Der erste Prototyp ist da

Bislang gab es vom Elta Music Polivoks-8 nur ein Rendering zu sehen. Nun wurden erste Fotos des physikalischen Gerätes gezeigt und ein Demo-Video soll in Kürze folgen. Elta Music ist auf der Superbooth 26 am Stand W205 anzutreffen. Ob sie auch einen funktionierenden Prototyp mitbringen, wollten sie noch nicht versprechen.

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Elta Music Polivoks-8

Noch sind die Informationen zum Polivoks-8 etwas dünn. Aber man kann schon sagen, dass aus dem Polivoks Mini, dem vereinfachten Nachbau des monophonen Formanta Polivoks, ein vollwertiger polyphoner Synthesizer geworden ist.

Der analoge, bi-timbrale Synthesizer kombiniert eine dicht am Original gehaltene Schaltung mit modernen Features, wie z. B. MPE-Unterstützung. Wie auf der Oberfläche zu erkennen ist, besitzt Polivoks-8 zwei Oszillatoren pro Stimme und einen Suboszillator. FM, Ringmodulation und Noise ergänzen die Klanggeneration. Für die acht Stimmen gibt es mehrere Modi mit fester Verteilung der Stimmen auf zwei Layer. Auch Unison, Paraphon und Mono sind neben dem polyphonen Modus mit acht Stimmen vorgesehen.

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Die Filtersektion bietet zwei Filter, deren Anordnung sich verändern lässt. VCF1 entspricht der originalen OTA-Schaltung von Vladimir Kuzmin mit einem 12 dB Tiefpass und einem 6 dB Bandpass. Es bleibt abzuwarten, wie sich die ziemlich aggressive Filtercharakteristik bei Mehrstimmigkeit verhält. VCF 2 ist ein angepasster 24 dB Tiefapass (Ladder), der einen runden Klang haben soll.

Weiterhin gehören einen Arpeggiator / Sequencer, ein integrierter Joystick, drei Hüllkurven, ein globale LFO und ein LFO pro Stimme sowie 1.024 Speicherplätze zur Ausstattung.

Elta Music Polivoks-8 wird in zwei Varianten als Desktop- und als 4HE-Rack-Gerät angeboten werden. Angaben zu Preis und Verfügbarkeit gibt es noch nicht.