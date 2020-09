Ennio Morricone – vom Musiker zum Filmkomponisten, Teil 2

Alles, außer gewöhnlich

Im ersten Teil der Ennio Morricone-Reihe haben wir uns mit dem Musiker und Arrangeur Morricone befasst, der für viele Hits der RCA Italiana die Musik in die Form gebracht hat, die später auf Schallplatte und im Radio zu hören war. Dieser zweiten Teil beschäftigt sich nun mit dem Filmkomponisten Ennio Morricone, der den meisten Lesern vermutlich aufgrund seiner Musik zur „Dollar“-Trilogie von Sergio Leone bekannt ist. Gerade seinen ungewöhnlichen Kompositionsideen verdanken die Filme ihren Erfolg.

Mit Trompete und Mundharmonika zum Weltruhm

Auch nach ersten Gehversuchen in der Filmwelt dachte Ennio Morricone noch nicht ernsthaft über eine Karriere im Filmgeschäft nach. Seinen Grundgedanken, sein musikalisches Schaffen auf möglichst viele Standbeine zu stellen, verfolgte er weiterhin akribisch. Doch ein Anruf sollte alles verändern: Sergio Leone meldete sich 1963, weil er einen Filmmusikkomponisten für einen Film mit dem Arbeitstitel „Il magnifico straniero“ mit dem damals noch unbekannten Clint Eastwood als Hauptdarsteller benötige. Bei einem ersten Treffen stellten Morricone und Leone fest, dass sie sich aus der Schulzeit kannten, die gleiche Schulbank drückten und nun, fast dreißig Jahre später, per Zufall wieder aufeinander trafen.

Leone war zu dieser Zeit ein großer Fan des japanischen Regisseurs Akira Kurosawa, der gerade Erfolge mit seinem Film Yojimbo (1961) feierte. Dieser aus heutiger Sicht absurd anmutende Film, in dem es um einen herrenlosen Samurai geht, der zwei Banden gegeneinander ausspielt, diente Leone schließlich als Vorlage für den Italowestern. Ausschnitte aus Yojimbo finden sich auf Youtube und zeigen die Kuriosität und Aggressivität des Films, die Leone für seine Western aufgegriffen hat. Das finale Duell in „Eine Handvoll Dollar“ wirkt wie eine in den Wilden Westen transferierte Kopie der Duell-Szene aus Yojimbo. Genau dieses Kuriose, Ironische und Aggressive des Originals ist es, das Morricone beim ersten Ansehen auffiel und von ihm für „Eine Handvoll Dollar“ schließlich in Musik gegossen wurde.

Stereotyper könnte Leones finales Duell auch nicht sein: Während die Fieslinge neben einem an einem Seil aufgehängten alten Mann stehen und im Begriff sind, diesen zu foltern, erschüttern einige Explosionen hinter den umstehenden Häusern die Szenerie. Aus dem aufgewirbelten Staub erscheint der Held. Streicher spielen einen Mollakkord mit einem einfachen Rhythmus, über den dann eine typisch mexikanisch klingende Trompete spielt. Alles klingt wie aus weiter ferne und die Windgeräusche überwiegen. Die Dynamik der Musik nimmt zu, ein Chor setzt ein, dann eine Marschtrommel. Die Musik endet und der Dialog zwischen den Kontrahenten beginnt.

Der von Clint Eastwood verkörperte Held der Geschichte wird mehrfach mit einem Gewehr vom Filmbösewicht angeschossen, steht jedoch immer wieder auf und kommt unaufhörlich näher und näher. All das bleibt frei von jeglicher musikalischer Begleitung. Erst als der Held das Geheimnis seiner „Unsterblichkeit“ lüftet, eine Metallplatte unter seinem Poncho, setzt wieder Musik ein, die die Dramatik der Szenerie sparsam unterstreicht. Ein hoher und leicht verstimmt klingender Ton steigert die Spannung ins Unerträgliche. Der Effekt kommt vor allem dadurch zustande, dass durch den Einsatz mehrerer Instrumente eine Art Modulation entsteht, die den Ton nicht statisch, sondern lebendig wirken lässt. Der Klang reißt erst wieder ab, als der Held die ersten Schüsse aus seinem Revolver abfeuert.

Vom Wiegenlied zum Main Title

Fast wäre es zu einer Vertonung dieser Szene durch Morricone gar nicht gekommen, denn dieser hat als vorübergehenden „Temp Track“ das bekannte Stück „Degello“ von Dmitri Tiomkin genutzt und sich so sehr in dieses Stück verliebt, dass er es auch in der finalen Fassung nutzen wollte. Dass es zwischen „Degüello“ und der finalen Szenenmusik von Morricone schließlich gewisse Ähnlichkeiten gibt, ist dem Kompromiss geschuldet, den Leone und Morricone eingehen mussten, um ihre gerade frische Zusammenarbeit nicht sofort wieder zu gefährden. Dass schließlich das endgültige Stück keine Neukomposition war, sondern ein umarrangiertes Wiegenlied, das Morricone einige Jahre zuvor für einen anderen Zweck komponiert hatte. Die Melodie wurde von der Trompete im mexikanisch-militärischen Stil gespielt, mit vielen Melismen versehen und somit dem gewünschten Klang von „Degüello“ angepasst. Genau dieses ursprüngliche Wiegenlied wurde zum Hauptthema von „Eine Handvoll Dollars“ und ein großer Erfolg für Ennio Morricone, der allerdings bis zu seinem Tod das Stück als seine schlechteste Filmmusik bezeichnete.

Die Vorlage, das Stück „Degüello“, ist hier zu hören:

Als kleine Anekdote am Rande sei die Duellszene aus dem Film „Zurück in die Zukunft 3“ erwähnt, in der Marty McFly, der gerade zurück in den Wilden Westen gereist ist, um dort Doc Brown zu suchen, als Clint Eastwood ausgibt und mit Bösewicht Buford „Mad Dog“ Tannen, einem Vorfahren seines Widersachers Biff in den 1980ern, duelliert. Als Hommage an „Für eine Handvoll Dollar“ trägt er beim Duell von Buford unbemerkt die Eisentür eines Ofens unter seinem Poncho. Die Musik stammt hier aber von Alan Silvestri, ebenfalls Meister auf dem Gebiet der Filmmusik.

Noch mehr Dollars, noch mehr Musik

Die weiteren Zutaten zu einer gelungenen Westernmelodie werden bis heute mit diesem Genre verbunden: Chorgesang, gepfiffene Themen, E-Gitarre mit Hank Marvins „The Shadows“-Sound, Marsch-Snare. Leone war so verliebt in die Musik des ersten Films, dass auch die weiteren Teile der Dollars-Trilogie so klingen sollten. So verwundert es nicht, dass bereits während der Eröffnung des Films „Für ein paar Dollar mehr“ all die genannten Elemente vorkommen.

Einige Unterschiede gibt es jedoch: Die gutturalen Klänge des Chores erzeugen einen martialischen Unterton und die Maultrommel zieht sich mehrfach wie ein Pedalton durch das Stück. Das Problem: Maultrommeln sind im Tonumfang sehr eingeschränkt und produzieren eher einen Ton mit verschiedenen Klangfarben und Obertonstrukturen. Damit der Klang der Maultrommel mit den übrigen Instrumenten und dem Stück in der Tonart d-Moll harmoniert, musste verschieden gestimmte Maultrommeln separat aufgezeichnet werden. In einer Zeit, in der das Mehrspurverfahren im Prinzip noch nicht üblich war, kein leichtes unterfangen. Morricone berichtet in „Ennio Morricone: In his own words“ von einer einfachen Dreispur-Bandmaschine und vielen, vielen Bandschnitten.

In diesem zweiten Film begannen Leone und Morricone, die Bilder und die Musik noch enger miteinander zu verweben, um Stimmungen zu schaffen oder den Charakter der Figuren durch die Musik zu unterstreichen. Und immer ist es der Einfallsreichtum Morricones, der für ein interessantes und bis dahin ungehörtes Klangbild sorgt. Modifizierte oder auf ungewöhnliche Weise gespielte Instrumente erzeugen Sounds, wie man sie heute wohl mit Synthesizern oder Samplern kreieren würde.

The Good, The Bad and The Ugly

Drei Charaktere, drei Sounds, drei Instrumente: Flöte (The Good), Okarina (The Bad) und die Stimme (The Ugly). Die Idee, den Ruf eines Kojoten mit der Stimme durch zwei Sänger mit den Vokalen „a“ und „e“ im Falsett gesungen nachzubilden, diese zusammenzuschneiden und mit einem Halleffekt zu versehen, ist schlicht genial und hat nicht umsonst dazu geführt, dass dieses Titelthema zu einem der bekanntesten des Genres gehört. Auch Wahwah-Effekte, wie sie bei Bläsern durch den Dämpfereinsatz vor dem Instrument erzeugt werden, nutzte Morricone.

Unausweichlich sind der Chor, die E-Gitarre und die Trompete, gespielt im Mariachi-Stil. Das Quint-Arpeggio der E-Gitarre bringt zusätzlich Bewegung in das Thema, ebenso der typische Galopp-Rhythmus von Snare und Streichern, der allem unterlegt ist und direkt als Vorlage für Iron Maiden’s „The Trooper“ gedient haben könnte:

Für weitere Stücke des Films erweiterte Morricone sein Sound-Repertoire mit elektronischen Musikinstrumenten wie Hammond Orgeln, Fender Rhodes und dem Syn-Ket (https://120years.net/tag/synket/). Morricone berichtet darüber, dass Leone eingängige Melodien wichtig waren, an die sich das Publikum erinnert. Für ihn selbst waren es die Klänge, die er durch das Arrangement und die Auswahl ungewöhnlicher Instrumente oder Spielweisen erzeugen konnte. Auch Geräusche spielten für ihn eine große Rolle.

Eine weitere Besonderheit war, dass schon im Fall von „Für ein paar Dollar mehr“ die Musik produziert war, bevor die Dreharbeiten begannen. Bei „The Good, The Bad and The Ugly“ war es nicht anders. Leone soll den Schauspielern die Musik sogar bei den Dreharbeiten vorgespielt haben, um sie hinsichtlich ihrer Darstellung damit zu beeinflussen.

Film und Musik waren weltweit ein Erfolg und so ist es nicht verwunderlich, dass Sergio Leone und Ennio Morricone ihre Zusammenarbeit weiter fortsetzten.

Once Upon a Time in the West

Alles kam anders als gedacht: Leone, der eigentlich keine Western mehr drehen wollte, hatte sich in den Kopf gesetzt, einen Gangsterfilm mit dem Arbeitstitel „Once Upon a Time in America“ (Es war einmal in Amerika) zu drehen. Dieser scheiterte jedoch (zunächst) an der Finanzierung, sodass er sich doch an die Produktion eines weiteren Western machte. Mit Charles Bronson, Paramount Pictures und einem großen Budget im Rücken ging er an die Produktion. Für die Musik verpflichtete er abermals Ennio Morricone. Dieser arbeitete die Leitmotive für die einzelnen Filmfiguren bereits vor den Dreharbeiten aus. Besonders eine Szene sorgte für das wohl bekannteste musikalische Motiv des Films: Ein Junge steht umgeben von mehreren Halunken mit gefesselten Händen und einer Mundharmonika im Mund in einer Ruine. Auf seinen Schultern sein älterer Bruder, ebenfalls gefesselt und um den Hals eine Schlinge. In der brennenden Sonne atmet er stoßend durch die Mundharmonika aus und ein, bis er schließlich erschöpft zusammenbricht und sein Bruder durch die Schlinge erhängt wird.

Die Funktionsweise einer Mundharmonika, die beim Ein- und Ausatmen (blasen & ziehen) verschiedene Töne, oft im Abstand eines Halbtonschritts erzeugt, schafft schließlich die Idee für das bekannte Mundharmonika-Motiv, das sich durch den ganzen Film zieht und den Namenlosen, auch „Mundharmonika“ genannt, repräsentiert. Alles dreht sich um die beiden Töne e und dis, die rhythmisch frei immer und immer wieder gespielt werden: Einatmen–Ausatmen. Die Musik nimmt die gerade beschriebene Szene vorweg, die am Ende des Films in Form einer Rückblende das Geheimnis des Namenlosen auflöst, wenn dieser den Mörder seines Bruders zur Strecke bringt.

Erneut schöpft Morricone aus dem Vollen, was den Sound an geht. Die klangliche Vielfalt ist atemberaubend und einige der Melodien jagen dem Zuhörer bis heute einen Schauer über den Rücken. Dazu gehört auch die von Edda Dell’Orso vokalisierte Melodie des Jill-Leitmotivs. Jill’s Thema wird zum eigentlichen Filmthema und gliedert sich in zwei im Film wiederkehrende Teile. Der erste Teil wird von einem Cembalo gespielt und durch eine einstimmige Cello-Bassstimme begleitet. Die markante 12/8 Rhythmik wird durch einen Auftakt bestehend aus einer Viertel und einer Achtel eingeleitet. Diese Folge wird sequenziert und plötzlich durch eine Duole durchbrochen, nur um dann auf einer anderen Tonstufe erneut zu sequenzieren, diesmal allerdings ohne Duole. Ennio Morricone versteht es, mit einfachsten kompositorischen Mitteln dennoch einzigartige Themen zu konstruieren. Hier ein Ausschnitt aus dem ersten Thema:

Morricone erzählt zu Jill’s Thema, dass ihm eine Idee fehlte. Er dachte dann an eine Übung mit Sexten, die aufeinander aufbauen sollten. Aus dieser Übung wurde das folgende zweite Thema. Die Sext-Sprünge habe ich im Notenausschnitt mit eckigen Klammern markiert:

Die singenden hohen Streicher stehen bis heute für den Film-Sound Hollywoods. Der Soundtrack wurde von RCA vertrieben und 10 Millionen Mal verkauft.

Späte Anerkennung

Außer Sergio Leone arbeitete Morricone schon früh mit weiteren Regisseuren zusammen. Darunter auch Skandalregisseur Pier Paolo Pasolini. Dessen Film „Die 120 Tage von Sodom“ basiert auf dem gleichnamigen Buch des Marquis de Sade und zeigt unvorstellbare Grausamkeiten und Erniedrigungen in einem faschistischen Staat. Bis heute ist die geschnittene Fassung nur als FSK18 erhältlich, die ungeschnittene Fassung bleibt indiziert (letzte Bestätigung im Jahr 2004).

Bis heute beliebt ist die Musik zu den Filmen der „Nobody“-Reihe mit Terrence Hill, die echte Ohrwurmqualitäten aufweist. Bud Spencer Fans kommen mit „Eine Faust geht nach Westen“ und „Die fünf Gefürchteten“ auf ihre Kosten.

Alle Filme aufzuzählen, die Ennio Morricone vertont hat, würde den Rahmen dieses Artikels sprengen. Es lohnt sich, einmal etwas auf seiner Website zu stöbern: http://www.enniomorricone.org/the-music/

Trotz aller Bedeutung, die Sergio Leone und Ennio Morricone für das Western-Genre hatten, erfuhren beide das gleiche Schicksal: Ihre Verdienste wurden erst spät anerkannt. Obwohl die gemeinsamen Filme und auch die Filmmusik große Erfolge feierten, blieben große Filmpreise für die gemeinsamen Produktionen aus. So wurde Morricone zwar vielfach für einen Oscar nominiert, aber erst 2016 hat er die begehrte Trophäe für den Western „The Hateful Eight“ (Quentin Tarantino) erhalten. 2007 wurde aber immerhin der Ehrenoscar für das Lebenswerk verliehen. Den Golden Globe gewann Morricone 1987 mit „Mission“, 2000 mit „Die Legende vom Ozeanpianisten“ und 2016 mit „The Hateful Eight“. Einen Grammy ins Regal stellen konnte Ennio Morricone für seine Filmmusik zu „The Untouchables – Die Unbestechlichen“. Obwohl Morricone immer mehr für andere Filmgenres als Komponist engagiert wurde, ist er den Ruf des Westernkomponisten nie ganz los geworden. Dass die späte Anerkennung ausgerechnet mit einem Western („The Hateful Eight“) kam, ist wohl als Ironie des Schicksals zu werten.

Morrricones weiteres Schaffen

Dass Morricone auch abseits der großen Leinwand als Komponist aktiv war, ist den wenigsten Menschen bekannt. Er schrieb für kleine Orchesterbesetzungen sowie für Solisten verschiedene Werke und auch Kantaten, Messen ein Requiem sowie eine Oper gehören zu seinem Werkverzeichnis. Auch hier beschreitet Morricone klanglich neue Wege und scheut auch nicht den Weg in die Moderne: Seine Messe zu Ehren von Papst Franziskus (Missa Papae Francisci, https://www.youtube.com/watch?v=jECzxt6gngk) beinhaltet vor dem Kyrie ein auskomponiertes Kreuzzeichen, welches in der Partitur (gezeigt im Video bei ca. 2:34) auch als solches zu sehen ist.