XL-Controller von Elgato

Erst gestern hat Elgato die zweite Version seines auf Streamer, Podcaster und Content Creator fokussierten Interfaces Wave XLR vorgestellt, heute kommt die nächste Neuheit auf den Markt, das Elgato Stream Deck + XL.

Elgato Stream Deck + XL

Mit seinen Stream Decks hat sich Elgato nicht nur in der Musikerszenen einen sehr guten Ruf erarbeitet, bieten die Controller, von denen es mit dem neuen Elgato Stream Deck + XL nun vier (plus Module und Pedal), doch für viele Bereiche eine tolle Möglichkeit Tastatur-Kommandos per Tastendruck aufzurufen. Das funktioniert Software-übergreifend, da sich die Stream Decks automatisch an die aktuell geöffnete App anpassen bzw. deren zuvor gespeichertes Setting aufrufen.

ANZEIGE

Mit dem Elgato Stream Deck + XL kommt nun eine, der Name verrät es bereits, eine echte XL-Version des Controllers auf den Markt. Dieses bietet 36 Buttons und sechs Drehregler, die alle mit individuellen Kommandos belegt werden können. Dazu kommt ein LCD-Display. Die Maße des Stream Deck + XL belaufen sich auf 205 x 147 x 175 mm, das Gewicht beträgt 1 kg. Wie auch bei den anderen Controllern von Elgato erfolgt die Programmierung über die

Programmiert und eingestellt werden die Settings für die einzelnen, zu steuernden Apps über die zugehörige Software. Per Drag & Drop lassen sich vorgefertigte Kommandos auf die Buttons des Controllers ziehen. Für eine Vielzahl von Apps bietet Elgato bereits gängige Standard-Kommandos, es lassen sich aber auch individuelle Shortscuts programmieren und auf Wunsch mit eigenen Fotos hinterlegen.

ANZEIGE

Alle weiteren Informationen erhaltet ihr im unten verlinkten Video und auf der Website von Elgato.

Einsetzen könnt ihr das neue Stream Deck unter macOS und Windows. Per USB-C wird es an den Computer angeschlossen. Als Preis gibt der Hersteller 349,99 Euro an.