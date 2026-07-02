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EMW VPOLY-6X, VA-Synthesizer

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6 Stimmen im Kompaktgehäuse

2. Juli 2026

EMW VPOLY-6X VA-Synthesizer am

Mit dem EMW VPOLY-6X kündigt – oder besser gesagt teasert – der Modular- und Analogspezialist aus Brasilien eine kleine Überraschung an, denn es ist der erste virtuell-analoge Synthesizer des Herstellers.

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EMW VPOLY-6X – erstes Teaser-Video

Außer der kurzen Demonstration des Klanges wird über den polyphonen Synthesizer noch nicht viel verraten. Das Kürzel im Namen 6X weist auf die Anzahl der Stimmen hin, doch Angaben darüber, wie diese Stimmen aufgebaut sind, fehlen bislang gänzlich.

Immerhin gibt EMW bekannt, dass die Klangerzeugung virtuell-analog ist. Man spricht von einer „innovativen Technologie“ und einer „analog-style sound engine“. Ergo darf man die üblichen Features wie Oszillatoren mit Saw, Square, PWM, ein Filter und die üblichen Modulatoren erwarten. Ob es vielleicht auch die eine oder andere Überraschung geben wird?

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Man kann nur ein kompaktes Kästchen mit Display und einem Encoder zur Werteeingabe und einem Volume-Regler erkennen. Das Gehäuse scheint die gleiche Bauform wie der FM-Synthesizer DX7000 von EMW zu haben. An Anschlüssen gibt es lediglich MIDI-In und MIDI-Out (DIN) und einen Stereo-Audioausgang.

Wie der DX7000 ist offenbar auch der VPOLY-6X auf eine Editierung via MIDI/Sysex ausgelegt. Der Synthesizer an sich hingegen soll hauptsächlich über ein Controller-Keyboard gespielt werden und Sounds liefern, die das eigene Setup ergänzen.

Angaben zu Preis und Verfügbarkeit gibt es noch nicht, der Synthesizer befindet sich auch noch nicht auf der Website des Herstellers. Nimmt man den DX7000 zum Vergleich, sollte der EMW VPOLY-6X möglicherweise im Bereich von 365,- US-Dollar liegen, was aber nur eine Annahme ist.

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der jim RED

Ich habe viele Seiten der Musikbranche und Technik kennengelernt: Handel, Vertrieb, Entwicklung, Konzeption, Produktion, Beta-Tests, Programmierung, Studioarbeit, Live-Gigs... daher betrachte ich einen Testkandidaten immer aus mehreren Blickwinkeln.

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    • Profilbild
      MPC-User AHU

      @Numitron Was meinst Du mit OEM Gehäuse?
      Es ist das gleiche wie bei dem DX7000 ja
      Und Innovativ wird die Einhand Bedienung sein vermute ich mal.

    • Profilbild
      Numitron AHU

      @Numitron sorry. ist anscheinend ein fertiges standardgehäuse aber egal.
      aber viel weiss man ja noch nicht.
      Statt irgendwelche floskeln wären technische Daten interessant.

  2. Profilbild
    MPC-User AHU

    Moin,

    „Wie der DX7000 ist offenbar auch der VPOLY-6X auf eine Editierung via MIDI/Sysex ausgelegt“

    Ich vermute mal Dexed kann man hier nicht als Editor nehmen.

  3. Profilbild
    Filterpad AHU

    Das dieser nur MIDI und anscheinend kein USB hat, ist äußerst schade. Meiner Ansicht nach für so ein Gerät ein Muss. Ich denke, diese Tatsache wird einige am Kauf hindern.

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