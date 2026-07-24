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Epiphone Billie Joe Armstrong Les Paul Junior

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Nicht nur für Green Day Fans

24. Juli 2026
Epiphone Billie Joe Armstrong Les Paul Junior

Epiphone Billie Joe Armstrong Les Paul Junior

Nach dem letzte Woche releasten Signature Marshall Amp gibt es nun auch eine neue passende Gitarre: Mit der Epiphone Billie Joe Armstrong Les Paul Junior in Radiant Red gibt es jetzt eine rote Variante der 2021 erstmals vorgestellten Signature Gitarre.

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Epiphone Billie Joe Armstrong LPJ RR
Epiphone Billie Joe Armstrong LPJ RR Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
569,00€ Thomann

Die Epiphone Billie Joe Armstrong Les Paul Junior

Interessenten sollten schnell sein, denn die Gitarre ist laut Epiphone nur für eine nicht näher definierte begrenzte Zeit verfügbar. Die Epiphone Billie Joe Armstrong Les Paul Junior gab es im Jahr 2021 schon einmal, damals noch in Weiß. Das aktuelle Modell liefert neben der neuen Farbe auch einige kleine Neuerungen.

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Epiphone Billie Joe Armstrong Les Paul Junior Korpusansicht

Der Korpus besteht aus massivem Mahagoni, der eingeleimte Mahagonihals kommt mit einem kräftigen 50s Vintage-Profil. Das Palisandergriffbrett ist mit 22 Medium-Jumbo-Bünden und schlichten Pearloid-Dot-Inlays bestückt. Für die nötige Stimmstabilität sorgen ein Graph Tech Sattel sowie Epiphone Vintage Deluxe Mechaniken an der Kalamazoo-Kopfplatte. Ein schönes Detail für Fans: Auf der Rückseite der Kopfplatte prangt die Unterschrift des Künstlers in Schwarz.

Epiphone Billie Joe Armstrong Les Paul Junior Kopfplattenansicht

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Typisch für eine Les Paul Junior geht es bei der Elektronik sehr puristisch zu: Am Steg sitzt ein einzelner Epiphone P-90 PRO Tonabnehmer, der sowohl warme Clean-Sounds als auch aggressiven, knurrigen Overdrive liefert. Gesteuert wird das Signal lediglich über einen Master Volume- und einen Master Tone-Regler, die beide mit hochwertigen CTS-Potentiometern versehen sind. Die Saiten ruhen auf einer kompensierten Lightning Bar Wraparound Brücke, die für maximales Sustain direkt im Korpus verankert ist.

Schönes Extra; jede Gitarre kommt stilecht in einem schwarzen Custom-Hartschalenkoffer mit Leopardenmuster-Innenfutter.

Epiphone Billie Joe Armstrong Les Paul Junior Korpusansicht 2

Preis und Verfügbarkeit

Mit ihrem günstigen Preis von 569,- Euro beim Musikhaus Thomann stellt die Gitarre einen sinnvollen Einstieg für alle Punk- und Green Day-Begeisterten dar.

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Epiphone Billie Joe Armstrong LPJ RR
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Über den Autor
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Matze Franz RED

Mit Lenny Kravitz und Coldplay aufgewachsen und dann zum Jazz gefunden. Bachelor und Master Studium Jazz Gitarre in Würzburg und Mannheim. Danach den Fokus wieder auf die Musik gelegt, mit der ich groß geworden bin und jetzt als Live- und Studio-Gitarrist mit allen möglichen deutschen Pop-Acts unterwegs. Ich habe mit ClockClock, LEA, Laith Al-Deen, Lotte, Marie Bothmer, Bengio, Tiemo Hauer und vielen weiteren Künstler*innen und Bands zusammengearbeitet. Große Momente in meiner Karriere ...

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