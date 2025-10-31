ANZEIGE
Endorphin.es Evil Pet, Granular Sampler & FX

Synth, Sampler, Radio & Recorder

31. Oktober 2025

Endorphin.es Evil Pet am

Endorphin.es Evil Pet ist ein vielseitiges Gerät: ein polyphoner Synthesizer, eine granulare Effekteinheit, ein Recorder, ein Sampler, ein FM-Radio – und es ist pink.

Endorphin.es Evil Pet – granular mit allen Quellen

Evil Pet transformiert eingehendes Audio in winzige Grains, die dann mithilfe verschiedener Funktionen etwas Neues daraus entstehen lassen. Die Grains lassen sich strecken, schrumpfen, vertauschen usw. So entstehen aus Instrumenten, Stimmen, Synthesizern oder Drums gänzlich neue Klänge, Texturen, Soundscapes und Effekte.

Das Audiomaterial kann über mehrere Optionen seinen Weg in den Prozessor finden. Es gibt einen Mono/Stereo-Eingang, ein eingebautes Mikrofon, ein integriertes FM-Radio und einen Slot für eine microSD-Karte, von der Samples geladen werden können. Das FM-Radio ist für experimentelle Anwendung gedacht, sodass man auch unterwegs immer neue Quellen einfangen kann. Somit lässt sich Evil Pet auch als Recorder für Ideen einsetzen.

Endorphin.es Evil Pet rear

Die Audioquellen können direkt aufgenommen und sofort bearbeitet werden. Das monochrome 2,42″-Display zeigt die Audiosignale und die granulare Bearbeitung in Echtzeit an.

Die Sounds können über eine Play-Taste einzeln getriggert oder via MIDI mit bis zu acht Stimmen gespielt werden. Das Gerät unterstützt dabei den MPE-Standard für die ausdrucksstarke Modulation der Klangparameter.

Endorphin.es Evil Pet ist in Kürze verfügbar und kostet 479,- Euro.

  1. Profilbild
    massenvernichtungswaffe.de AHU

    Geht auch DAB+? Wird sonst bald langweilig im UKW-Bereich. Wobei: Rauschen ist auch immer super. Oder wofür immer auch diese Frequenzen genutzt werden.
    Mittel- oder Langwelle wären auch interessant.

    Schickes Gerät.

  2. Profilbild
    Viertelnote AHU

    Die Hardware wirkt hochwertig.
    Für mich muß das Effektpedal erst mal erkundet/erlernt werden, geb ich zu. Studieren durch Probieren oder so.
    Der Synthesizer spricht mich jetzt nicht so an. Das Filter und Resonanz mit einem Poti
    doppelt belegt sind, find ich eher ungünstig. Wo ich das Radio jetzt im Konzept für mich hinpacken soll?, ok ihr werdet das besser einbeziehen können.

    Sampeln kann die entzückende Puderdose auch noch und dann
    wären wir bei der Farbe … pink:-) schööön😍

    Zum Video: als „die Messer gewetzt“ wurden, hat das schon etwas von „Scream“ irgendwie
    bizarr🙂

    Behalte ich mal im Auge..oder besser im Ohr

    freundlichst netter lieber Gruß

    • Profilbild
      Ashatur AHU

      @Viertelnote Ich bin gerade auch recht entzückt aber eine rosa Puderdose da weiß ich nicht so recht 😀
      Das ist nicht so ganz meine Farbe würde sich aber bestimmt srblich neben der Granny wohlfühlen 😄

  3. Profilbild
    Viertelnote AHU

    muss ja nicht immer trist sein, schwarz sehen kann man ja immer:-)
    Also ich hätte das Döschen im „Pink Panther“ Kostüm vorgeführt:-)

    ok, bin albern…

    Gut Nacht an Euch😄

  5. Profilbild
    UAP

    Was ich zusätzlich zu den Angaben hier im News-Artikel noch ganz interessant finde: Das Teil ist achtstimmig polyphon spielbar. Der interne Speicher kann maximal 10 Minuten Audiomaterial aufnehmen. Anscheinend ist es nicht möglich, direkt auf die SD-Karte aufzunehmen. Die SD-Karte dient dann als Speicher für „fertige“ Samples sowie Presets. Ich persönlich hätte anno 2025 eher nicht mehr so viel Lust auf SD-Karten in Musikinstrumenten. Einen USB-Eingang für eine externe Festplatte oder einen USB-Stick fänd ich besser, aber ist natürlich alles immer Geschmackssache.

    • Profilbild
      Viertelnote AHU

      @UAP Synth in the Box, ja das klingt interssant. Vielleicht ergibt sich auch was schönes per Ausgang in den Eingang?
      Zur SD: Du meinst quasi, wie die Multitracker das machen? USB Stick wäre komfortabler, da bin
      ich bei Dir

      lieber Gruß😀

