Flexiber Hybrid-Channelstrip jetzt erhältlich

Auf der NAMM 2026 hatte das Nettetaler Unternehmen elysia den flexiblen Hybrid-Channelstrip elysia channex studio vorgestellt, jetzt ist er erschienen. Mit dem channex studio stößt elysia in das Segment digital steuerbarer Analog-Prozessoren vor und will den Standard für die nahtlose Integration in heutige digitale Audio-Arbeitsplätze neu definieren.

elysia channex studio: Hochwertige Technik auf 3 HE

Der analoge 1-Kanal-Class-A-Channelstrip vereint im 19‘‘ Rackgerät auf 3 HE einen High-End-Vorverstärker, einen dynamischen EQ, einen einfach zu bedienenden Kompressor und eine latenzfreie Monitorsektion. Die Klangbearbeitung erfolgt rein analog. Alle Einstellungen können in bis zu 22 Presets sowohl auf dem Gerät selbst, aber auch über das channex studio-Plugin in der DAW Session gespeichert und wieder aufgerufen werden.

ANZEIGE

High-End Vorverstärker – Der DC-gekoppelte Mikrofon-Vorverstärker leistet bis zu 64 dB Gain. Die Polarität kann gewechselt werden, +48 V Phantomspeisung ist natürlich ebenfalls vorhanden. Hinzu kommen eine Shell Precision Metering-Anzeige und ein einstellbares Hochpassfilter. Auf der Vorderseite befindet sich ein hochohmiger Instrumenten-Eingang, auf der Rückseite eine XLR/TRS-Kombobuchse. Gain-Einstellungen werden für jeden Eingang einzeln gespeichert und bei jeweiliger Belegung automatisch gewechselt

Analoger Dynamischer Equalizer – Der 4-Band-Equalizer im channex|studio verfügt über ein Tieffrequenz-Band, zwei umschaltbare Mitten-Bänder und ein Hochfrequenz-Band. Frequenz, Gain und Q-Faktor sind einstellbar, bei den Tief- und Hochbändern zusätzlich noch ein Shelf Filter. Jedes Band kann auch dynamisch angesteuert werden, die Dynamikfunktion reagiert nur auf die Pegel im eingestellten Band, unabhängig vom Eingangspegel.

Zweistufiger Kompressor & Limiter – Der Kompressor setzt auf eine vereinfachte Bedienung und wird durch einen Limiter ergänzt, um unerwartete Pegelspitzen zuverlässig abzufangen. Ein Gain Reduction Limiter für den Kompressor und der Soft Clip Limiter im Output-Bereich bieten präzise Kontrolle über das Signal und sorgen für eine optimale Klangqualität mit sanftem Limiting.

Flavor – für das gewisse Etwas – Ein Flavor-Regler bietet fünf Coloring-Optionen. Diese können untereinander gemischt und individuell in ihrer Intensität eingestellt werden. Wer seinen Mix lieber ohne Geschmack mag, kann diese Sektion auch auf Bypass stellen.

Monitor Sektion – Die Monitor-Sektion beinhaltet zwei Kopfhörer-Verstärker mit eigenen Gain-Reglern. Drei Mixe können so unabhängig voneinander genutzt werden – etwa für den Künstler und den Produzenten auf den Kopfhörer plus einer auf die Studiolautsprecher. Über die elysia Shell Controller können die Lautstärkeverhältnisse für Playback (von der DAW kommend), dem bearbeiteten Mikrofon oder Line-Signal und einem eingebauten Reverb bequem und einfach für jeden der drei Mixe eingestellt werden. Für die Kommunikation im Studio gibt es ein Talkback-Mikrofon, das per Taster oder per Fußschalter aktiviert wird.

Flexibles Routing und Hardware Inserts

Der analoge dynamische Equalizer, Kompressor & Limiter, Hardware-Insert und die Flavor-Sektion können in beliebiger Reihenfolge angeordnet werden. Alle Routing-Optionen lassen sich direkt auf der Hardware, aber auch über das channex studio-Plugin in der DAW steuern. Über den Hardware-Insert des elysia channex studio, der eine nahtlose Integration von externem Equipment direkt in den Aufnahme Signalweg ermöglicht, kann es so genau an der benötigten Stelle innerhalb der Signalkette positioniert werden. Wird das externe Equipment gerade mal nicht benötigt, lässt es auf Bypass schalten. Während also Insert Send- und Return-Verbindungen eine nahtlose Integration von externem Outboard Equipment ermöglichen, bieten ein Stereo-Playback-Eingang (DAW- oder Recording-Konsole), der Hauptausgang und zusätzliche FX-Eingänge flexible Routing-Optionen für Aufnahme als auch für Monitoring.

Affiliate Links Elysia channex|studio Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 7.499,00€

Preis und Verfügbarkeit

Der elysia channex studio ist ab sofort zum Preis von 7.499,00 Euro im Handel erhältlich. Weitere Infos findet ihr auf der Produktseite bei elysia.

ANZEIGE

*** ab hier die Meldung vom 18. Januar 2026 ***

Mit dem elysia channex studio bringt das Team rund um Ruben Tilgner einen neuen Channelstrip auf den Markt – wobei Channelstrip für dieses Produkt den Funktionsumfang nicht ganz trifft. In folgender News haben wir euch die wichtigsten Features des channex studio zusammengestellt.

elysia channex studio

Grundsätzlich handelt es sich beim elysia channex studio um einen Recall-Channelstrip für Sessions, Aufnahmen und Mixing. Der Hersteller elysia betont dabei, dass man mit seinen Geräten stets das bestmögliche Audiomaterial zur Verfügung stellen möchte – und diese Mission geht natürlich direkt bei der Aufnahme los.

Entsprechend sollen Nutzer beim channex studio ein „mix-ready”-Audiosignal erhalten, das als Ausgangspunkt für ein Projekt dient. Hierfür ist der channex studio mit den klassischen Channelstrip-Bestandteilen Preamp, einem dynamischen Equalizer, Kompressor und Monitorbereich ausgestattet.

Der DC-gekoppelte Mikrofonvorverstärker erlaubt eine Verstärkung von bis zu 64 dB und ist mit dem neu entwickelten Shell Precision Metering und einem einstellbaren Hochpassfilter ausgestattet. Der High-Z-Instrumenteneingang ist leicht zugänglich auf der Vorderseite angebracht, dazu bietet der Channelstrip einen rückseitigen Line-Level-Eingang mit XLR/TRS-Kombibuchse. Die Gain-Einstellungen werden für jeden Eingang individuell gespeichert und wechseln automatisch, so bald man den Eingang wechselt.

Als nächstes folgt ein Equalizer, der ein Tiefen-, zwei umschaltbare Mittenbänder und ein Höhenband bietet. Sowohl Frequenz als auch Gain lassen sich über sechs elysia Shell Controller einstellen. Der Q-Faktor kann für jedes der vier Bänder eingestellt werden, dazu gibt es ein Shelving-Filter für die tiefen und hohen Bänder. Der EQ kann auch dynamisch gesteuert werden und laut elysia sorgt eine intelligente Verstärkerfunktion dafür, dass die Dynamikfunktion unabhängig vom Eingangspegel nur auf die Pegel im eingestellten Band reagiert.

Neben der darauf folgenden dualen Kompressor samt Limiter bietet der elysia channex studio noch eine Flavor-Sektion, mit der fünf Color-Optionen – einzeln oder zusammengemischt – für eine Klangfärbung sorgen können. Von Vintage bis modern verspricht elysia hier ein breites Klangspektrum.

Zu guter Letzt ist der channex studio noch mit einer ausgereiften Monitoring-Sektion ausgestattet. Zwei Kopfhörerausgänge, mehrere Mix-Wege, Talkback und Reverb komplettieren die eylsia Neuheit.

Mehr als praktisch ist die Tatsache, dass sich die Sektionen des Channelstrips frei routen lassen. Hierfür stellt elysia ein DAW-Plug-in zur Verfügung, über das auch alle Parameter automatisiert werden können. Auch Presets lassen sich damit erstellen. So lässt sich der channex studio neben klassischen Channelstrip-Aufgaben auch für experimentelle Setups nutzen

Ab Frühjahr wird der elysia channex studio im Handel erhältlich sein. Der Preis beläuft sich auf 7.499,- Euro.

Die wichtigsten Features im Überblick: