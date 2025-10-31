Endorphin.es Evil Pet, Granular Sampler & FX

Synth, Sampler, Radio & Recorder
Endorphin.es Evil Pet ist ein vielseitiges Gerät: ein polyphoner Synthesizer, eine granulare Effekteinheit, ein Recorder, ein Sampler, ein FM-Radio – und es ist pink.
Endorphin.es Evil Pet – granular mit allen Quellen
Evil Pet transformiert eingehendes Audio in winzige Grains, die dann mithilfe verschiedener Funktionen etwas Neues daraus entstehen lassen. Die Grains lassen sich strecken, schrumpfen, vertauschen usw. So entstehen aus Instrumenten, Stimmen, Synthesizern oder Drums gänzlich neue Klänge, Texturen, Soundscapes und Effekte.
Das Audiomaterial kann über mehrere Optionen seinen Weg in den Prozessor finden. Es gibt einen Mono/Stereo-Eingang, ein eingebautes Mikrofon, ein integriertes FM-Radio und einen Slot für eine microSD-Karte, von der Samples geladen werden können. Das FM-Radio ist für experimentelle Anwendung gedacht, sodass man auch unterwegs immer neue Quellen einfangen kann. Somit lässt sich Evil Pet auch als Recorder für Ideen einsetzen.
Die Audioquellen können direkt aufgenommen und sofort bearbeitet werden. Das monochrome 2,42″-Display zeigt die Audiosignale und die granulare Bearbeitung in Echtzeit an.
Die Sounds können über eine Play-Taste einzeln getriggert oder via MIDI mit bis zu acht Stimmen gespielt werden. Das Gerät unterstützt dabei den MPE-Standard für die ausdrucksstarke Modulation der Klangparameter.
Endorphin.es Evil Pet ist in Kürze verfügbar und kostet 479,- Euro.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Geht auch DAB+? Wird sonst bald langweilig im UKW-Bereich. Wobei: Rauschen ist auch immer super. Oder wofür immer auch diese Frequenzen genutzt werden.
Mittel- oder Langwelle wären auch interessant.
Schickes Gerät.
Die Hardware wirkt hochwertig.
Für mich muß das Effektpedal erst mal erkundet/erlernt werden, geb ich zu. Studieren durch Probieren oder so.
Der Synthesizer spricht mich jetzt nicht so an. Das Filter und Resonanz mit einem Poti
doppelt belegt sind, find ich eher ungünstig. Wo ich das Radio jetzt im Konzept für mich hinpacken soll?, ok ihr werdet das besser einbeziehen können.
Sampeln kann die entzückende Puderdose auch noch und dann
wären wir bei der Farbe … pink:-) schööön😍
Zum Video: als „die Messer gewetzt“ wurden, hat das schon etwas von „Scream“ irgendwie
bizarr🙂
Behalte ich mal im Auge..oder besser im Ohr
freundlichst netter lieber Gruß
@Viertelnote Ich bin gerade auch recht entzückt aber eine rosa Puderdose da weiß ich nicht so recht 😀
Das ist nicht so ganz meine Farbe würde sich aber bestimmt srblich neben der Granny wohlfühlen 😄
@Ashatur farblich ^^ irgendwie kann ich meine Kommentare nicht mehr bearbeiten.
@Ashatur Das geht nur 14 Minuten.
@Filterpad Bei mir auch direkt danach nicht. Ich bekomme nur einen weißen Schirm.
@Ashatur OK interessant. 😮 Wenn sich das nicht ändert würde ich das der Redaktion melden. E-Mail im Impressum unten.
muss ja nicht immer trist sein, schwarz sehen kann man ja immer:-)
Also ich hätte das Döschen im „Pink Panther“ Kostüm vorgeführt:-)
ok, bin albern…
Gut Nacht an Euch😄
Das UKW Feature ist zwar ganz nett, aber ich denke, es wird bald überstrapaziert sein. Für mich gibt es nur eine wirklich granulare Hardware: die Tasty Chips GR-1 für 849 Euro. Sie kann unglaublich viel und die Ergebnisse waren bisher immer erstklassig.
https://www.tastychips.nl/gr-1-product-page/
Was ich zusätzlich zu den Angaben hier im News-Artikel noch ganz interessant finde: Das Teil ist achtstimmig polyphon spielbar. Der interne Speicher kann maximal 10 Minuten Audiomaterial aufnehmen. Anscheinend ist es nicht möglich, direkt auf die SD-Karte aufzunehmen. Die SD-Karte dient dann als Speicher für „fertige“ Samples sowie Presets. Ich persönlich hätte anno 2025 eher nicht mehr so viel Lust auf SD-Karten in Musikinstrumenten. Einen USB-Eingang für eine externe Festplatte oder einen USB-Stick fänd ich besser, aber ist natürlich alles immer Geschmackssache.
@UAP Synth in the Box, ja das klingt interssant. Vielleicht ergibt sich auch was schönes per Ausgang in den Eingang?
Zur SD: Du meinst quasi, wie die Multitracker das machen? USB Stick wäre komfortabler, da bin
ich bei Dir
lieber Gruß😀