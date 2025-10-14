Elta Music Polyvox 8, polyphoner Synthesizer

Prototyp ist in Arbeit

Mit dem Elta Music Polyvox 8 wird ein neuer analoger Synthesizer angekündigt. Die ersten Informationen sind noch recht dünn, aber ein Blick auf die Bedienoberfläche lässt bereits einiges erahnen. Aus dem Polivoks Mini, dem vereinfachten Nachbau des monophonen Formanta Polivoks, wird ein vollwertiger polyphoner Synthesizer.

Elta Music Polyvox 8

Mit einem Entwurf des Panels und ein paar wenigen Eckdaten gibt Elta Music einen ersten Ausblick auf den neuen Synthesizer. Die 8 im Namen steht natürlich für die Anzahl der Stimmen. Außerdem wird das Gerät speicherbar sein, MPE unterstützen und „viele andere Features“ haben, über die man in Kürze informieren will.

Das Panel zeichnet da schon ein etwas vollständigeres Bild. Polyvox 8 besitzt zwei Oszillatoren pro Stimme und einen Suboszillator. FM, Ringmodulation und Noise ergänzen die Klanggeneration.

Die Filtersektion sieht recht interessant aus. Offenbar gibt es hier zwei Filter, die sich mit Route in der Anordnung verändern lassen. Type weist auf Multimode hin, wobei nicht zu ersehen ist, ob es mehr als Tief- und Bandpass geben wird, wie es beim originalen Entwurf von Vladimir Kuzmin vorgesehen war. Es bleibt auch abzuwarten, wie sich das eher aggressive Filter sich bei Mehrstimmigkeit verhält.

Für die acht Stimmen gibt es mehrere Modi mit fester Verteilung der Stimmen auf zwei Layer. Auch Unison, Paraphon und Mono sind neben dem polyphonen Modus mit acht Stimmen vorgesehen.

Neben der Bedienung über fest zugeordnete Regler gibt es auch Shift-Parameter und weitere Funktionen, die über acht Encoder und das Display eingestellt werden. Hier könnte es möglicherweise noch Überraschungen im Funktionsumfang geben.

Da sich der Prototyp des Elta Music Polyvox 8 noch in der Entwicklungsphase befindet, können wir mit dem fertigen Synthesizer vermutlich erst im kommenden Jahr rechnen. Sobald es weitere Informationen gibt, aktualisieren wir diese Meldung.