EMW WCS-X, monophoner Hybrid-Synthesizer

Digitale OSCs + analoges VCF
Mit dem EMW WCS-X kündigt der brasilianische Hersteller einen hybriden Synthesizer an, der in dem gleichen ungewöhnlichen Pultgehäuse wie der WCS-1x daherkommt.
Es gibt bislang nur ein Video mit Audiobeispielen und ein paar Eckdaten zum WCS-X. Der Hauptunterschied zu dem bisherigen WCS-1x scheint die Oszillatorsektion zu sein. Hier gibt es drei, offenbar identisch ausgestattete, Oszillatoren, die jeweils auf 30 „Digital Waveforms“ zugreifen können. Es gibt eine einstellbare Glide-Funktion und die Tonhöhe kann per LFO moduliert werden. Zusätzlich ist ein Noise Generator vorhanden. Die Bedienung der Oszillatoren erfolgt über ein Display und einen Push-Encoder.
Der Oszillatormix wird wahlweise in ein Bandpass- oder ein Tiefpass-Filter geleitet. Das Filter kann mit einer ADSR-Hüllkurve und einem LFO moduliert werden. Die Hüllkurve steuert auch den abschließenden VCA. Die gesamte Signalkette, einschließlich der Modulatoren, ist analog und scheint dem Vorgängermodell zu entsprechen.
Da es das gleiche Gehäuse wie beim WCS-1x ist, gibt es wohl auch nur einen MIDI-Eingang, aber keine CV/Gate-Buchsen. Das Netzteil ist eingebaut.
Angaben zum Preis oder der Verfügbarkeit des EMW WCS-X wurden bislang noch nicht gemacht.
Optisch eine Augenweide
Klanglich auch sehr nett.
Aber viel scheint es ja nicht zu können und ich möchte gar nicht erst wissen was es kosten soll.
Es gibt soviel monophone da draussen aber was ich wirklich toll finde ist das hybride Konzept.
@Ashatur Ich persönlich bin kein großer Fan von Minisynthesizer, aber ich gebe die recht: Der sieht schick aus und allein schon die Tatsache das er steht, anstatt liegt, finde ich klug durchdacht. Klingen tut er auch passabel und das hybride (bezüglich digitaler Osc.) hat den Vorteil der Stimmstabilität. Fazit: Alles richtig gemacht bei dem Gerät. Warten wir auf den Preis. Deutlich über 500€ sollte er allerdings nicht kosten. Ca. 400€ würde ich als realistisch sehen. Als Zusatz zum platztechnisch begrenzten Setup oder als erster Synthesizer, der klanglich was her macht, ist er definitiv eine Erwähnung wert. Vielleicht gibt es bei Erscheinung einen Test hier auf Amazona.
@Filterpad Ich kenne EMW eigentlich aus dem Modular Sektor daher denke ich haben die schon was drauf.
Ich dachte vor kurzen noch an deren Trigger Sequencer aber dann war er beim Store aus dem Sortiment verschwunden.
@Filterpad Ach hätte ich es locker im Geldbeutel würde ich ihn schon nur wegen Optik und Haptik holen. Die Form würde perfekt zum Case passen.
@Filterpad OK, jedem oder jeder das seine.
aber ich mag keine monophonen mehr kaufen.
der microbrute ist günstig.
aber teuer Monos… naja 😎
Wirklich sehr schick. Warum man allerdings den Minibildschirm mit «OLED-Display» beschriften muss, erschliesst sich mir nicht. Dann könnte man konsequenterweise auch unter jeden Regler «Potentiometer» schreiben. Sicher ist sicher – nicht, dass es am Ende noch zu Fehlbedienungen kommt … 😁
„Der Hauptunterschied zu dem bisherigen WCS-1x“
Huch – habe ich was verpasst? Bin ich der Einzige, für den das so klingt, als sollten wir alle den WCS-1x schon kennen? Wurde aber leider hier auf Amazona noch nicht vorgestellt :(
Auf der Website erfahre ich, dass der WCS-1x *einen* digitalen Oszi hat und 400 Dollar kostet – mit Fracht und Zoll werden da wohl 400 Euro nicht reichen. Nun, ich werde erst mal meinen Microfreak besser kennenlernen.