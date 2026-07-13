Dunkle Signature-Hummingbird und ein eigener Whiskey

Die Epiphone Eric Church Hummingbird Dark Cobra Burst ist das Produkt der neuesten Zusammenarbeit zwischen Epiphone und dem Country-Star. Sie ist inspiriert von Churchs Gibson Signature Hummingbird. Die Kollaboration beinhaltet sogar einen eigens kreierten Whiskey.

Affiliate Links Epiphone Eric Church Hummingbird DCB Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 769,00€

Die Epiphone Eric Church Hummingbird Dark Cobra Burst

Eric Church gehört zu den bekanntesten Stimmen der zeitgenössischen Country-Musik. Nachdem er bereits vor 10 Jahren von Gibson eine Hummingbird auf den Leib geschneidert bekommen hat, kommt jetzt eine davon inspirierte elektro-akustische Gitarre im preisgünstigeren Epiphone Katalog.

ANZEIGE

Da Church mit Whiskey JYPSI auch eine eigene Whiskey Marke unterhält, gibt es zusätzlich ein weiteres Schmankerl: Einen passenden edlen Tropfen namens „Tonewood“. Dieser Whiskey wurde mithilfe von Ahorn-Tonholz-Resten aus dem Gibson-Werk versehen.

Seine neue Inspired by Gibson Epiphone Hummingbird war laut dem Musiker in den letzten zwei Jahren bei jedem seiner Auftritte mit auf Tour und wurde ausgiebig auf ihre Live-Tauglichkeit geprüft.

Die Square-Shoulder-Gitarre kombiniert eine massive Sitka-Fichtendecke mit Boden und Zargen aus Mahagoni. Besonders ist die Korpustiefe: Diese verjüngt sich von vier Zoll am unteren Ende auf drei Zoll am Halsübergang für einen komfortableren Sitz. Der Mahagonihals kommt mit einem „Rounded C“-Profil, auf dem Palisandergriffbrett sitzen graue Pearloid-Parallelogramm-Inlays.

ANZEIGE

Ein Graph Tech Sattel und eine entsprechende Stegeinlage sorgen zusammen mit vernickelten Grover-Mechaniken für Stimmstabilität, während mit dem Fishman Presys VT Preamp und einem Fishman Sonicore Untersattel-Pickup der gutklingende Bühneneinsatz ein Kinderspiel sein sollte.

Optisch macht das Instrument seinem Namen alle Ehre. Das Smoky Cobra Burst Finish wird von schwarzen Bindings an Decke und Boden sowie einem speziell entworfenen Hummingbird Dark Schlagbrett unterstützt.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Preis und Verfügbarkeit

Die Epiphone Eric Church Hummingbird Dark Cobra Burst kommt im Hartschalenkoffer samt Signatur von Eric Church. Sie kostet bei Thomann nur 769,- Euro.