Empfehlung: Die besten Youtube-Kanäle für Gitarristen, Teil 2

Ein grenzenloser Quell an Wissen - die besten Youtube Channels für Gitarre!

Youtube ist eine Quelle richtiger und falscher Informationen, echter Inspirationen und wichtiger Impulse. Wir haben in diesem Special genau hingesehen und euch ein paar der wichtigsten Youtube-Kanäle für Gitarristen gezeigt. Doch die Auswahl ist riesig – inzwischen gibt es soviel Gitarren- und Equipment-Content auf Youtube, dass es schwer ist, die Spreu vom Weizen zu trennen. Aber keine Sorge – deshalb habt ihr uns.

Empfehlung: Die besten YouTube-Kanäle für Gitarristen

Man mag sich das gar nicht vorstellen, wie das früher war: Ein paar VHS-Tapes oder Kassetten mit Instruktionen waren alles, was man zum Teil kriegen konnte. Gitarrenlehrer sind meines Erachtens trotzdem nicht zu ersetzen. Die digitale Sphäre hat vor allem in Sachen Effektivität ihre Grenzen und man ist durchaus versucht, zu glauben, dass die Quantität der Qualität vorzuziehen ist. Gitarre lernen mit Youtube – also ich habe meine Zweifel, dass das wirklich geht, zumindest am Anfang. Wer ein Fundament gelegt hat, kann sich Playthroughs und Tabulator-unterstützte Lernvideos auf Youtube ansehen. Doch in den ersten zwei Jahren kann es Gold wert sein, wenn euch ein professioneller Gitarrist gegenübersitzt und in Echtzeit Dinge korrigiert, ehe man falsche Dinge verinnerlicht.

Aber pure Lernvideos sind nur die Spitze des Eisberges. Es gibt unzählige informative und großartige Youtube-Kanäle, die dem Thema Gitarre, Amps und Effekten gewidmet sind und dabei auf neue spannende Formate setzen. Man glaubt zum Teil gar nicht, wie einfallsreich Künstler und Content Creators inzwischen sind. Auch hier gilt wieder: ein Großteil ist englisch und der Querschnitt betrifft alle möglichen Bereiche: Instruktionen, Inspirationen, Unterhaltung. Hier unsere Empfehlungen:

1. Nik Nocturnal

Reaction-Videos klappen – oder eben nicht. Ich kann nicht genau sagen, wovon die Formel hier abhängt. Es muss so etwas wie Charisma vorhanden sein, das ist klar. Bestenfalls führt die Person einen noch durch aktuelle Genres und gibt einem ein ungefähres Gefühl für die aktuellen Strömungen. Und bestenfalls ist die Person noch selbst ein gewiefter Gitarrist, der Impulse und Ideen vermitteln kann.

Nik Nocturnal sitzt da ein bisschen in der goldenen Schnittmenge. Er besitzt Humor – der natürlich subjektiv ist und nicht jedermanns Sache, aber Nic gehört zu den Kronenträgern, die es schafften, DragonForces Through Fire and Flames in einem Playthough zu knacken – damit hat er sich die Sporen zweifelsfrei verdient. Eine Mischung aus Playthroughs, Reaction Videos und Recording Tipps. Kein endloser Schrein technischer Weisheiten (dazu kommen wir später), aber eine alle Mal unterhaltsamer Gitarren-Kanal mit einer halben Millionen Subscriber.

2. Rob Scallon

Rob Scallon hat Musik im Blut – wer seine Videos kennt, weiß, dass er in der Lage ist, so ziemlich jedes Saiteninstrument auf absolut höchstem Niveau zu spielen. Aber das macht den Reiz seines Channels nicht aus. Ob Rob eine gigantische Orgel mithilfe CV-Schnittstelle bedient, die japanische Koto erforscht, das größte Pedalboard aller Zeiten baut, mit Andrew Huang kooperiert, einen Turm voller Glocken zum Ringen bringt oder Slayer auf der Ukulele performt – sein Kanal ist der vielleicht einfallsreichste auf Youtube. Er kommt wirklich auf Sachen und Experimente, auf die man selbst nie kommen würde. Woher der Mann die Ressourcen für seine irren Vorhaben nimmt, weiß ich jetzt nicht – aber kaum ein Kanal lädt so sehr zum Durchforsten ein wie Rob Scallons.

3. Rick Beato

Rick Beato steht ein Stück weit für eine verlorene Zeit – das sagt der gute Mann über sich selbst. Rick, der sich selbstironisch als Boomer bezeichnet, hat einen der größten Youtube-Kanäle überhaupt aufgebaut. Er sinniert über die beste AC DC Riffs, eröffnet interessante Gedanken und Überlegungen zum Thema Musik- und Gitarrenwelt, er interviewt Sting und holt die neue Riege der Gitarrenwelt ins Studio – sein runder Tisch mit Tim Henson und Tosin Abasi kann ich nur jedem ans Herz legen.

Als er sich über die Qualität der heutigen Popmusik ausließ, wurde der gute Rick nicht gerade zimperlich von der jungen Generation Z angegangen, auf Twitter, Instagram und Youtube. Doch das brachte den Kerl nicht aus der Ruhe. Seiner zentralen Frage „War früher wirklich die Musik besser, oder sind wir nostalgisch“ trägt der Musiker regelmäßig Rechnung. Doch er ist nicht verblendet und bleibt am Puls der Zeit. Unbedingt abchecken!

4. Rabea Massaad

Rabea Massaad hat jeder schon mal irgendwie gesehen. Der Erfolg seines Channels basiert auf einem sehr guten Gespür für das, was aktuell die Musikszene rumtreibt. Es ist in erster Linie ein Gear-Channel. Rabea testet alles unter der Sonne, was irgendwie relevant ist – und bettet das dann in seinem Homestudio ein.

Aber das ist nicht alles. Rabea hat zu allem eine sehr differenzierte Meinung. Er weiß ganz genau, womit man als Gitarrist zu kämpfen hat. Er hat einen fantastischen EQ-Workshop, Mix- und Mastering-Classes für umsonst, sehr viele Vergleichstests und erzählt ausführlich und ungeschönt von seinem Tourleben. Es ist der Channel eines Vollblutmusikers, der zu den beliebtesten auf Youtube gehört.

5. Rhett Shull

Rhett Shull versteht sich auf eins: Vergangenheit und Gegenwart zu verknüpfen. Er befindet sich im gleichen Fährwasser wie Rabea und bedient eine breite Sparte von Gear Reviews über Interviews bis hin Tourberichte.

Das Anlegen seines gigantischen Homestudios hat er täglich mit Kamera mitverfolgt. Entstanden ist dadurch ein Videotagebuch, wenn man so will, dass diesen enorm spannenden und aufwendigen Prozess protokollierte. Was Rhett so sympathisch macht: Er zeigt sich freimütig in seinen Schwächen, redet offen über Bühnenängste, Verdienstdruck, Tourleben und wie schwierig es sein kann, eine Ehe aufrecht zu erhalten, während man im Namen der Musik unterwegs ist. Ein persönlicher und zugleich hochprofessioneller Channel.

6. Rudy Ayoub

Auf unserer letzten Liste hatten wir KMac, der die Gitarren- und speziell Metalwelt ganz herrlich auf die Schippe nimmt. Ganz ähnlich geht es hier mit Rudy Ayoub zu – ein Satiriker in erster Linie, der Reaction Videos produziert.

Rudy ist seltsam – keine Frage. Aber seine Videos sind pointiert und haben ein Körnchen Wahrheit in sich. Als Musiker hat Rudy keine allzu große Meinung von sich – my music sucks, and so does yours. Rudy liebt es, Bandvideos von aufstrebenden Bands zu nehmen und zu zerlegen. Er findet meistens eine etwas versöhnliche Note, ist aber in erster Linie absolut gnadenlos. Mit KMac wahrscheinlich der beliebteste Satirekanal für Gitarren-Content:

7. Troy Grady

Wenn man Gitarre anfängt, zu spielen, realisiert man recht schnell, dass das A und O die Koordination zwischen beiden Händen ist. Doch mit dieser Realisation ist es selbstredend nicht getan. Es ist verdammt schwierig, die Anschlagshand zu trainieren, geschweige denn die Links-Rechts-Koordination.

Troy ist in dieser Hinsicht der König. Wie kein anderer Lernkanal versteht er sich darauf, einem eine ergonomischere und bessere Spielweise wirklich Schritt für Schritt nahezubringen. Der Augenmerk liegt hierbei wirklich auf Schlüsselbegriffe wie Wrist-Control und Economy-Picking. Eine grandiose Ressource für Übungen, von der ich froh bin, sie zuletzt gefunden zu haben.

8. Ola Englund

My dear Ola – was hat der Junge für eine interessante Karriere hingelegt bislang. Vom Musiker über Youtube-Größe bis hin zum Gitarrenbauer. Mit seinen Solar Guitars mischt Ola den Metal-Axt-Markt seit geraumer Zeit ordentlich auf.

Doch angefangen hat wirklich das Ganze wirklich mit dem Youtube-Channel des Musikers. Will it chug? Die Frage des Ola – haut das rein, weitet er wirklich auf alle Marken aus, die denkbar sind. Es sind Gear Reviews, Interviews, Songwriting Sessions und recht viel über seine Marke Solar Guitars. Das alles zusammen ergibt einen großartigen Einblick in einen Vollblutmusiker und modernen Unternehmer:

9. SpectreSoundStudios

SpectreSoundStudios ist ein Studio-Kanal für Hard Rock Gitarre und Metal. Glenn Fricker ist eine absolute Legende und jemand, der wirklich keinerlei Blatt vorm Mund nimmt. Es überrascht, dass der Video nicht bekannter ist. Er hat viel über verschiedene Themen geredet – und greift dabei auf einen jahrzehntelangen Erfahrungsschatz als Studioproduzent zurück.

Doch das Ding ist: Glenn ist lustig. Und genervt. Und dieses performative Element in seinem Channel macht einfach ungemein viel Spaß. Ob er sich über dämliche Studioanfragen auslässt oder kritisch hinterfragt, was man als Musiker heutzutage eigentlich denn können muss – hier spricht ein Profi, ein alteingesessener, reflektierter Dude – der mal aber eine Bandbreite an Studio- und Aufnahmewissen präsentiert.

10. Crimson Custom Guitars

Kanäle von Gitarrenbauern gibt es viele – doch Crimson Custom Guitars haben den ultimativen. Das meine ich wirklich, wie ich es sage – hier wird jede Facette, jeder Unterpunkt des Themas im Detail ausgeschlachtet. Kaum ein Kanal ist so eng mit seinen Fans vernetzt und geht auf die Anfragen ein, die bei dem 300.000 Subscriber starken Channel einlaufen.

How to build a guitar – Crimson Guitars sind mit Haut und Haaren dieser einfachen Frage verschrieben. Dazu gibt es umfangreiche Videotagebücher für die Anfertigung ganzer Custom Schönheiten, Factory-Tours, Tipps für Gitarrenpflege und Erfahrungsberichte zu Materialfragen und vielem mehr. Zweifelsfrei ein Quell umfangreichen Wissens, geliefert von ein paar echten Liebhabern des Themas und Vollblut-Profis. Das hier eingefügte Video verschafft einen ziemlich guten Eindruck darüber, wie es hier zugeht.