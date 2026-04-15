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Epiphone Futura bringt neue E-Gitarren

Schillernde Farben und weitere tolle Features

15. April 2026
Die neue Epiphone Futura Linie

Die neue Epiphone Futura Linie

Mit der neuen Epiphone Futura Linie bringt die Gibson-Tochter frische Modelle mit schillernden Farben, starken Pickups und weiteren Features. Die Serie umfasst die Modelle Flying V Custom, RD Custom, SG Custom, Les Paul Custom, ES-355 Custom, Explorer Custom und Firebird Custom. Mit ihren attraktiven Preisen spricht sie sowohl Profis als auch Hobbymusiker an.

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Die neue Epiphone Futura Linie

Die Gitarren der Epiphone Futura Serie bringen frischen Wind in das Epiphone Lineup. Das auffälligste sind wohl die neuen schillernden „Chromashift“ Hochglanz-Finishes, die den Gitarren je nach Betrachtungswinkel einen anderen Look verleihen. Damit ist jeder noch so stressige Musikvideodreh gerettet.

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Die Serie greift fast alle bekannten Gibson-Modelle auf. Neben den Klassikern wie Les Paul Custom,  SG Custom und ES-355 Custom sind auch die extrovertierteren Modelle Flying V Custom RD Custom, Explorer Custom sowie die Firebird Custom vertreten. Alle Gitarren kommen mit Epiphone’s ProBucker Ignite Humbuckern. Diese eignen sich laut Epiphone dank ihrer Klarheit und ihres ordentlichen Drucks hervorragend für Metal und alle anderen härteren Gangarten. Mit Push/Pull Potis für Coil-Splitting und Out-Of-Phase Sounds liefern sie zudem eine hohe klangliche Flexibilität.

Epiphone Futura Explorer Custom in Dragonfly Shift

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Epiphone Futura Firebird Custom QS
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Epiphone RD Custom Futura Twilight Shif
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Die Bodys und Hälse sind in der Regel aus Mahagoni, außer bei der Futura ES-335: Deren Semi-Hollow Body besteht aus mehrlagigem Pappel- und Ahornlaminat samt Centerblock aus Ahorn. Die Hälse sind mit „Bound Modern“ C-Profil, Ebenholzgriffbrettern mit 10-14″ Compound-Radius und Stainless-Steel-Bünden für modernes Spiel ausgelegt. Die Griffbretteinlagen sind von der Gibson Super 400 geliehen.

Mit Grover Locking-Mechaniken, LockTone Brücke und den hauseigenen Posi-Lok Gurtpins ist alles gesichert, was gesichert werden kann. Somit sollte weder die Intonation oder gleich die ganze Gitarre flöten gehen, auch wenn beherzter in die Saiten gehauen wird.

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Über den Autor
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Matze Franz RED

Mit Lenny Kravitz und Coldplay aufgewachsen und dann zum Jazz gefunden. Bachelor und Master Studium Jazz Gitarre in Würzburg und Mannheim. Danach den Fokus wieder auf die Musik gelegt, mit der ich groß geworden bin und jetzt als Live- und Studio-Gitarrist mit allen möglichen deutschen Pop-Acts unterwegs. Ich habe mit ClockClock, LEA, Laith Al-Deen, Lotte, Marie Bothmer, Bengio, Tiemo Hauer und vielen weiteren Künstler*innen und Bands zusammengearbeitet. Große Momente in meiner Karriere ...

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