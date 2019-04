Empress Zoia – ein Modularsynth als Pedal

Über 80 Synth- und FX-Module

Empress Zoia, der modulare Synthesizer in Pedalform, steht kurz vor der Auslieferung. Das sehr komplexe Gerät dürfte zwar Bassisten maßlos überfordern, doch könnte für Synthfreaks sehr interessant sein.

Dass der Hersteller Empress Effects, der sonst auf klassische Einzeleffekte wie Tremolo, Delay, Distortion etc. spezialisiert ist, ein solch komplexes „Pedal“ herausbringt, ist schon etwas überraschend. Zoia ist eine Art Baukasten, mit dem man sich seine eignen Effekte, Synthesizer, MIDI-Controller oder sogar ein virtuelles Pedalboard wie in einem Modularsystem nach eigenen Vorstellungen zusammensetzen kann.

Um es den Anwendern etwas zu erleichtern, hat Empress auch vorgefertigte Konfigurationen abgespeichert, die typischen Standard-Effektpedalen entsprechen. Man kann also einen Phaser einfach aufrufen – oder wer Lust hat, kann sich einen solchen aus Allpass-Filtern selbst konstruieren.

Empress Zoia besitzt derzeit über 80 separate Module, die Library wird in Zukunft noch wachsen. Dazu gehören Oszillatoren, LFOs, diverse Filter, Bit Crusher, Hüllkurven-Folger usw.

Über 20 fertige Effekte wie Reverb, Flanger, Delay, Overdrice, Chorus usw. sind bereits ab Werk vorinstalliert. Für Eigenkreationen stehen 64 Speicherplätze zu Verfügung. Über einen SD-Cardslot können Patches ausgelagert und übertragen werden. Empress setzt dafür auf eine Zoia-Community zum regen Austausch. Außerdem kann Zoia über die SD-Card mit Updates versorgt werden.

Zoia verfügt neben den Stereo-Ein- und Ausgängen auch über MIDI-I/O (als 3,5 mm Klinke) und einen Control-Eingang. Das Pedal arbeitet mit 24 Bit Wandlung und internem 32 Bit Processing.

Empress Zoia aktuelle Modulübersicht