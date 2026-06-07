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Epiphone Hummingbird Tribute, Akustikgitarre

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Gibson-Klassiker extrem günstig

7. Juni 2026
Epiphone Hummingbird Tribute

Epiphone Hummingbird Tribute

Kultgitarren müssen immer teuer sein? Nein, denn mit der Epiphone Hummingbird Tribute beweist die Gibson-Tochter, dass ein absoluter Klassiker unter den Akustikgitarren auch für wenig Geld eine Menge Charme versprühen kann!

Die Epiphone Hummingbird Tribute?

Die Gibson Hummingbird gehört zu den absoluten Akustikgitarren-Klassikern und schreibt als erste Square-Shoulder-Dreadnought des Herstellers seit dem Jahr 1960 Musikgeschichte.

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Mit der Epiphone Hummingbird Tribute gibt es nun eine Einsteigerversion der Gitarre zum günstigen Preis, die sowohl den Vibe als auch die vielen Details des Originals mit sich bringt.

Epiphone Hummingbird Tribute Korpusansicht

Der Korpus der Gitarre kombiniert eine selektierte, geschichtete Fichtendecke mit Boden und Zargen aus geschichtetem Mahagoni, umschlossen mit einem antik-elfenbeinfarbenen Binding. Der eingeleimte Mahagonihals ist mit einem komfortablen „Rounded C“-Profil ausgestattet. Das Griffbrett besteht aus Lorbeerholz, verfügt über 20 Bünde, schlichte Dot-Inlays und ist ebenfalls mit einem antik-elfenbeinfarbenen Binding versehen.

Die Hardware umfasst einen „Reverse-Belly“-Steg aus Lorbeerholz mit einem kompensierten Kunststoffsattel sowie elfenbeinfarbene Stegpins. Auf der Kopfplatte im beliebten Kalamazoo-Design sitzen hauseigene Druckgussmechaniken, Ein Kunststoffsattel und eine zweilagige, mit dem Schriftzug „Tribute“ gravierte Halsstababdeckung vervollständigen die Ausstattung.

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Epiphone Hummingbird Tribute Kopfplatte

Was natürlich nicht fehlen darf, ist das unverwechselbare Schlagbrett mit der namensgebenden Hummingbird-Silhouette. Die Gitarre ist in den Hochglanz-Finishes Antique Natural, Ebony und Heritage Cherry Sunburst erhältlich, wobei Letzteres glücklicherweise auch als Linkshänder-Modell angeboten wird.

Was kostet die neue Epiphone Akustikgitarre?

Die neue Epiphone Hummingbird Tribute kostet trotz der gleichen Liebe zum Detail nur den Bruchteil des Originals Bei Thomann bekommt man die Gitarren schon ab 229,- Euro. In Ebony kostet sie 235,- Euro.

 

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Über den Autor
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Matze Franz RED

Mit Lenny Kravitz und Coldplay aufgewachsen und dann zum Jazz gefunden. Bachelor und Master Studium Jazz Gitarre in Würzburg und Mannheim. Danach den Fokus wieder auf die Musik gelegt, mit der ich groß geworden bin und jetzt als Live- und Studio-Gitarrist mit allen möglichen deutschen Pop-Acts unterwegs. Ich habe mit ClockClock, LEA, Laith Al-Deen, Lotte, Marie Bothmer, Bengio, Tiemo Hauer und vielen weiteren Künstler*innen und Bands zusammengearbeitet. Große Momente in meiner Karriere ...

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