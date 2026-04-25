Warum sie bis heute als Maßstab für Gesang gilt

Heute, am 25. April 2026, wäre Ella Fitzgerald 109 Jahre alt geworden. Es gibt nicht viele Stimmen in der Musikgeschichte, bei denen man nach wenigen Takten weiß, wen man gerade hört, doch bei ihr ist das der Fall. Ein Grund dafür ist sicher die besondere Mischung aus stimmlicher Sicherheit, sauberer Intonation und einem ganz eigenen Gefühl für Timing. Ella Fitzgerald hat den Jazzgesang nicht neu erfunden, aber sie hat ihm eine Form gegeben, an der sich bis heute vieles messen lässt. Genau deshalb werfen wir zu ihrem Geburtstag einen genaueren Blick auf sie und ihre Karriere.

Kurz & knapp Worum geht es? Ein Blick auf Leben, Karriere und Einfluss von Ella Fitzgerald zum 109. Geburtstag. Karrierebeginn: Durchbruch beim Apollo Theater als Start einer außergewöhnlichen Laufbahn.

Durchbruch beim Apollo Theater als Start einer außergewöhnlichen Laufbahn. Stil: Kombination aus Intonation, Timing und Phrasierung prägt ihren Gesang.

Kombination aus Intonation, Timing und Phrasierung prägt ihren Gesang. Songbooks: Maßstabsetzende Alben mit Fokus auf große Komponisten.

Maßstabsetzende Alben mit Fokus auf große Komponisten. Live-Stärke: Improvisation und Flexibilität machen ihre Auftritte besonders.

Improvisation und Flexibilität machen ihre Auftritte besonders. Einfluss: Bis heute prägend für Jazzgesang und moderne Sänger.

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Anfang einer unwahrscheinlichen Karriere

Ella Fitzgerald wurde 1917 in Newport News in den USA geboren und wuchs später in Yonkers bei New York auf. Ihre Kindheit war alles andere als leicht: Nach dem Tod ihrer Mutter geriet ihr Leben aus dem Gleichgewicht und lange sah es nicht danach aus, als würde sie einmal auf großen Bühnen stehen. Der Moment, in dem sich alles veränderte, kam schließlich 1934, denn sie trat bei der Amateur Night im Apollo Theater auf und hatte eigentlich geplant zu tanzen. Kurzfristig entschied sie sich allerdings zu singen und gewann damit den Wettbewerb.

Der Sieg war für sie mehr als nur ein Preis. Er war vor allem der Einstieg in eine Laufbahn, die sich von da an Schritt für Schritt weiterentwickelte. Was früh auffiel, war nicht nur ihre Stimme, sondern auch ihre Art, denn sie wirkte nicht wie jemand, der im Mittelpunkt stehen wollte. Sie war eher ruhig und zurückhaltend. Das sorgte dafür, dass sie sich nicht inszenieren musste, sondern die Musik für sich sprechen lassen konnte.

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Sängerin für Chick Webb

Kurz nach ihrem Erfolg im Apollo Theater kam Ella Fitzgerald zur Band von Swing-Schlagzeuger Chick Webb. Für sie war dieser Schritt eine Art musikalische Ausbildung, allerdings nicht im klassischen Sinn, sondern direkt auf der Bühne. In einer Big Band zu singen bedeutet, sich behaupten zu müssen, ohne gegen den Klang anzukämpfen. In dieser Zeit entwickelte sie die dafür wichtigen Fähigkeiten, beispielsweise auch ihr präzises Timing.

Der große Durchbruch kam schließlich im Jahr 1938 mit dem Song „A-Tisket, A-Tasket“, der Ella Fitzgerald landesweit bekannt machte und zeigte, dass sie nicht nur im Jazzkontext funktionierte, sondern auch ein breiteres Publikum erreichen konnte. Als Chick Webb 1939 starb, übernahm sie für eine gewisse Zeit die Leitung der Band. Das war vor allem ein Zeichen dafür, wie viel Vertrauen man in sie setzte.

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Die Kunst des Scat

In den 1940er-Jahren entwickelte Ella Fitzgerald ihren Stil weiter. Dabei spielte der Scat-Gesang eine wichtige Rolle. Viele verbinden Scat nur mit schnellen Silben und virtuosen Einlagen, bei ihr ging es aber um mehr. Sie dachte ihre Stimme gezielt wie ein Instrument, ihre Scat-Linien hatten viel Struktur und ihre Phrasen bauten aufeinander auf. Es klang nie wie eine willkürliche Spielerei, sondern wie ein geplanter Teil der Musik. Besonders bemerkenswert ist, wie selbstverständlich das bei ihr wirkte. Auch in schnellen Passagen blieb alles kontrolliert, ohne angestrengt zu klingen. Genau das macht ihre Improvisationen bis heute so interessant.

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Ella Fitzgerald und Norman Granz

Ein wichtiger Abschnitt ihrer Karriere begann mit Norman Granz, der nicht nur ihr Manager wurde, sondern auch jemand, der ihre Laufbahn besonders prägte. Norman Granz erkannte, dass Ella Fitzgerald mehr konnte als das, wofür sie bis dahin bekannt war. Er setzte sich vor allem dafür ein, dass sie unter fairen Bedingungen auftreten konnte, was in dieser Zeit alles andere als selbstverständlich war. Mit ihm an ihrer Seite entwickelte sich ihre Karriere in eine neue Richtung. So wurde aus der erfolgreichen Jazzsängerin eine Künstlerin, die weltweit gefragt war.

Songbook-Alben von Ella Fitzgerald

Zwischen Mitte der 1950er- und Mitte der 1960er-Jahre entstanden die Songbook-Alben, die zu den wichtigsten Projekten ihrer Karriere gehörten. Statt einzelne Songs aufzunehmen, widmete sie sich jeweils einem Komponisten, etwa Cole Porter, George Gershwin und Duke Ellington.

Daraus entstand eine Sammlung, die man heute fast wie ein musikalisches Archiv hören kann. Gerade das Songbook „Ella Fitzgerald Sings the Cole Porter Songbook“ zeigt, wie musikalisch stimmig diese Alben sind: Die Arrangements geben ihrer Stimme genügend Raum und das Orchester unterstützt sie, statt zu sehr zu dominieren. Dabei fällt durchgehend auf, dass Ella Fitzgerald als Sängerin genau weiß, wie sie mit Melodie und Text umgehen muss. Genau deshalb gilt ihre Songbook-Reihe bis heute für viele als Referenz, wenn es um Gesang und auch um Produktion geht.

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Ella Fitzgerald live

Ihre Studioaufnahmen sind sehr beeindruckend, ein großer Teil ihrer Stärke zeigt sich aber vor allem auf der Bühne, denn dort wird deutlich, wie flexibel sie war und wie schnell sie reagieren konnte. Das bekannteste Beispiel dafür ist sicher „Mack the Knife“ aus einem Konzert in Berlin. Während des Auftritts vergaß sie Teile des Textes, statt stehen zu bleiben, improvisierte Ella Fitzgerald weiter. Was daraus entstand, gehört bis heute zu den bekanntesten Live-Momenten im Jazz.

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Ella Fitzgerald als Maßstab für Gesang

Während meiner Recherchen bin ich immer wieder auf die Begriffe Intonation, Timing oder Phrasierung gestoßen, wenn es um Ella Fitzgeralds Stimme geht. Wichtig ist dabei vor allem die Kombination aller drei Punkte: Beim Gesang war sie technisch sehr sicher und sie konnte komplexe Melodien singen, ohne dass es angestrengt klang. Außerdem hatte sie ein Gespür dafür, wann ein Song Raum braucht. Genau deshalb orientieren sich viele Sänger bis heute an ihr und ihrem Stil. Manche bewusst, andere vielleicht auch, ohne es zu merken. Ihr Einfluss ist also so tief im Jazz verankert, dass er oft gar nicht mehr auffällt.

Eine Stimme, die bleibt

Auch wenn Ella Fitzgerald vor fast 30 Jahren starb, wirkt sie nicht wie eine Künstlerin aus einer vergangenen Zeit, sondern ist in vielen Aspekten noch immer zeitgemäß. Das liegt vielleicht auch daran, dass sie nie auf Trends angewiesen war. Ihre Stärke lag vor allem in der Art, wie sie Phrasen setzte, wie sie mit dem Rhythmus spielte und wie sie Songs als Ganzes verstand. Zum 109. Geburtstag der Sängerin lohnt es sich also, ihre Musik zu hören und dabei genau hinzuhören. So wird deutlich, wie viel von dem, was heute noch funktioniert, bei ihr schon vorhanden war. Vor allem ihre Songbook-Alben kann ich an dieser Stelle besonders empfehlen: