Endorphin.es Evil Pet, Granular Sampler & FX

Endorphin.es Evil Pet ist ein vielseitiges Gerät: ein polyphoner Synthesizer, eine granulare Effekteinheit, ein Recorder, ein Sampler, ein FM-Radio – und es ist pink.

Evil Pet transformiert eingehendes Audio in winzige Grains, die dann mithilfe verschiedener Funktionen etwas Neues daraus entstehen lassen. Die Grains lassen sich strecken, schrumpfen, vertauschen usw. So entstehen aus Instrumenten, Stimmen, Synthesizern oder Drums gänzlich neue Klänge, Texturen, Soundscapes und Effekte.

Das Audiomaterial kann über mehrere Optionen seinen Weg in den Prozessor finden. Es gibt einen Mono/Stereo-Eingang, ein eingebautes Mikrofon, ein integriertes FM-Radio und einen Slot für eine microSD-Karte, von der Samples geladen werden können. Das FM-Radio ist für experimentelle Anwendung gedacht, sodass man auch unterwegs immer neue Quellen einfangen kann. Somit lässt sich Evil Pet auch als Recorder für Ideen einsetzen.

Die Audioquellen können direkt aufgenommen und sofort bearbeitet werden. Das monochrome 2,42″-Display zeigt die Audiosignale und die granulare Bearbeitung in Echtzeit an.

Die Sounds können über eine Play-Taste einzeln getriggert oder via MIDI mit bis zu acht Stimmen gespielt werden. Das Gerät unterstützt dabei den MPE-Standard für die ausdrucksstarke Modulation der Klangparameter.

Endorphin.es Evil Pet ist in Kürze verfügbar und kostet 479,- Euro.