Rush-Sound für alle

Pünktlich zur Reunion-Tour von Rush kommt mit der Epiphone Alex Lifeson ES-335 Reissue das passende Signature-Instrument für Alex Lifeson, den Gitarristen der Prog-Band.

Die Epiphone Alex Lifeson ES-335 Reissue

Rush sind zurück und haben soeben ihre „Fifty Something Tour“ gestartet – mit dabei übrigens die deutsche Ausnahme-Drummerin Anika Nilles. Dieses Highlight nimmt auch Epiphone mit und bringt zur Tour mit der Alex Lifeson ES-335 Reissue in der Inspired by Gibson Custom Collection eine Gitarre auf den Markt, die sich an einer Gibson ES-335 von Alex aus dem Jahr 1976 orientiert.

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Rein optisch ist diese Gitarre schon ein absoluter Hingucker. Mit dem Finish in Alpine White in Kombination mit goldener Hardware versprüht sie edlen Charme.

Die Basis der Semi-Hollow Gitarre bildet ein fünfschichtiger, laminierter Korpus aus Ahorn und Pappel. Ein massiver Centerblock aus Ahorn im Inneren sorgt für langes Sustain und eine hohe Resistenz gegen unschöne Rückkopplungen bei hoher Lautstärke.

Der dreiteilige Ahornhals ist im schnellen Slim-C-Profil geformt. Ein besonders schönes Detail: Am Übergang zur Kopfplatte besitzt er wie das Original von 1976 eine Volute zur strukturellen Verstärkung. Auf dem eingefassten Ebenholzgriffbrett befinden sich 22 Medium-Jumbo-Bünde sowie Block-Inlays aus echtem Perlmutt.

Die Kopfplatte im Gibson-typischen „Open Book“-Design trägt ein Split Diamond-Inlay und eine gravierte Glocke mit dem Namen des Meisters, ebenfalls aus Perlmutt.

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Ebenfalls optisch edel wird es bei der Hardware. Die Epiphone Alex Lifeson ES-335 Reissue hat nämlich ein Maestro Vibrola-System und eine Tune-O-Matic-Brücke im „Harmonica“-Stil. Druckguss-Mechaniken mit Keystone-Flügeln und ein Graph-Tech-Sattel runden die Hardware-Ausstattung ab.

Elektronisch zieht Epiphone hier alle Register, um Lifesons vielschichtigen Sound zu reproduzieren. Zwei in den USA gefertigte Gibson T-Type Humbucker sind direkt mit CTS-Potis und Mallory-Kondensatoren verdrahtet. Ebenfalls dabei ist ein Mono-Varitone-Drehschalter, der über einen zusätzlichen Mini-Kippschalter komplett umgangen werden kann.

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Preis und Verfügbarkeit

Die Epiphone Alex Lifeson ES-335 Reissue ist ein Muss für alle Rush Fans. Preislich ist sie glücklicherweise deutlich günstiger als das Original. Bei Thomann legt man für die Gitarre nur 1.499,- Euro auf den Tisch.