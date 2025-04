Englsgleicher Highgain zu euren Füßen

Das Engl EP635 Fireball IR Pedal ist da und bietet authentischen Engl-Sound in jeder Situation. Ob im Studio, auf der Bühne, oder im Probenraum.

Die Verstärker der Firma Engl haben sich über die Jahre auf den Bühnen der Welt etabliert, und auch wenn man den Namen eher mit Brachial-Distortion in Verbindung bringt, war ich seinerzeit beim Test des Fireball Mini Stacks extrem überrascht, wie sehr gerade dieser Amp auch die leisen Töne beherrscht. neben den großen Namen wie Marshall, Mesa/Boogie, Soldano, Diezel und wie sie alle heißen, haben die Röhrenamps von Engl ihren eigenen Platz im Rockolymp gefunden.

Engl EP635 Fireball IR Pedal

Das Engl EP635 Fireball IR Pedal bringt nun den Sound des großen Fireball aufs Pedalboard. Und nicht nur das, per USB können auch Impulse Responses geladen werden. Das sind die kleinen Dateien, die uns Gitarristen so großen Spaß machen, wenn es darum geht, ohne Box und Mikrofon einen amtlichen Sound auf die Bühne zu zimmern.

Das Engl EP635 Fireball IR Pedal bietet zwei Kanäle mit dem typischen Fireball-Sound. Wer Kompromisse angesichts der Regelmöglichkeiten befürchtet, dem sei gesagt, dass die Regler für beide Kanäle unterschiedliche Werte speichern können.

Neben dem Kanalwechsel sorgt ein zweiter Fußschalter bei Bedarf für einen Mittenboost, der auch dem skeptischsten Toningenieur einen Scheitel zwischen die Ohren schneidet. Durchsetzungskraft haben die Engls bekanntermaßen, da müssen wir uns wohl keine Sorgen machen, ein integriertes Noisegate kümmert sich um unerwünschte Störgeräusche.

Die Möglichkeit, per USB-C und der entsprechenden Software IRs auf das Pedal zu laden, ist natürlich ein leckeres Goodie, das uns sie Entwickler da bescheren. Natürlich geht man auch bei Engl mit der Zeit und passt sich dem Bedarf an kompaktem, „stillem“ Equipment an. Immer mehr Bands spielen mit so leisem Bühnensound wie möglich, weil das dem Frontsound einfach zuträglich ist und dem Tonie mehr Möglichkeiten bietet, dem Publikum Freue zu bereiten.

Die Gene bringt das Engl EP635 Fireball IR Pedal garantiert mit, garniert mit neuester Technologie und für einen durchaus sehr interessanten Preis von 249 € bei sofortiger Lieferbarkeit würde ich hier starkes Interesse vorhersagen. Ich probiere mal, eins der roten Kistchen für euch zum Test zu organisieren.

