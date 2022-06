Enjoy Electronics The Godfather, Mischpult mit CV-, Gate-, Trigger-Funktionen

Mixer mit Effekten, CV-Features, MIDI-Steuerung

Auf der Superbooth 21 stellte Enjoy Electronics erstmals „The Godfather “ vor. Jetzt wird das ganze Projekt konkret, denn der Hersteller plant im Oktober 2022 die ersten Geräte auszuliefern. Aktuell läuft über die Plattform Indiegogo eine Finanzierung. Das Finanzierungsziel in Höhe von 15.000,- Euro wurde zwar bereits erreicht (und das in ultraschneller Zeit), aber derzeit kommt ihr über die Indigogo Website noch an ein Gerät mit 30% Rabatt.

ANZEIGE

Enjoy Electronics The Godfather

Doch um was handelt es sich überhaupt bei „The Godfather“? Auf 60 HP Breite bietet der Mixer vier Eingangskanäle. Jeder Kanal ist mit Encodern, Volumeregler, Sättigungsstufe und LED-Anzeige sowie diversen Effekten ausgestattet. So könnt ihr pro Kanal beispielsweise ein Delay, Filter, Kompressor, Limiter, Equalizer, LFOs etc. zur klanglichen Bearbeitung des durchlaufenden Signals hinzufügen. Das Einsatzgebiet scheint also recht groß zu sein.

Das wird noch mehr deutlich wenn man die CV-Ein- und Ausgänge sowie Gate In/Out betrachtet, denn hiermit lässt sich The Godfather auch in ein Modularsystem einbinden. Und letztlich ist auch die Steuerung über MIDI möglich.

Hier das schön aufgemachte Video zum Enjoy Electronics The Godfather:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren ANZEIGE

Und hier noch etwas zu den Funktionen:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Der reguläre Preis des The Godfather soll 1.149,- Euro betragen. Über die eingangs erwähnte Indiegogo Kampagne gibt es den Mixer aktuell noch für 796,- Euro.