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Epiphone Eric Church Hummingbird Dark Cobra Burst

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Dunkle Signature-Hummingbird und ein eigener Whiskey

13. Juli 2026
Epiphone Eric Church Hummingbird Dark Cobra Burst

Epiphone Eric Church Hummingbird Dark Cobra Burst

Die Epiphone Eric Church Hummingbird Dark Cobra Burst ist das Produkt der neuesten Zusammenarbeit zwischen Epiphone und dem Country-Star. Sie ist inspiriert von Churchs Gibson Signature Hummingbird. Die Kollaboration beinhaltet sogar einen eigens kreierten Whiskey.

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Epiphone Eric Church Hummingbird DCB
Epiphone Eric Church Hummingbird DCB Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
769,00€ Thomann

Die Epiphone Eric Church Hummingbird Dark Cobra Burst

Eric Church gehört zu den bekanntesten Stimmen der zeitgenössischen Country-Musik. Nachdem er bereits vor 10 Jahren von Gibson eine Hummingbird auf den Leib geschneidert bekommen hat, kommt jetzt eine davon inspirierte elektro-akustische Gitarre im preisgünstigeren Epiphone Katalog.

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Epiphone Eric Church Hummingbird Dark Cobra Burst Schalllochansicht

Da Church mit Whiskey JYPSI auch eine eigene Whiskey Marke unterhält, gibt es zusätzlich ein weiteres Schmankerl: Einen passenden edlen Tropfen namens „Tonewood“. Dieser Whiskey wurde mithilfe von Ahorn-Tonholz-Resten aus dem Gibson-Werk versehen.

Seine neue Inspired by Gibson Epiphone Hummingbird war laut dem Musiker in den letzten zwei Jahren bei jedem seiner Auftritte mit auf Tour und wurde ausgiebig auf ihre Live-Tauglichkeit geprüft.

Die Square-Shoulder-Gitarre kombiniert eine massive Sitka-Fichtendecke mit Boden und Zargen aus Mahagoni. Besonders ist die Korpustiefe: Diese verjüngt sich von vier Zoll am unteren Ende auf drei Zoll am Halsübergang für einen komfortableren Sitz. Der Mahagonihals kommt mit einem „Rounded C“-Profil, auf dem Palisandergriffbrett sitzen graue Pearloid-Parallelogramm-Inlays.

Epiphone Eric Church Hummingbird Dark Cobra Burst Kopfplatte

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Ein Graph Tech Sattel und eine entsprechende Stegeinlage sorgen zusammen mit vernickelten Grover-Mechaniken für Stimmstabilität, während mit dem Fishman Presys VT Preamp und einem Fishman Sonicore Untersattel-Pickup der gutklingende Bühneneinsatz ein Kinderspiel sein sollte.

Optisch macht das Instrument seinem Namen alle Ehre. Das Smoky Cobra Burst Finish wird von schwarzen Bindings an Decke und Boden sowie einem speziell entworfenen Hummingbird Dark Schlagbrett unterstützt.

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Preis und Verfügbarkeit

Die Epiphone Eric Church Hummingbird Dark Cobra Burst kommt im Hartschalenkoffer samt Signatur von Eric Church. Sie kostet bei Thomann nur 769,- Euro.

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Über den Autor
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Matze Franz RED

Mit Lenny Kravitz und Coldplay aufgewachsen und dann zum Jazz gefunden. Bachelor und Master Studium Jazz Gitarre in Würzburg und Mannheim. Danach den Fokus wieder auf die Musik gelegt, mit der ich groß geworden bin und jetzt als Live- und Studio-Gitarrist mit allen möglichen deutschen Pop-Acts unterwegs. Ich habe mit ClockClock, LEA, Laith Al-Deen, Lotte, Marie Bothmer, Bengio, Tiemo Hauer und vielen weiteren Künstler*innen und Bands zusammengearbeitet. Große Momente in meiner Karriere ...

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