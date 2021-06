Elektron Transfer 1.4, File-Management Software

Für alles (außer Octatrack)

Mit dem Upgrade Elektron Transfer 1.4 ist das unkomplizierte Übertragen von Projekten zwischen Elektron-Gear und Computern möglich. Das Software-Tool ist für die Betriebssysteme macOS (ab 10.11) und Windows (ab Version 8.1) verfügbar und es ist kostenlos.

Mit Transfer 1.4 ist es möglich, alle Samples, Presets, Sounds und Projects in einem Rutsch zu übertragen, ebenso können auf Firmware-Updates damit durchgeführt werden. Die Projektdateien sind dabei jeweils in einem einzigen File zusammengefasst, so dass Backups übersichtlich und in einem handlichen Format auf einem Rechner gespeichert und von dort zu einem anderen User oder einem anderen Arbeitsplatz gesendet werden können.

Transfer 1.4 unterstützt fast alle aktuellen Geräte von Elektron, nur der Sampler Octatrack bleibt aus nicht genannten Gründen hierbei außen vor.

Wir haben an dieser Stelle noch einmal die ganzen Grooveboxen, Drum Machines und Synthesizer von Elektron, die von Transfer 1.4 unterstützt werden, aufgelistet und die entsprechenden AMAZONA.de-Testberichte gleich mit verlinkt.

• Analog Rytm MKI/MKII

• Analog Four MKI/MKII

• Analog Heat MKI/MKII

• Analog Keys

• Digitakt

• Digitone

• Digitone Keys

• Model:Samples

• Model:Cycles

Elektron Transfer 1.4 steht ab sofort auf der Support-Site von Elektron zum Download zur Verfügung.