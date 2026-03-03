Neues Elgato-Interface - nicht nur für Content-Creator

Der mit seinen Stream Decks bekannt gewordene Hersteller Elgato hat seit rund drei Jahren auch eine Art Content-Creator-Audiointerface mit Fokus auf Sprachaufnahmen im Portfolio. Version 1 haben wir bereits vor längerer Zeit getestet, nun kommt das Elgato Wave XLR Mk2 in den Handel.

Elgato Wave XLR Mk2

Für die neue Version des Wave XLR hat Elgato laut eigenen Aussagen nicht nur ein paar optische Feinheiten aufgefrischt, sondern den kompletten Signalweg neu aufgebaut. Zwar arbeitet das Interface weiterhin mit 48 kHz und 24 Bit, dafür bietet es nun einen integrierten Effektprozessor, der zusammen mit Lewitt entwickelt wurden.

Darüber hinaus bietet das Elgato Wave XLR Mk2 DSP-Processing für Audioeffekte in Echzeit, die Möglichkeit VST-Effekte direkt auf das Mikrofonsignal anzuwenden und Version 2.0 der Clipguard-Funktion, die euer Signal vor dem Übersteuern schützen soll.

Hardware-seitig bietet das Wave XLR Mk2 weiterhin einen XLR-Mikrofoneingang und einen 3,5 mm Kopfhörerausgang, ist also vor allem für Sprachaufnahmen geeignet. Seine Verbindung zum Computer findet das Interface über einen USB-C-Port. Eine Vielzahl von Funktionen wird über das große Drehrad (mit LED-Ring) gesteuert.

Für das Wave XLR Mk2 alleine, aber auch für weiteres Wave-Equipment des Herstellers, bietet Elgato nun die Wave Link App an. Hierüber lassen sich unterschiedliche Mixe erstellen, Signale passend routen, Effekte anpassen uvm.. Im folgenden Video bekommt ihr einen ersten Eindruck von der Software. Zeitnah werden wir euch diese zusammen mit dem Wave XLR Mk2 auch in einem Test vorstellen.

Das Elgato Wave XLR Mk2 ist ab sofort zum Preis von 169,99 Euro im Handel erhältlich.