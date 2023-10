Endorphin.es – Ghost und Golden Master Pedale

Endorphin.es präsentiert die Ghost und Golden Master Pedale

Auf der NAMM 2023 ging einiges – und wer zur rechten Stelle am rechten Ort war, war Zeuge der Einführung von Endorphin.es neuesten Produkten: den Ghost und Golden Master Pedalen. In Zusammenarbeit mit dem renommierten Musikproduzenten und Künstler Andrew Huang entwickelt, haben diese beiden Pedale das Potenzial, das Musikspiel für viele zu revolutionieren. Ich glaube, Huangs YouTube Channel nicht erwähnt werden, oder? Das Multitalent und Gear-Genie hat den vielleicht mitreißendsten YouTube-Channel wenn es um Synthie und Effekt-Gears geht und daher war die Neugier groß.

Jedenfalls hat Andrew Huang seine Expertise in die Entwicklung des Ghost Pedals eingebracht. Ursprünglich als Eurorack-Modul auf der Superbooth 22 vorgestellt, wurde das Ghost Pedal zur NAMM 2023 nun als Standalone-Effektpedal präsentiert. Und hier holt man bei diesem Multieffekt-Gerät durchaus zum Rundumschlag aus: Es kombiniert Reverb, Delay, Filter und Distortion und bietet umfangreiche Routing- und Modulationsfunktionen. Das Highlight ist sicherlich die MIDI-Steuerung, die sogar eine Synchronisation des internen LFOs ermöglicht – und das ist ja etwas, worauf viele experimentelle Gitarreros besonders viel setzen. Mir fällt an dieser Stelle nur das Ottobit von Meris ein, das zwar keine LFO-Modulation besitzt, aber durch den MIDI-fähigen Step-Sequenzer so etwas Ähnliches besitzt.

Die Ghost Pedal ist also ein Tausendsassa – ein vielseitiges Werkzeug, ideal für Studioarbeiten und Live-Performances, kompatibel mit Synthesizern und Gitarren.

Andererseits ist das Golden Master Pedal, ursprünglich als Eurorack-Mastering-Prozessor bekannt, nun ebenfalls als eigenständiges Bodeneffektgerät verfügbar. Dieses 3-Band-Gerät mit EQ, Kompressor und Mid/Side-Bearbeitung sorgt dafür, dass Live-Performances immer klingen, als wären sie direkt aus einem professionellen Studio gekommen – und ich muss sagen, macht mich sehr neugierig. Noch bin ich unschlüssig inwiefern sich das für mich als experimentierfreudigen Gitarristen für den Live-Einsatz lohnt – ich warte da mal auf die anderen Channels, die sich dem Golden Master sich vertiefen werden. Ein besonderes Merkmal ist der Stereo-Enhancer für jedes Band, und das Pedal kann sogar als DI-Box auf der Bühne verwendet werden.

Preis und Verfügbarkeit

Für alle Interessierten sind die Pedale bei Thomann.de* erhältlich. Das Ghost Pedal wird für 525,00 Euro angeboten, während das Golden Master Pedal für 349,00 Euro erhältlich ist. Ein Blick lohnt sich sicher für alle, die ihre musikalische Ausrüstung aufwerten möchten.

