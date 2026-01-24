ANZEIGE
Enjoy Electronics The Don, Buchla Ecosystem-Modul

Effekte auf 4 Kanälen

24. Januar 2026

Enjoy Electronics The Don Buchla Ecosystem am

Enjoy Electronics The Don ist ein Effektmodul für das Buchla Ecosystem. Es hat passenderweise auf dem Buchla & Friends-Event, der parallel zur NAMM stattfindet, heute seine Premiere.

Enjoy Electronics The Don – 4-Kanal-Multieffekt

The Don wurde nicht nur von der 4 HE Bauform her für das Buchla Ecosystem konzipiert, sondern greift auch Ideen der sogenannten West-Coast-Philosophie auf. Die Entwickler von Enjoy Electronics haben zwar Teile aus ihren bisherigen Geräten adaptiert, aber die Schaltungen gänzlich auf das hochwertige Modular-Format angepasst. Die Buchsen sind im Banana-Format gehalten und die Spannungen für das Ecosystem optimiert.

Das Modul vereint vier unabhängige Kanäle, die jeweils über mehrere Effekte und Dynamics verfügen und spannungssteuerbar sind. Dazu gehören Kompressor mit Sidechain, Saturation, Reverb, multiple Delays (Double Pulse, Looper Feedback) und 13 HP/LP Filter-Modi. Ein zentrales OLED-Dispaly gibt visuelles Feedback zu allen Parametern.

Enjoy Electronics The Don Buchla Ecosystem front

Neben dem 4-kanaligen Betrieb ist auch die Anwendung für Stereosignale möglich, was durch eine spezielle Stereo-Reverb-Engine unterstützt wird.

Die CV-Eingänge lassen sich frei auf die Parameter des Kanals zuweisen. Ebenso können die zwei internen LFOs für Modulation frei zugewiesen werden. Außerdem sind die Funktionen auch via MIDI steuerbar.

Angaben zu Preis und Verfügbarkeit von Enjoy Electronic The Don wurden noch nicht mitgeteilt.

