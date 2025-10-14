Elta Music Polyvox 8, polyphoner Synthesizer

Prototyp ist in Arbeit
Mit dem Elta Music Polyvox 8 wird ein neuer analoger Synthesizer angekündigt. Die ersten Informationen sind noch recht dünn, aber ein Blick auf die Bedienoberfläche lässt bereits einiges erahnen. Aus dem Polivoks Mini, dem vereinfachten Nachbau des monophonen Formanta Polivoks, wird ein vollwertiger polyphoner Synthesizer.
Elta Music Polyvox 8
Mit einem Entwurf des Panels und ein paar wenigen Eckdaten gibt Elta Music einen ersten Ausblick auf den neuen Synthesizer. Die 8 im Namen steht natürlich für die Anzahl der Stimmen. Außerdem wird das Gerät speicherbar sein, MPE unterstützen und „viele andere Features“ haben, über die man in Kürze informieren will.
Das Panel zeichnet da schon ein etwas vollständigeres Bild. Polyvox 8 besitzt zwei Oszillatoren pro Stimme und einen Suboszillator. FM, Ringmodulation und Noise ergänzen die Klanggeneration.
Die Filtersektion sieht recht interessant aus. Offenbar gibt es hier zwei Filter, die sich mit Route in der Anordnung verändern lassen. Type weist auf Multimode hin, wobei nicht zu ersehen ist, ob es mehr als Tief- und Bandpass geben wird, wie es beim originalen Entwurf von Vladimir Kuzmin vorgesehen war. Es bleibt auch abzuwarten, wie sich das eher aggressive Filter sich bei Mehrstimmigkeit verhält.
Für die acht Stimmen gibt es mehrere Modi mit fester Verteilung der Stimmen auf zwei Layer. Auch Unison, Paraphon und Mono sind neben dem polyphonen Modus mit acht Stimmen vorgesehen.
Neben der Bedienung über fest zugeordnete Regler gibt es auch Shift-Parameter und weitere Funktionen, die über acht Encoder und das Display eingestellt werden. Hier könnte es möglicherweise noch Überraschungen im Funktionsumfang geben.
Da sich der Prototyp des Elta Music Polyvox 8 noch in der Entwicklungsphase befindet, können wir mit dem fertigen Synthesizer vermutlich erst im kommenden Jahr rechnen. Sobald es weitere Informationen gibt, aktualisieren wir diese Meldung.
Klingt ziemlich interessant, warten wir mal ab.
Bisher habe ich nur eine Kaffeemaschine von Elta….😂
Als ich das erste Mal im Netz den Klang des originalen Polyvox hörte, war mein erster Gedanke: Das ist der fetteste Synthesizer, den ich je gehört habe! Der klingt derart brachial fett, dass selbst Moog blass wird. Von daher begrüße ich eine Neuauflage sehr, da das Original etwa zu Zeiten der MIR-Station entstanden ist und daher nur noch gebraucht in fragwürdigem Zustand erhältlich ist. Die MIR wurde schließlich auch aufgrund ihres Zustands … na, ihr wisst schon! xD Moderne Features wie Speicher, Display sowie MIDI bzw. USB inklusive machen die Neuauflage jetzt schon zu einem begehrenswerten Klassiker. Ich bin wirklich begeistert. Warum Behringer sich diesem Teil noch nicht gewidmet hat ist mir schleierhaft.
@Filterpad Doch, hat Behringer schon lange. Siehe Artikel hier vom 14.8.23. Musst du übersehen haben.😉
@kiro7 oha 👋
Klanglich bestimmt interessant. Mir aber kommt mit R-Land- Bezug nix mehr ins Haus. Wenn ich schon die Schrift sehe, wird mir schlecht.
@kiro7 Ist definitiv ein heikles Thema. Gleiches gillt für die Firma Soma, die mit Lyra 4 und 8 vernünftige Drone-Synthesizer herstellen. Eigentlich so die ersten die sich speziell dem Thema Drone gewidmet haben in Form spezieller Geräte. Gerade am aufsteigenden Ast, kam der Krieg. Elta, die auch für den supergeilen Drone-Synthesizer Solar 42 bekannt sind, sind aber was ich gelesen habe aus Riga/Lettland. Also im Prinzip keine Sorge. Sie arbeiten nur mit dem Polyvox-Gründer zusammen um das Teil authentisch zu reproduzieren und ja: interessierterweise erinnert mich die Schrift immer an die verfallenen Häuser Prybiat, die auch diese Schrift besitzen (zu sehen z.B. am Krankenhaus, Schule, Sportstätte, Kraftwerk). Ein komisches Gefühl bzw. „G’schmäckle“ wie der Bayer, Württemberger und Schwabe so sagt, bleibt dennoch.
@Filterpad Das das keine Firma aus R-land ist weiss ich. Deswegen schrieb ich „Bezug“. Das reicht mir schon. Wenn du da „keine Sorge“ hast, ist das ok.
@kiro7 okidoki