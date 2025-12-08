EMW WCS-X, monophoner Hybrid-Synthesizer

Digitale OSCs + analoges VCF

Mit dem EMW WCS-X kündigt der brasilianische Hersteller einen hybriden Synthesizer an, der in dem gleichen ungewöhnlichen Pultgehäuse wie der WCS-1x daherkommt.

Es gibt bislang nur ein Video mit Audiobeispielen und ein paar Eckdaten zum WCS-X. Der Hauptunterschied zu dem bisherigen WCS-1x scheint die Oszillatorsektion zu sein. Hier gibt es drei, offenbar identisch ausgestattete, Oszillatoren, die jeweils auf 30 „Digital Waveforms“ zugreifen können. Es gibt eine einstellbare Glide-Funktion und die Tonhöhe kann per LFO moduliert werden. Zusätzlich ist ein Noise Generator vorhanden. Die Bedienung der Oszillatoren erfolgt über ein Display und einen Push-Encoder.

Der Oszillatormix wird wahlweise in ein Bandpass- oder ein Tiefpass-Filter geleitet. Das Filter kann mit einer ADSR-Hüllkurve und einem LFO moduliert werden. Die Hüllkurve steuert auch den abschließenden VCA. Die gesamte Signalkette, einschließlich der Modulatoren, ist analog und scheint dem Vorgängermodell zu entsprechen.

Da es das gleiche Gehäuse wie beim WCS-1x ist, gibt es wohl auch nur einen MIDI-Eingang, aber keine CV/Gate-Buchsen. Das Netzteil ist eingebaut.

Angaben zum Preis oder der Verfügbarkeit des EMW WCS-X wurden bislang noch nicht gemacht.