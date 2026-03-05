ANZEIGE
ANZEIGE

Epiphone Hummingbird Standard, Akustikgitarre

Epiphone updatet auch die legendäre Hummingbird

5. März 2026
Epiphone Hummingbird Standard

Epiphone Hummingbird Standard

Weiter geht es mit der Epiphone Hummingbird Standard. In der „Inspired by Gibson“ Reihe gibt es natürlich neben den anderen Akustikgitarren auch ein Update für das Aushängeschild der klassischen Gibson-Akustikgitarre. Auch hier führt uns Epiphone sehr nahe ans Original, und das zu einem absolut fairen Preis.

Affiliate Links
Epiphone Hummingbird Standard CS
Epiphone Hummingbird Standard CS Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
999,00€ Thomann
Epiphone Hummingbird Standard EC N
Epiphone Hummingbird Standard EC N Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
999,00€ Thomann
Epiphone Hummingbird Standard EC CS
Epiphone Hummingbird Standard EC CS Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
999,00€ Thomann

Die Epiphone Hummingbird Standard

Die im Jahr 1960 von Gibson vorgestellte Hummingbird Standard war die erste Square-Shoulder Dreadnought ihrer Zeit. Die Epiphone Hummingbird Standard folgt diesem traditionellen Rezept des Originals mit Boden und Zargen aus massivem Mahagoni und einer Decke aus massiver Fichte.

ANZEIGE
Epiphone Hummingbird Standard und Standard EC

Epiphone Hummingbird Standard und Standard EC

Der einteilige Mahagonihals mit seinem komfortablen Rounded-C-Profil ist mittels Schwalbenschwanzverbindung mit dem Korpus verbunden. Neu für 2026 ist das Griffbrett aus echtem Palisander, das mit 20 Standard-Bünden, Knochensattel und den charakteristischen geteilten Parallelogramm-Inlays aus Perlmutt bestückt ist.

Die Kalamazoo-Kopfplatte im 60er-Jahre-Stil ist Epiphone Deluxe Mechaniken in Gold-Finish inklusive Keystone-Buttons ausgestattet. Auch die klassischen optischen Merkmale wie das markante Tortoise-Schlagbrett mit Kolibri-Grafik sowie ein „Reverse Belly“-Steg aus Palisander mit Knocheneinlage sind bei der Epiphone Variante zu finden.

Epiphone Hummingbird Standard Schlagbrett

ANZEIGE

Elektronisch ist die Hummingbird Standard mit einem Fishman S-Core Tonabnehmer unter dem Steg und einem Fishman Presys VT Preamp gerüstet, dessen Volume- und Tone-Regler diskret im Schallloch sitzen. Erhältlich ist die Gitarre in Cherry Sunburst.

Epiphone Hummingbird Standard EC

Epiphones Hummingbird Standard EC ist im Kern gleich aufgebaut, ist jedoch mit Grover Rotomatic Mechaniken ausgestattet. Sie bietet zusätzlich einen Cutaway für den Zugang zum oberen Griffbrettbereich und verfügt neben dem Fishman S-Core Piezo-Tonabnehmer über das hochwertigere Fishman Presys II System mit seitlich montiertem EQ und integriertem Stimmgerät. Die EC-Version ist neben Cherry Sunburst auch in Natural erhältlich.

Epiphone Hummingbird Standard Nahaufnahme

Preis und Verfügbarkeit

Alle drei Farbvarianten der Hummingbird Standard von Epiphone kommen inklusive Gigbag. Bei Thomann bekommt man die Gitarren ab sofort für 999,- Euro.

ANZEIGE
Affiliate Links
Epiphone Hummingbird Standard CS
Epiphone Hummingbird Standard CS Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
999,00€ Thomann
Epiphone Hummingbird Standard EC N
Epiphone Hummingbird Standard EC N Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
999,00€ Thomann
Epiphone Hummingbird Standard EC CS
Epiphone Hummingbird Standard EC CS Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
999,00€ Thomann

Links

ANZEIGE
Affiliate Links
Epiphone Hummingbird Standard CS
Epiphone Hummingbird Standard CS Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
999,00€ Thomann
Epiphone Hummingbird Standard EC N
Epiphone Hummingbird Standard EC N Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
999,00€ Thomann
Epiphone Hummingbird Standard EC CS
Epiphone Hummingbird Standard EC CS Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
999,00€ Thomann
Über den Autor
Profilbild

Matze Franz RED

Mit Lenny Kravitz und Coldplay aufgewachsen und dann zum Jazz gefunden. Bachelor und Master Studium Jazz Gitarre in Würzburg und Mannheim. Danach den Fokus wieder auf die Musik gelegt, mit der ich groß geworden bin und jetzt als Live- und Studio-Gitarrist mit allen möglichen deutschen Pop-Acts unterwegs. Ich habe mit ClockClock, LEA, Laith Al-Deen, Lotte, Marie Bothmer, Bengio, Tiemo Hauer und vielen weiteren Künstler*innen und Bands zusammengearbeitet. Große Momente in meiner Karriere ...

Profil ansehen
Weitere Artikel zu diesem Beitrag
Epiphone J-45 Standard und L-00 Standard, Akustikgitarren

Epiphone J-45 Standard und L-00 Standard, Akustikgitarren

05.03.2026 |0
Epiphone Inspired by Gibson Collection 2026, E-Gitarren

Epiphone Inspired by Gibson Collection 2026, E-Gitarren

28.01.2026 |0
News: Epiphone Les Paul Tribute Plus und SG Tribute Plus, E-Gitarren

News: Epiphone Les Paul Tribute Plus und SG Tribute Plus, E-Gitarren

04.11.2025 |4
News: Epiphone Studio Acoustic Collection, Westerngitarren

News: Epiphone Studio Acoustic Collection, Westerngitarren

04.11.2025 |0
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X