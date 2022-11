Elgato Stream Deck+, USB-Controller für die DAW-Steuerung

Jetzt mit Touchscreen & Drehregler

Über das Stream Deck von Elgato haben wir bei AMAZONA.de schon mehrmals berichtet. Der universell für unterschiedlichste Software einsetzbare USB-Controller kann im Tonstudio eine tolle Möglichkeit sein Keyboard-Shortcuts auf die Buttons des Stream Deck zu programmieren. Anstatt sich also Dutzende Shortcuts für die Computertastatur zu merken, lässt sich ein gewünschter Befehl ganz einfach per Tastendruck aktivieren – dazu noch mit passendem Bild als Hintergrund. Hier unsere bisherigen Tests dazu:

Elgato Stream Deck Plus

Zusätzlich zu den drei oben genannten und von uns bereits getesteten Controllern bietet Elgato mit dem Stream Deck Plus ab sofort eine weitere Variante des Controllers an.

Mit seinen Brüdern gemein hat er die Tasten, über die die einzelnen Steuerungsbefehle getriggert werden können. Davon bietet das Stream Deck Plus acht Stück. Zusätzlich verfügt der Controller über einen Touchscreen sowie vier Drehregler. Vor allem die Drehregler könnten für den Einsatz im Tonstudio von Vorteil sein. Diese lassen sich auch drücken, so dass eine weitere Funktion hierauf programmiert werden kann oder man zwischen Parametern wechseln kann. Auf Wunsch kann der darüber liegende Touchscreen die Parameteränderung grafisch darstellen, was zu einer guten Übersicht führen sollte.

Darüber hinaus können über den Touchscreen mehrere Tastenbelegungen angezeigt werden, die in Smartphone/Tablet-Manier per Wischen über den Screen gewechselt werden können. Alternativ lassen sich auch einzelne Funktionen per Druck auf den Touchscreen aktivieren.

Die Programmierung der Funktionen erfolgt beim Stream Deck Plus auf die gleiche Art und Weise wie bei den Controller-Brüdern. Über eine Control Center Software können Funktionen und Tastatur-Shortcuts per Drag’n’drop auf die Bedienelemente des Stream Decks gezogen werden.

Das Elgato Stream Deck+ funktioniert unter Windows und macOS (ab Windows 10 und macOS 10.15) und wird für eine unverbindliche Preisempfehlung von 229,99 Euro angeboten.