Ennio Morricone – Vom Musiker zum Filmkomponisten, Teil 1

Mehr als Spaghetti Western und Filmmusik

Vorwort der Redaktion:

Am 6. Juli 2020 verstarb der einzigartige Ennio Morricone, der für viele Komponisten weltweit, ein großes Vorbild war und vor allem auch durch seine Musik auch zum Erfolg zahlreicher Filme beigetragen hat. Auch Hans Zimmer nennt den Schöpfer unzähliger Melodien, die wir alle in den Ihren haben, als sein großes Vorbild. Wir haben nun Markus Galla gebeten, eine mehrteilige Reportage zu diesem Ausnahmekünstler zu verfassen. Hier nun der erste Teil.

Wir wünschen schöne Erinnerungen beim Lesen und Hören,

Euer Peter Grandl

Ennio Morricone – vom Musiker zum Filmkomponisten

Bei Filmmusik denkt man an Orchester und damit an John Williams und E.T., Star Wars oder Indiana Jones. Man denkt an Hans Zimmer und Fluch der Karibik, Gladiator, Last Samurai. Man denkt bei Filmmusik aber auch an Synthesizer und beispielsweise Vangelis und Blade Runner. Große Filmmusik-Fans denken jedoch auch an Ennio Morricone und die Spaghetti Western mit Clint Eastwood in der Hauptrolle. Ennio Morricone ist kürzlich im stolzen Alter von 91 Jahren verstorben und es wird Zeit, sein Leben und Schaffen einmal etwas näher zu beleuchten. Es wäre nämlich falsch, ihn auf seine Zusammenarbeit mit Sergio Leone, dem Meister des Western Genre zu reduzieren. Ennio Morricone war ein Visionär und ein Vorläufer für all die, die nach ihm kamen.

Biografie

Über Morricone zu sprechen bedeutet, mehr auf seine Musik als auf biografische Daten zu schauen. Letztere sind nämlich schwer zu finden, da Morricone kein Mensch der großen Bühne und Öffentlichkeit war. Er galt als medienscheu und hielt sein Privatleben unter Verschluss. Gleiches galt auch für die Noten zu seinen Werken, die er nur ungern herausrückte. Es wird erzählt, dass Morricone diese stets nach Aufnahmen und Konzerten wieder einsammelte und persönlich verwahrte. So sind die Eckdaten zu seinem Leben auch schnell erzählt:

Geboren wurde Morricone am 10. November 1928 in Rom. Sein Vater Mario war Musiker und spielte Trompete in vielen verschiedenen Genres – dies sollte eine besondere Wirkung auf seinen Sohn Ennio haben, der sich später nie auf ein Genre einschränken lassen wollte. Ennio wuchs mit vier Geschwistern auf und konnte sich schon früh für Musik begeistern. Es wird erzählt, dass er schon mit sechs Jahren mit kleineren Kompositionen begann. Schon mit 10 Jahren begann er ein Trompetenstudium am Konservatorium (Conservatorio Santa Cecilia in Rom). Das Trompetenstudium schloss er bereits 1946 mit dem Diplom ab. Es folgten zwei weitere Diplome in Orchestrierung (1952) und schließlich auch in Komposition (1954). Als Trompeter spielt er hauptsächlich Jazz, kann sich aber auch für andere musikalische Genres begeistern. So wurde er zügig in Musikerkreisen bekannt und bekam erste Studiojobs. In den 1950er Jahren führt ihn der Weg zum Schallplattenlabel RCA Italiana.

RCA Italiana

Ennio Morricone begann seine Tätigkeit als Arrangeur für RCA Italiana in den 1950er Jahren und war an unzähligen Produktionen italienischer Stars beteiligt. Zu dieser Zeit war er bereits verheiratet (1956, mit seiner Frau Maria) und sein erster Sohn wurde im gleichen Jahr geboren. Für Morricone war diese Anstellung in erster Linie eine Notwendigkeit, um Geld zu verdienen und ein regelmäßiges Einkommen zu besitzen, denn schon damals war es schwer, ausschließlich als Musiker und Komponist seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Aus diesem Grund ist er selbst bei RCA Italiana vorstellig geworden und hat den damaligen Artist Relation-Direktor Vincenzo Micocci um einen Job gebeten. RCA Italiana war der italienische Ableger von RCA Records (heute Teil der Sony Music Entertainment). In den ersten Jahren verlegte RCA Italiana hauptsächlich Importe der US-amerikanischen Muttergesellschaft. Da RCA Italiana zu diesem Zeitpunkt jedoch expandierte und mit eigenen Produktionen aus dem Schatten der Muttergesellschaft heraustreten wollte, kam dieses Angebot einer Zusammenarbeit beiden mehr als gelegen. In der damaligen Zeit lag die Produktion anders als heute komplett bei den Plattenfirmen. Die Labels unterhielten eigene Studios, Orchester, Komponisten und Arrangeure. Gemeinsam mit Luis Bacalov war Ennio Morricone nun für die Arrangements der Produktionen verantwortlich.

Ennio Morricone: Seine ersten Erfolge

In dieser Zeit arbeitete er mit zahlreichen Stars der italienischen Unterhaltungsmusik zusammen, darunter Gianni Morandi, Gino Paoli und Miranda Martino. Einen Einstieg in die internationalen Charts gelang mit „Ogni volta“ („Every Time“), geschrieben von Carlo Rossi und Roberto Ferrante und aufgenommen von keinem geringeren als den kanadischen Sänger Paul Anka, der neben seiner eigenen Karriere an unzähligen Hits anderer Künstler beteiligt war (zum Beispiel „My Way“ von Frank Sinatra). Der Titel wurde 1964 veröffentlicht und von Paul Anka renommierten Festival di Sanremo gesungen. Allein in Italien verkaufte sich die Single in kurzer Zeit mehr als eine Million Mal und erhielt Gold-Status. Dies war die erste italienische Single in Italien, der das gelang, und das Arrangement kam von Ennio Morricone.

Einen weiteren großen Erfolg als Komponist und Arrangeur für RCA Italiana feierte Ennio Morricone mit dem Song „Se telefonando“ für die italienische Sängerin Mina, die Mitte der 1960er Jahre bereits ein Star war. Der Song sollte der Titel für eine italienische Fernseh-Show werden und ohne zu wissen, wer diesen Song am Ende singen würde, stimmte Morricone zu. Umso mehr war er von Mina beeindruckt, als er ihr den Song zum ersten Mal am Piano vorspielte und sie ihn vom Blatt sang. In „Ennio Morricone: In his own words“ bestätigt Morricone die Legende, dass ihm die Melodie eingefallen sei, während er mit seiner Frau Maria am Postamt in der Schlange wartete, um eine Rechnung zu bezahlen. Schon bei diesem Titel wird die große Raffinesse deutlich, mit der Ennio Morricone komponiert. Das Thema des Refrains besteht aus lediglich drei Tönen und der Tonfolge g, fis und d, die Morricone durch geschickte rhythmische Verschiebung im 2/4-Takt für den Hörer interessant wirken lässt. Durch Sequenzierung entsteht dann mit gleichem Rhythmus die Melodie des Refrains. Das folgende Notenbeispiel zeigt die Vorgehensweise. Die Betonungszeichen (>) zeigen die Wirkungsweise der rhythmischen Verschiebung: Jeder der drei Töne steht mal auf der betonten Zählzeit 1.

Dieses geschickte Spiel mit wenigen Tönen und Rhythmus wird auch in den bekanntesten Filmmusikthemen Morricones später eine Rolle spielen.

Vom Zauberlehrling zum Meister

In „Ennio Morricone: In his own words“ erzählt Morricone davon, dass er stets bei den Aufnahme-Sessions anwesend war und sogar Korrekturen sofort durchgeführt hat, falls notwendig. Während dieser Zeit hat Morricone mit vielen Dirigenten zusammengearbeitet und viel von ihnen gelernt. Dieser Lernprozess war es auch, der ihn zur Filmmusik führte. Über die Jahre hat Ennio Morricone für verschiedene Filmkomponisten als Assistent gearbeitet und war somit mit der Arbeitsweise vertraut. Dass Filmkomponisten von einem Team von anderen Komponisten und Arrangeuren unterstützt werden, ist auch heute gängig. Bekanntestes Beispiel ist Hans Zimmer. So stammen die beiden berühmtesten Werke aus Fluch der Karibik („He’s a pirate“ und „Black Pearl“) nicht von Zimmer, sondern von seinem Assistenten Klaus Badelt. 1955 begann Morricone seine Assistentenrolle, die darin bestand, die Mockups der Filmkomponisten zu orchestrieren und auszuarbeiten. Auch Kompositionen, die dann später unter dem Namen eines Filmkomponisten erschienen sind, gehörten zu seinem Aufgabenbereich. Auch als Session-Musiker (Trompeter) war Morricone an Filmmusik-Recordings beteiligt. So beschreibt Morricone es als wenig aufregend, als der erste Filmproduzent an ihn heran trat, um die Musik für einen kompletten Film federführend und unter seinem eigenen Namen zu komponieren. Dieser Film war „Il federale“ (Der Faschist) von Luciano Salce (1961). Für Ennio Morricone allerdings war dies nur eine weitere Aufgabe, ein weiteres Arbeitsfeld, das anlag und eben erledigt werden musste. Eine konkrete Absicht Filmkomponist zu werden, hatte er laut eigener Aussage zu diesem Zeitpunkt nicht. Ganz im Gegenteil: Seine Arbeit als kommerzieller Arrangeur, Komponist und Session-Musiker wurde von Ennio Morricone streng geheim gehalten, da kommerzielle Arbeiten am Konservatorium, dem er sich immer noch verbunden fühlte, als verrucht galten. Nichtsdestotrotz musste er Geld für seine Familie verdienen und die Kunst hinten anstellen.

Der erste Filmmusikauftrag

Während der Recording Sessions machte sich Morricone oft Gedanken dazu, wie er die Bilder, die während der Aufnahme im Studio gezeigt wurden, vertonen würde. Seine erste Begegnung mit Luciano Salce führte Morricone zum Fernsehen, für das er als Komponist einige Zeit tätig war. Vor „Il federale“ gab es zwei weitere Versuche Salces, Ennio Morricone als Filmkomponist unterzubringen, die aber scheiterten, weil die Verantwortlichen lieber einen Komponisten mit einem höheren Bekanntheitsgrad wollten. Erst mit „Il federale“ konnte sich Luciano Salce durchsetzen, so dass Morricone schließlich den Zuschlag bekam. Der Film spielt in Italien im Jahr 1944 und beschreibt den Faschisten Arcovazzi, der die Aufgabe bekommt, einen antifaschistischen Professor nach Rom zu bringen. Eine Aufgabe, die im mittlerweile geteilten Italien gar nicht so einfach ist, denn die Faschisten sind auf dem Rückzug und antifaschistische Gruppierungen und Alliierte erschießen jeden Anhänger des Faschismus auf der Stelle. Es beginnt eine abenteuerliche Reise, die vor allem von Fehlschlägen gekennzeichnet ist. Die Geschichte ist eher lustig als ernst und somit war für Morricone klar, dass er das in die Musik einfließen lassen muss.

Das Titelstück „Titoli“ macht das sehr deutlich: Eine Snare Drum spielt einen Marschrhythmus, während dazu eine Tuba zunächst eine kleine Figur spielt. Bis dahin wirkt alles noch unauffällig. Dann setzen schließlich die anderen marschtypischen Holz- und Blechblasinstrumente ein. Es wird zunehmend dissonant. Die Tuba spielt eine rhythmische Figur in einer anderen Tonart als die anderen Instrumente und setzt somit eine Art dissonantem Kontrapunkt. Während die Flöten weiterhin eine typische Marschthematik spielen, ist von anderen Holzblasinstrumenten eine hohe Dissonanz im Abstand einer kleinen Sekunde zu hören, die den Marsch zu stören scheint. Die beiden Dissonanzen im unteren und oberen Frequenzspektrum lassen das Stück grotesk und komisch erscheinen und sind somit perfekt auf den Filmcharakter des Faschisten Arcovazzi zugeschnitten, der am Ende ausgerechnet von seinem „Gefangenen“ gerettet wird.