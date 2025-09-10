ANZEIGE
Elektron Tonverk, Sampling-Groovebox

Sampler, FX-Maschine & Sequencer

10. September 2025

Elektron Tonverk Sampler am

Vor ca. einem Jahr gab es einen Leak zum Elektron Tonverk, was vom Hersteller ein wenig heruntergespielt wurde, da „… generell mehrere Prototypen in unterschiedlichen Entwicklungsstadien im Umlauf seien“. Doch nun ist die Sampling-Groovebox da.

Elektron Tonverk – Sampler mit Sequencer

Vor einem Jahr handeltet es sich wohl tatsächlich um einen Prototyp. Im Vergleich zwischen dem damaligen Foto und dem nun vorgestelltem Endprodukt, erkennt man lediglich einige Unterschiede in der Belegung der Tasten. Offenbar wurde der Workflow in der Zwischenzeit optimiert.

Tonverk ist ein polyphoner Sampler, der mit einem achtspurigen Sequencer ausgestattet ist. Er besitzt weitere Sub-Tracks, ein vierfaches Bus-System und drei Send-Wege für Effekte sowie einen Mix-Track. Pro Audio-Track sind acht Stimmen möglich. Die Bearbeitung ist mit den anderen Elektron-Geräten vergleichbar: Filter, Amp, FX, Mod, mit Track-gebundenen LFOs und Hüllkurven.

Die Audio-Tracks für die Samples im WAV-Format arbeiten in Mono und Stereo. Das Display hat eine Waveform-Darstellung (wenn auch in der Elektron-typischen Grobpixligkeit) und es gibt diverse Edit-Funktionen, wie z.B. Loops mit Crossfade.

Samples werden entweder per Recorder direkt und schnell aufgenommen oder über den Auto Sampler, im Zusammenspiel mit MIDI-Triggern, schnell zu Multisamples zusammengestellt.

Es gibt drei sogenannte Machines pro Track zur Auswahl: Single Player für polyphone Wiedergabe, Multi Player für Instrumente mit mehreren Samples und Subtracks für bis zu acht Spuren pro Track, was sich u.a. für Layer eignet. Pro Subtrack stehen die gleichen Funktionen wie bei den eigentlichen Audio-Tracks zur Verfügung.
Außerdem gibt es die Machine MIDI zur Ansteuerung von externen Geräten mit dem Tonverk-Sequencer. Hier sind bis zu 16 Noten pro Step und 16 CCs möglich.

Tonverk hat eine umfangreiche Auswahl an Effekten, darunter mehrere Filter, Chorus, Phaser, Delays, Warper, Reverb, Compressor etc. Für die Effekte stehen eigene LFOs zur Verfügung.

Tonverk verfügt über vier Audioausgänge, einen Kopfhörerausgang, zwei Audioeingänge, MIDI-I/O/T, zweimal USB-C und einen Slot für SD-Cards.

Elektron Tonverk ist ab sofort verfügbar.

Preis

  • 1.399,- Euro

Links

