Elta Music Selector 8, Erweiterungs-Set für Solar-Synthesizer

Kleines Set für Klangexperimente

31. August 2025

Elta Music Selector 8 am

Elta Music Selector 8 ist ein Set aus einem Signal-Router und verschiedenen Mikrophonen, um beliebige akustische Schallereignisse einfangen und in den Synthesizern der Solar-Serie verfremden zu können. Obendrauf gibt es ein kleines FM-Radio, mit dem man nach geeigneten Signalen im Äther suchen kann.

Elta Music Selector 8 – Experimentier-Set

Der eigentliche Selector 8 ist ein einfacher Router. Es gibt acht Eingänge, die jeweils über eine 3,5 mm und eine 6,3 mm Eingangbuchse verfügen. Mit einem Drehschalter wird einer der Eingänge dem Ausgang mit 3,5 mm Buchse zugewiesen.

Elta Music Selector 8 slant

Damit man gleich loslegen kann, liefert Elta Music gleich ein paar unterschiedliche Kontaktmikrophone (Klemme, Fläche, Kapsel) mit, um für verschiedene Situationen den richtigen Schallabnehmer zur Verfügung zu haben. Außerdem gehört Quantum VJ zum Set, der mit einem integrierten Mikro Umgebungsgeräusch einfängt und auf einem kleinen Display visualisiert. Der Audioausgang des Anhängers lässt sich mit dem Router verbinden. Alternativ lassen sich auch andere Pick-ups bzw. Schallumwandler hier anschließen.

An dem Selector 8 können auch Audioquellen angeschlossen. Als praktisches Beispiel liegt dem Set ein FM-Radio bei. Natürlich können auch Synthesizer oder Modularsysteme, mp3-Player, Tapedecks etc. als Quellen genutzt werden.

Selector 8 ist kein Mixer. Die Idee des Sets liegt darin, mit einzelnen Quellen zu experimentieren, ohne dass man die Signalquellen am Audioeingang des Synthesizers ständig umstecken muss, sondern einfach flott umschalten kann. Die einzelnen Klangexperimente zeichnet man in einer DAW oder einem Editor-Programm auf, extrahiert die besten Stellen und setzt die Audiofiles dann in einem Arrangement neu zusammen.

Elta Music bewirbt das Set als Erweiterung für die eigenen Synthesizer Solar 50, Solar 42 und Solar 42F, aber selbstverständlich kann jeder Synthesizer, jedes Modularsystem oder Effektgerät an den Ausgang des Routers angeschlossen werden.

Das Elta Music Selector 8 ist ab sofort verfügbar und kostet 350,- Euro, zzgl. Versand und Importkosten.

  Profilbild
    CDRowell AHU

    Geil!

    Das bringt mir fast wie in den 80s ein Bausatzfeeling.

    Nur der Preis ist mir etwas zu wenig nachvollziehbar.

    So eine Kiste selbst bauen ist eine gute Alternative. Die Kostenhöhe sollte die 300€ Marke nicht im Ansatz schrammen. Sorry.

    Profilbild
      Merkstatt

      @CDRowell Dachte ich auch zunächst, aber zwei der Schallabnehmer scheinen doch hochwertiger zu sein als der restliche Kram (das Radio ist besonders lächerlich).

