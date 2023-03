Enjoy Electronics N-Rack 5, Synthesizer-Ständer

5 x 60HP-Geräte in einem Rack

Enjoy Electronics N-Rack 5 ist ein Ständer für 60 HP (Teileinheiten) breite Geräte. Damit sind Desktop-Synthesizer und Modularcases gemeint, wie die Moog-Serie Mother-32, DFAM und Subharmonicon, aber nicht zuletzt auch der MIDI- und CV-steuerbare Mixer The Godfather von Enjoy Electronics.

Bislang gibt es für 60 HP-Geräte die sogenannten Tier-Racks von Moog für zwei, drei und vier Geräte. Das ist soweit auf die eigene Serie, zu der auch das 60 HP-Eurorackcase zählt, ausgerichtet und wird auch für die Moog Sound Studio Bundles mit zwei bzw. drei Geräten verwendet. Das N-Rack 5 geht hier noch einen Schritt weiter und kann ein zusätzliches Gerät aufnehmen.

Das in Italien produzierte Rack wird für bestmögliche Stabilität aus Stahl gefertigt und hat rutschfeste Gummifüße. Die Abmessungen betragen 478 mm x 590 mm x 388 mm und das Rack wiegt (natürlich ohne Geräte) 1,7 kg.

Während das unterste Gerät in seinem ursprünglichen Winkel auf dem Tisch liegt, sind die darüber liegenden Geräte in einer leichten Sichelform angeordnet. Das wirkt ein wenig wie eine Miniversion der Kabinette des Synthesizers Tonto.

Das Enjoy Electronics N-Rack 5 ist ab sofort beim Hersteller erhältlich und kostet 160,- Euro.

