-Karten und zwei USB-Ports. Die Speicherkarte könnte womöglich zum Laden und Speichern von Samples dienen. Mit zwei USB-Ports wäre die Verwendung weiterer Speichermedien, wie auch ein Datenaustausch mit einem Rechner möglich. Anderseits ist keine klassische Netzteilbuchse zu erkennen, sodass ein USB-Port wohl für die Stromversorgung benötigt wird.

Unser Tipp: Elektron Tonverk wird eine kombinierte Groovebox aus Digitone, Digitakt und Syntakt, die möglicherweise einige Erweiterungen mit sich bringt

Und wer noch mehr Spekulationen zum Elektron Tonverk sehen und hören möchte, dem empfehle ich das folgende Video:

Der Elektron Tonverk on YouTube

Ab hier die ursprüngliche Meldung vom 30.9.

Elektron Tonverk – erneut wird ein Produkt des schwedischen Herstellers geleakt. In der Vergangenheit war es so, dass die offizielle Präsentation dann nicht mehr in weiter Ferne lag. Andererseits wirkt das Gerät auf den Bildern noch recht prototypig. Also sprießen vorerst munter die Spekulationen in den Foren: Sampler, Synthesizer, Drum Machine, von allem ein bisschen?

Elektron Tonverk – was ist es?

Auf reddit.com wurden Bilder von Tonverk gepostet, aber weiterführende Informationen scheint niemand zu haben. Man ist sich noch nicht einmal sicher, um was für eine Art Groovebox es sich handelt. Mehrfach wurde die Vermutung zu einem Nachfolger des Samplers Octatrack geäußert, aber die Oberfläche des Gerätes weist doch große Abweichungen auf. So fehlen zum Beispiel die acht Track-Tasten neben dem Display und der markante Fader.

Sobald wir wissen, ob diese Vermutung total daneben liegt, werden wird diese Meldung aktualisieren.