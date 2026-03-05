Epiphone Hummingbird Standard, Akustikgitarre

Epiphone updatet auch die legendäre Hummingbird

Weiter geht es mit der Epiphone Hummingbird Standard. In der „Inspired by Gibson“ Reihe gibt es natürlich neben den anderen Akustikgitarren auch ein Update für das Aushängeschild der klassischen Gibson-Akustikgitarre. Auch hier führt uns Epiphone sehr nahe ans Original, und das zu einem absolut fairen Preis.

Die Epiphone Hummingbird Standard

Die im Jahr 1960 von Gibson vorgestellte Hummingbird Standard war die erste Square-Shoulder Dreadnought ihrer Zeit. Die Epiphone Hummingbird Standard folgt diesem traditionellen Rezept des Originals mit Boden und Zargen aus massivem Mahagoni und einer Decke aus massiver Fichte.

Der einteilige Mahagonihals mit seinem komfortablen Rounded-C-Profil ist mittels Schwalbenschwanzverbindung mit dem Korpus verbunden. Neu für 2026 ist das Griffbrett aus echtem Palisander, das mit 20 Standard-Bünden, Knochensattel und den charakteristischen geteilten Parallelogramm-Inlays aus Perlmutt bestückt ist.

Die Kalamazoo-Kopfplatte im 60er-Jahre-Stil ist Epiphone Deluxe Mechaniken in Gold-Finish inklusive Keystone-Buttons ausgestattet. Auch die klassischen optischen Merkmale wie das markante Tortoise-Schlagbrett mit Kolibri-Grafik sowie ein „Reverse Belly“-Steg aus Palisander mit Knocheneinlage sind bei der Epiphone Variante zu finden.

Elektronisch ist die Hummingbird Standard mit einem Fishman S-Core Tonabnehmer unter dem Steg und einem Fishman Presys VT Preamp gerüstet, dessen Volume- und Tone-Regler diskret im Schallloch sitzen. Erhältlich ist die Gitarre in Cherry Sunburst.

Epiphone Hummingbird Standard EC

Epiphones Hummingbird Standard EC ist im Kern gleich aufgebaut, ist jedoch mit Grover Rotomatic Mechaniken ausgestattet. Sie bietet zusätzlich einen Cutaway für den Zugang zum oberen Griffbrettbereich und verfügt neben dem Fishman S-Core Piezo-Tonabnehmer über das hochwertigere Fishman Presys II System mit seitlich montiertem EQ und integriertem Stimmgerät. Die EC-Version ist neben Cherry Sunburst auch in Natural erhältlich.

Preis und Verfügbarkeit

Alle drei Farbvarianten der Hummingbird Standard von Epiphone kommen inklusive Gigbag. Bei Thomann bekommt man die Gitarren ab sofort für 999,- Euro.