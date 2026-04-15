Epiphone Futura bringt neue E-Gitarren

Schillernde Farben und weitere tolle Features

Mit der neuen Epiphone Futura Linie bringt die Gibson-Tochter frische Modelle mit schillernden Farben, starken Pickups und weiteren Features. Die Serie umfasst die Modelle Flying V Custom, RD Custom, SG Custom, Les Paul Custom, ES-355 Custom, Explorer Custom und Firebird Custom. Mit ihren attraktiven Preisen spricht sie sowohl Profis als auch Hobbymusiker an.

Affiliate Links Epiphone Futura ES-355 Dragonfly Shift Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 999,00€ Epiphone Futura ES-355 Firestorm Shift Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 999,00€ Epiphone Flying V Custom Futura QuiS Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 999,00€ Epiphone Flying V Custom Futura SolS Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 999,00€

Die neue Epiphone Futura Linie

Die Gitarren der Epiphone Futura Serie bringen frischen Wind in das Epiphone Lineup. Das auffälligste sind wohl die neuen schillernden „Chromashift“ Hochglanz-Finishes, die den Gitarren je nach Betrachtungswinkel einen anderen Look verleihen. Damit ist jeder noch so stressige Musikvideodreh gerettet.

ANZEIGE

Die Serie greift fast alle bekannten Gibson-Modelle auf. Neben den Klassikern wie Les Paul Custom, SG Custom und ES-355 Custom sind auch die extrovertierteren Modelle Flying V Custom RD Custom, Explorer Custom sowie die Firebird Custom vertreten. Alle Gitarren kommen mit Epiphone’s ProBucker Ignite Humbuckern. Diese eignen sich laut Epiphone dank ihrer Klarheit und ihres ordentlichen Drucks hervorragend für Metal und alle anderen härteren Gangarten. Mit Push/Pull Potis für Coil-Splitting und Out-Of-Phase Sounds liefern sie zudem eine hohe klangliche Flexibilität.

Affiliate Links Epiphone Futura Firebird Custom FS Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 999,00€ Epiphone Futura Firebird Custom QS Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 999,00€ Epiphone RD Custom Futura M Ember Shift Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 999,00€ Epiphone RD Custom Futura Twilight Shif Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 999,00€

Die Bodys und Hälse sind in der Regel aus Mahagoni, außer bei der Futura ES-335: Deren Semi-Hollow Body besteht aus mehrlagigem Pappel- und Ahornlaminat samt Centerblock aus Ahorn. Die Hälse sind mit „Bound Modern“ C-Profil, Ebenholzgriffbrettern mit 10-14″ Compound-Radius und Stainless-Steel-Bünden für modernes Spiel ausgelegt. Die Griffbretteinlagen sind von der Gibson Super 400 geliehen.

Mit Grover Locking-Mechaniken, LockTone Brücke und den hauseigenen Posi-Lok Gurtpins ist alles gesichert, was gesichert werden kann. Somit sollte weder die Intonation oder gleich die ganze Gitarre flöten gehen, auch wenn beherzter in die Saiten gehauen wird.

ANZEIGE

Affiliate Links Epiphone Futura Explorer Custom DS Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 999,00€ Epiphone Futura Explorer Custom FS Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 999,00€ Epiphone SG Custom Futura M Ember Shift Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 999,00€ Epiphone SG Custom Futura Nitro Shift Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 999,00€ Epiphone Les Paul Custom Futura TS Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 999,00€ Epiphone Les Paul Custom Futura FS Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 999,00€

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Preis und Verfügbarkeit

Alle Modelle der Epiphone Futura kosten bei Thomann inklusive GigBag nur 999,- Euro. Das ist für diese Features schon eine Ansage!