Der erste Prototyp ist da
Bislang gab es vom Elta Music Polivoks-8 nur ein Rendering zu sehen. Nun wurden erste Fotos des physikalischen Gerätes gezeigt und ein Demo-Video soll in Kürze folgen. Elta Music ist auf der Superbooth 26 am Stand W205 anzutreffen. Ob sie auch einen funktionierenden Prototyp mitbringen, wollten sie noch nicht versprechen.
Elta Music Polivoks-8
Noch sind die Informationen zum Polivoks-8 etwas dünn. Aber man kann schon sagen, dass aus dem Polivoks Mini, dem vereinfachten Nachbau des monophonen Formanta Polivoks, ein vollwertiger polyphoner Synthesizer geworden ist.
Der analoge, bi-timbrale Synthesizer kombiniert eine dicht am Original gehaltene Schaltung mit modernen Features, wie z. B. MPE-Unterstützung. Wie auf der Oberfläche zu erkennen ist, besitzt Polivoks-8 zwei Oszillatoren pro Stimme und einen Suboszillator. FM, Ringmodulation und Noise ergänzen die Klanggeneration. Für die acht Stimmen gibt es mehrere Modi mit fester Verteilung der Stimmen auf zwei Layer. Auch Unison, Paraphon und Mono sind neben dem polyphonen Modus mit acht Stimmen vorgesehen.
Die Filtersektion bietet zwei Filter, deren Anordnung sich verändern lässt. VCF1 entspricht der originalen OTA-Schaltung von Vladimir Kuzmin mit einem 12 dB Tiefpass und einem 6 dB Bandpass. Es bleibt abzuwarten, wie sich die ziemlich aggressive Filtercharakteristik bei Mehrstimmigkeit verhält. VCF 2 ist ein angepasster 24 dB Tiefapass (Ladder), der einen runden Klang haben soll.
Weiterhin gehören einen Arpeggiator / Sequencer, ein integrierter Joystick, drei Hüllkurven, ein globale LFO und ein LFO pro Stimme sowie 1.024 Speicherplätze zur Ausstattung.
Elta Music Polivoks-8 wird in zwei Varianten als Desktop- und als 4HE-Rack-Gerät angeboten werden. Angaben zu Preis und Verfügbarkeit gibt es noch nicht.
Klingt ziemlich interessant, warten wir mal ab.
Bisher habe ich nur eine Kaffeemaschine von Elta….😂
Als ich das erste Mal im Netz den Klang des originalen Polyvox hörte, war mein erster Gedanke: Das ist der fetteste Synthesizer, den ich je gehört habe! Der klingt derart brachial fett, dass selbst Moog blass wird. Von daher begrüße ich eine Neuauflage sehr, da das Original etwa zu Zeiten der MIR-Station entstanden ist und daher nur noch gebraucht in fragwürdigem Zustand erhältlich ist. Die MIR wurde schließlich auch aufgrund ihres Zustands … na, ihr wisst schon! xD Moderne Features wie Speicher, Display sowie MIDI bzw. USB inklusive machen die Neuauflage jetzt schon zu einem begehrenswerten Klassiker. Ich bin wirklich begeistert. Warum Behringer sich diesem Teil noch nicht gewidmet hat ist mir schleierhaft.
@Filterpad Doch, hat Behringer schon lange. Siehe Artikel hier vom 14.8.23. Musst du übersehen haben.😉
@kiro7 oha 👋
Klanglich bestimmt interessant. Mir aber kommt mit R-Land- Bezug nix mehr ins Haus. Wenn ich schon die Schrift sehe, wird mir schlecht.
@kiro7 Ist definitiv ein heikles Thema. Gleiches gillt für die Firma Soma, die mit Lyra 4 und 8 vernünftige Drone-Synthesizer herstellen. Eigentlich so die ersten die sich speziell dem Thema Drone gewidmet haben in Form spezieller Geräte. Gerade am aufsteigenden Ast, kam der Krieg. Elta, die auch für den supergeilen Drone-Synthesizer Solar 42 bekannt sind, sind aber was ich gelesen habe aus Riga/Lettland. Also im Prinzip keine Sorge. Sie arbeiten nur mit dem Polyvox-Gründer zusammen um das Teil authentisch zu reproduzieren und ja: interessierterweise erinnert mich die Schrift immer an die verfallenen Häuser Prybiat, die auch diese Schrift besitzen (zu sehen z.B. am Krankenhaus, Schule, Sportstätte, Kraftwerk). Ein komisches Gefühl bzw. „G’schmäckle“ wie der Bayer, Württemberger und Schwabe so sagt, bleibt dennoch.
@Filterpad Das das keine Firma aus R-land ist weiss ich. Deswegen schrieb ich „Bezug“. Das reicht mir schon. Wenn du da „keine Sorge“ hast, ist das ok.
@kiro7 okidoki
@kiro7 welche Sorge denn bitte?
Würde es mir beim Anblick des kyrillischen Alphabets oder einer seiner Varianten (z.B. ukranisch) schlecht werden, so würde ich mir tatsächlich Sorgen machen.
@pol/tox Welcher Sorge musst du Filterpad fragen, das kam von ihm. Ansonsten wegen der Schrift brauchst dich nicht deppat stellen, du weißt genau was ich meine.
@kiro7 Da du das extra erwähnst („Wenn du da „keine Sorge“ hast, ist das ok.“) ist der naheliegende Schluss, dass du das im Gegensatz zu Filterpad nicht ohne Sorge siehst.
Und nein, ich stelle mich nicht deppat und weiß nicht was du meinst.
Nach was verlangt der moralische Kompass als nächstes? Markieren aller Bücher in russischer Schrift? Ein roter Stern böte sich an.
Na, klingelts? Deswegen meine Kritik.
@pol/tox Ach jetzt ist es doch russische Schrift und nicht mehr das übergreifende Kyrillisch? Was du so oberlehrerhaft herausgestellt hast, als ob ich das nicht wüsste? Klingelts? Ich habe 2x „mir“ geschrieben. ICH möchte nichts mit diesem Bezug im Haus haben. Meine persönliche Meinung. Klingelts? Damit soll’s dann auch gut sein. Nichts für ungut.🤝
@kiro7 Ich akzeptiere deine persönliche Meinung natürlich.
Da du diese öffentlich postest sei es mir erlaubt zu kritisieren, dass ich diesen Generalverdacht nicht gut finde und damit niemandem geholfen ist, schon gar nicht einer kleinen Synthfirma aus dem sich von RU bedroht fühlendem Lettland.
✌
@pol/tox Was denn für ein Generalverdacht???
Also, da du es nicht gut sein lassen, und es wohl auch nicht verstehen willst oder kannst, nochmal: Ich weiß, du vielleicht nicht, die Firmengründer sind Ukrainer. Die sind von Moskau, nach Ukraine, dann nach Lettland gezogen. Schön und gut. Ja die sind unterstützenswert!
Aber: ICH – MÖCHTE -NICHT – IN -MEINEM – STUDIO – AUF RUSSISCHE WÖRTER GUCKEN !
Das habe ich gemeint. Hast du das JETZT verstanden???? Da gibt es auch nichts dran zu kritisieren! Punkt.Danke. ✌
@kiro7 Gegen die Schrift hilft Klebeband. Gegen den Rest vielleicht Yoga. 🧡
@kiro7 Ich habe das nicht jetzt verstanden sondern schon vorher, du hast es ja geschrieben und ich darauf reagiert. War ja der Inhalt unserer Diskussion.
@kiro7 Welcher R-Bezug eigentlich? Der Firmengründer ist ein ethnischer Ukrainer, der r. Staatsangehöriger war, wofür er übrigens nichts kann. Nach 2022 ist er mit seiner Firma nach Estland ausgewandert. Mehr Distanzierung von R. ist wohl kaum möglich oder glauben sie, dass sich das r. irgendwie weitervererben kann, wenn man sich zu lange dort aufgehalten hatte? Man stelle sich ihre Argumentation bei anderen, nicht weißen Ethnien vor… das wäre eine Blut und Boden Ideologie.
Kann einer den Mist oben löschen? Als Deutscher hat man ja auch kein Problem mit Deutsch und was ist mit dem invasiven Englisch? Kyrillisch kommt von den Slawen und ist an griechisch/byzantinisch angelehnt, sind ja auch Nachbarn. Die Russen haben es irgendwann übernommen. Kyrillisch ist offiziell anerkannte Sprache der EU, wie die vielen anderen auch. Da sieht man mal wie viel Gift und Mist in den Köpfen schwirrt. Die Menschen in Russland werden seit über 400 Jahren geknechtet, Putin ist da nur einer von vielen, da sollte man Mitgefühl haben. Klar gibt es auch dort Idioten, die darin was tolles sehen, aber die haben wir ja auch. Die russische Kultur ist sehr interessant und hat uns mehr beeinflusst als wir wahrhaben wollen. Strawinsky steckt im Fairlight,Teslas fahren durch die Straßen, Stalker kennt jeder Zocker, Zurück in die Zukunft ist von 1973, Solaris ist ein Roman von George Clooney. Letztens gelesen daß der Roman Stalker in der Sowjetunion nicht gehandelt/gelesen werden durfte, die einzelnen Seiten wurden getrennt verbreitet und kopiert, so daß man über die Zeit irgendwann den ganzen Roman gelesen hat. Wie kann man nur so engstirnig sein und sich an ein paar Buchstaben kyrillisch stören? Beschäftigt euch bitte mal mit slawisch/russischer Kultur, sofern der Algorithmus euch das überhaupt finden läßt. Es gibt auch „Bücher“ in der Bibliothek, so eine ganz komische Erfindung.
@Kazimoto Ja, ich bin auch fürs Löschen, zumindest meine Beiträge. Das wäre mir recht. Ich kann’s leider nicht selber machen, sonst wär das schon passiert. Einige wenige deiner Beiträge sind allerdings in meinen Augen auch „Mist“. 😜
@kiro7 So viel Mist wie ich in meinem Leben geschrieben habe, kann ich überhaupt nicht löschen. Ich wünschte ich könnte. 😄
@Kazimoto 😄