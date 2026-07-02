6 Stimmen im Kompaktgehäuse

Mit dem EMW VPOLY-6X kündigt – oder besser gesagt teasert – der Modular- und Analogspezialist aus Brasilien eine kleine Überraschung an, denn es ist der erste virtuell-analoge Synthesizer des Herstellers.

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EMW VPOLY-6X – erstes Teaser-Video

Außer der kurzen Demonstration des Klanges wird über den polyphonen Synthesizer noch nicht viel verraten. Das Kürzel im Namen 6X weist auf die Anzahl der Stimmen hin, doch Angaben darüber, wie diese Stimmen aufgebaut sind, fehlen bislang gänzlich.

Immerhin gibt EMW bekannt, dass die Klangerzeugung virtuell-analog ist. Man spricht von einer „innovativen Technologie“ und einer „analog-style sound engine“. Ergo darf man die üblichen Features wie Oszillatoren mit Saw, Square, PWM, ein Filter und die üblichen Modulatoren erwarten. Ob es vielleicht auch die eine oder andere Überraschung geben wird?

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Man kann nur ein kompaktes Kästchen mit Display und einem Encoder zur Werteeingabe und einem Volume-Regler erkennen. Das Gehäuse scheint die gleiche Bauform wie der FM-Synthesizer DX7000 von EMW zu haben. An Anschlüssen gibt es lediglich MIDI-In und MIDI-Out (DIN) und einen Stereo-Audioausgang.

Wie der DX7000 ist offenbar auch der VPOLY-6X auf eine Editierung via MIDI/Sysex ausgelegt. Der Synthesizer an sich hingegen soll hauptsächlich über ein Controller-Keyboard gespielt werden und Sounds liefern, die das eigene Setup ergänzen.

Angaben zu Preis und Verfügbarkeit gibt es noch nicht, der Synthesizer befindet sich auch noch nicht auf der Website des Herstellers. Nimmt man den DX7000 zum Vergleich, sollte der EMW VPOLY-6X möglicherweise im Bereich von 365,- US-Dollar liegen, was aber nur eine Annahme ist.