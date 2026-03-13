Neuer kompakter Stream Deck Controller

Erst letzte Woche hat Elgato sein neues und vor allem großes Stream Deck+ XL vorgestellt, heute kommt mit dem Elgato Stream Deck Neo schon ein weiterer neuer Controller auf den Markt. Dieser fällt deutlich kleiner und kompakter aus.

Elgato Stream Deck Neo

Im Gegensatz zu großen Stream Deck+ XL ist das Elgato Stream Deck Neo lediglich mit acht frei programmierbaren LCD-Tasten, zwei berührungsempfindlichen Tasten zum Umblättern der Seiten sowie einer anpassbaren Infobar zur Anzeige der Uhrzeit oder anderer Informationen ausgestattet. Über die acht Buttons lassen sich Tastatur-Shortcuts triggern – und das für die unterschiedlichsten Softwares. Wechselt man bspw. von der DAW auf ein Grafikprogramm, schaltet das Stream Deck automatisch seine Konfiguration um.

Das Neo fällt kompakt aus und könnte u.a. als (zweiter) Controller für das mobilen Arbeiten in Frage kommen. Der Controller misst gerade einmal 107 x 79 x 26 mm und bringt 210 g auf die Waage.

Einsetzen lässt sich das Elgato Stream Deck Neo unter macOS (ab Monterey) und Windows (ab Version 10). Programmiert wird es über eine zugehörige App. Im Gegensatz zu anderen Stream Decks ist das Neo mit einem fest installierten USB-C-Kabel ausgestattet.

Erhältlich ist das Stream Deck Neo ab sofort zum Preis von 99,- Euro.