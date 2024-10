Fußpedal für die Hand

Endorphin.es x Loopop Plus 3 ist eine Erweiterung für MIDI-Keyboards und MIDI-Controller, die Funktionen, die sonst üblicherweise mit Pedalen getätigt werden, für die Bedienung mit der Hand ermöglicht.

ANZEIGE

Endorphin.es x Loopop Plus 3, Hand-Controller

Der auf Eurorack-Module und Pedale spezialisierte Hersteller Endorphin.es hat sich für dieses Projekt mit dem auf Produkttests spezialisierten YouTuber Loopop zusammengetan. Herausgekommen ist dabei ein kleiner nützlicher Helfer, der insbesondere für die Nutzer von MIDI-Controllern bzw. Keyboards, aber auch von Effektpedalen, die in einem Tabletop-Setup genutzt werden, interessant sein könnte. Ebenso lässt sich Plus 3 im modularen Kontext einsetzen.

Plus 3 ist ein Desktop-Gerät, das anstelle von einem Expression-Pedal bzw. Schwellerpedal und einem Fußtaster bzw. Fußschalter an die entsprechenden Buchsen eines Keyboards angeschlossen werden kann. Das Gerät arbeitet wie ein Pedal passiv, das heißt, dass keine Stromversorgung benötigt wird.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren ANZEIGE

Auf der Expression-Seite von Plus 3 gibt es einen (laut Hersteller) hochwertigen Fader, mit dem eine kontinuierliche Veränderung eines Parameters gesteuert werden kann. Welche Funktion damit über das Keyboard gesteuert wird, liegt dann an der Zuweisung im empfangenen Controller, Klangerzeuger oder der DAW.

Auf der rechten Seite gibt es einen Schalter und einen Taster. Diese werden üblicherweise für die Sustain-Funktion eingesetzt. Mit dem Taster kann das Sustain temporär ausgelöst werden. Der Schalter hingegen hält die Funktion, bis wieder zurückgeschaltet wird. Damit kann zum Beispiel eine Hold-Funktion für einen Arpeggiator realisiert werden. Ebenso lässt sich damit ein Drone-Modus umgesetzt für einen Synthesizer werden, der einen Sound permanent erklingen lässt, während der Anwender dabei beidhändig an den Reglern des Synthesizers herumschrauben oder andere Geräte bedienen kann.

Plus 3 wird mit zwei 1 Meter langen Klinkenkabeln ausgeliefert, die an die beiden Buchsen auf der Stirnseite des Gerätes angeschlossen werden. Außerdem gibt es noch ein Kabel dazu, mit dem Plus 3 an einen semi-modularen Synthesizer oder ein Eurorack-System angeschlossen werden kann, um die Expression-Funktion als einen Attenuator sowie den Taster und Schalter für Gate-Signale nutzen zu können.

Endorphin.es x Loopop Plus 3 soll ab sofort erhältlich sein, der Preis beträgt 79,- Euro.