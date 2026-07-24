Nicht nur für Green Day Fans

Nach dem letzte Woche releasten Signature Marshall Amp gibt es nun auch eine neue passende Gitarre: Mit der Epiphone Billie Joe Armstrong Les Paul Junior in Radiant Red gibt es jetzt eine rote Variante der 2021 erstmals vorgestellten Signature Gitarre.

Affiliate Links Epiphone Billie Joe Armstrong LPJ RR Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 569,00€

Die Epiphone Billie Joe Armstrong Les Paul Junior

Interessenten sollten schnell sein, denn die Gitarre ist laut Epiphone nur für eine nicht näher definierte begrenzte Zeit verfügbar. Die Epiphone Billie Joe Armstrong Les Paul Junior gab es im Jahr 2021 schon einmal, damals noch in Weiß. Das aktuelle Modell liefert neben der neuen Farbe auch einige kleine Neuerungen.

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Der Korpus besteht aus massivem Mahagoni, der eingeleimte Mahagonihals kommt mit einem kräftigen 50s Vintage-Profil. Das Palisandergriffbrett ist mit 22 Medium-Jumbo-Bünden und schlichten Pearloid-Dot-Inlays bestückt. Für die nötige Stimmstabilität sorgen ein Graph Tech Sattel sowie Epiphone Vintage Deluxe Mechaniken an der Kalamazoo-Kopfplatte. Ein schönes Detail für Fans: Auf der Rückseite der Kopfplatte prangt die Unterschrift des Künstlers in Schwarz.

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Typisch für eine Les Paul Junior geht es bei der Elektronik sehr puristisch zu: Am Steg sitzt ein einzelner Epiphone P-90 PRO Tonabnehmer, der sowohl warme Clean-Sounds als auch aggressiven, knurrigen Overdrive liefert. Gesteuert wird das Signal lediglich über einen Master Volume- und einen Master Tone-Regler, die beide mit hochwertigen CTS-Potentiometern versehen sind. Die Saiten ruhen auf einer kompensierten Lightning Bar Wraparound Brücke, die für maximales Sustain direkt im Korpus verankert ist.

Schönes Extra; jede Gitarre kommt stilecht in einem schwarzen Custom-Hartschalenkoffer mit Leopardenmuster-Innenfutter.

Preis und Verfügbarkeit

Mit ihrem günstigen Preis von 569,- Euro beim Musikhaus Thomann stellt die Gitarre einen sinnvollen Einstieg für alle Punk- und Green Day-Begeisterten dar.