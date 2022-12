Elysia xpressor neo, Stereo Kompressor fürs Tonstudio

Kompressor im neuen Gewand

Der Hersteller Elysia hat uns mit seinen hochwertigen Produkten in den letzten Tests stets überzeugen können. Entsprechend gespannt sind wir auf den gerade vorgestellten Elysia xpressor neo, den Elysia ab sofort in seinem Portfolio hat.

Hierbei handelt es sich um einen VCA-Kompressor, der mit allerhand interessanten Features aufwartet. Er ist für den Stereo-Betrieb ausgelegt und entsprechend für die Bereiche Recording, für den Mix oder auch das Mastering einsetzbar.

Der Name xpressor ist bei Elysia nicht neu, aber der Namenszusatz neo weist bereits darauf hin, dass man hier an der einen oder anderen Stelle Hand angelegt hat. So hat Elysia beispielsweise das Schaltungsdesign des Kompressors verbessert und der Frontplatte eine neue Optik verpasst. Ein Punkt, der in den letzten Tests stets positiv hervorgestochen ist, ist die Materialwahl sowie die hochwertige Verarbeitung. Hier scheint man beim xpressor neo keine Ausnahme zu machen, denn laut Hersteller wurden die Potis des neuesten Elyisa Produkts mit einem neuen Finish versehen, das für mehr Grip sorgen soll und die Parameterwerte auf der Frontseite wurden per Lasermaschine erstellt. Alles vielleicht Kleinigkeiten, aber wer schon einmal ein Elysia Gerät unter seinen Fingern hatte, wird mit Sicherheit bestätigen können, dass das haptische Gefühl bei Bedienung der Geräte auf sehr hohem Niveau liegt.

Im folgenden Video könnt ihr euch einen ersten Eindruck des neue xpressor neo machen:

Ab Ende Dezember soll der Elysia xpressor neo im Handel erhältlich sein. Der Preis liegt bei 1.489,- Euro.