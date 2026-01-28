ANZEIGE
Epiphone Inspired by Gibson Collection 2026, E-Gitarren

Frische Epiphone Les Pauls, SGs, Firebird und vieles mehr

28. Januar 2026
Epiphone Inspired by Gibson Collection

Epiphone Inspired by Gibson Collection

Mit der neuen Epiphone Inspired by Gibson Collection präsentiert die Marke ein umfassendes Update, das die Grenzen zwischen Epiphone und den US-Originalen weiter verschwimmen lässt. Mit dem Release werden die neuesten Versionen der legendärsten Gitarrendesigns vorgestellt. Von den goldenen 50ern bis in die High-Gain-Ära der 80er deckt dieses Line-up alles ab.

Die Epiphone Inspired by Gibson Collection 2026

Mit der Epiphone Inspired by Gibson Collection 2026 werden Gitarren vorgestellt, die nicht nur optisch durch die Kalamazoo-Kopfplatten bestechen, sondern auch technisch mit Rosewood-Griffbrettern und handverdrahteten CTS-Komponenten überzeugen. Diese Modelle bringen das Erbe von Gibson direkt auf die Bühne.

Explorer 80s EMG

Explorer 80s EMG

Explorer 80s EMG

Die Explorer 80s EMG in Classic White ist eine tiefe Verbeugung vor der Heavy-Ära und Künstlern wie James Hetfield. Der Mahagonikorpus in Classic White kommt ohne Pickguard aus und beherbergt aktive EMG™ 81/60 Tonabnehmer. Das 60s SlimTaper™ Halsprofil ermöglicht in Kombination mit dem Palisandergriffbrett rasante Läufe, während die LockTone™ Hardware für absolute Stimmstabilität sorgt.

Firebird

Firebird

Firebird

Die Firebird im klassischen Wine Red bringt das radikale „Reverse“-Design zurück, das 1963 von Autodesigner Ray Dietrich entworfen wurde. Ein technisches Highlight ist die 9-streifige Neck-through-Konstruktion aus Mahagoni und Walnuss, die für überragendes Sustain sorgt. Die ProBucker™ FB720 Pickups sind nach Original-Spezifikationen mit Alnico 2 Magneten gebaut und liefern den hellen, brummfreien Ton, der die Firebird so einzigartig macht. Grover® Mini Rotomatic Tuner und eine LockTone™ Bridge runden das Paket ab. Die Firebird ist auch als Leftie erhältlich.

Flying V 70s

Flying V 70s

Flying V 70s

Ein echter Hingucker ist die Flying V 70s in Maui Blue, welche sich an den Hardrock-Ikonen der siebziger Jahre orientiert. Sie verfügt über einen zweiteiligen Mahagonikorpus und einen Hals mit Rounded C-Profil inklusive Volute am Kopfplattenübergang. Das Griffbrett besteht hier aus hochwertigem Ebenholz (Ebony). Für den passenden Vintage-Schub sorgen die neuen T-Type PRO™ Humbucker, die den fetten, sustainreichen Sound der Ära perfekt einfangen. Schwarze Nickel-Hardware unterstreicht den Retro-Look.

Les Paul Special Double Cut

Les Paul Special Double Cut

Les Paul Special Double Cut Figured

Les Paul Special Double Cut Figured

Les Paul Special Double Cut & Double Cut Figured

Die Les Paul Special Double Cut bietet durch ihr Design uneingeschränkten Zugang zu den höchsten Lagen. Die klassische Special mit P-90 PRO™ Pickups liefert den percussiven „Soapbar-Growl“. Die neue Figured-Version hebt das Modell mit einer AAA-Riegelahorndecke und ProBucker™ Humbuckern auf ein optisches und klangliches Niveau, das man bisher nur aus dem Gibson Custom Shop kannte.

Les Paul Junior

Les Paul Junior

Les Paul Junior

Purismus pur bietet die Les Paul Junior im authentischen TV Yellow. Sie verzichtet auf jeglichen Zierrat und setzt auf einen Slab-Mahagonikorpus mit einem kräftigen 50s Vintage Halsprofil. Mit dem einzelnen Dogear P-90 PRO™ ist sie ein klangliches Chamäleon, das allein über den Volume-Regler gesteuert werden kann. Die feste Lightning Bar Bridge unterstützt das enorme Sustain der Gitarre.

SG Special P-90

SG Special P-90

SG Standard

SG Standard

SG Special P-90 und SG Standard

Die SG Special P-90 liefert mit ihren Soapbar-Pickups und der Wraparound-Bridge den rohen, dynamischen Ton der frühen 60er. Wer den klassischen Humbucker-Druck sucht, greift zur SG Standard in Ebony oder Heritage Cherry, die jeweils auch als Lefthanded Modell erhältlich ist. Beide teilen sich den leichten Mahagonikorpus und den schnellen SlimTaper™ Hals, wobei die Standard mit ProBucker™ 2 und 3 Tonabnehmern sowie einer voll einstellbaren Tune-O-Matic™ Bridge ausgestattet ist.

Les Paul Standard 50s

Les Paul Standard 50s

 

Les Paul Standard 50s

Die Les Paul Standard 50s zelebriert die Geburtsstunde einer Legende. Mit einem massiven Mahagonibody, Ahorndecke und dem substanziellen „1959 Rounded Medium C"-Halsprofil bietet sie das klassische Spielgefühl der Goldenen Ära. In der Figured-Option wird dies mit beeindruckenden Sunburst-Lackierungen kombiniert. Unter der Haube arbeiten ProBucker™ 1 und 2 Pickups, die mit 50s-Wiring und CTS®-Potis für authentische Vintage-Regelwege sorgen.

Les Paul Standard 60s Figured

Les Paul Standard 60s Figured

Les Paul Standard 60s

Wer es schneller mag, greift zur 60s Standard. Im Gegensatz zur 50er Serie ist der Hals hier spürbar dünner (SlimTaper™ 60s C-Profil). Zudem sorgen die Grover® Rotomatic Tuner für zeitgemäßen Komfort. Die Pickups (ProBucker™ 2 und 3) haben im Vergleich zur 50s-Version etwas mehr Wicklungen und liefern somit mehr Punch am Verstärker.

Die beiden Les Paul Standard Versionen gibt es auch als Lefties.

Preis und Verfügbarkeit

Alle Modelle der Epiphone Inspired by Gibson Collection 2026 sind bei Thomann kurzfristig lieferbar. Die Explorer kostet bei Thomann 999,- Euro, die Firebird 799,- Euro. Les Paul Special, Junior und die SG Standard liegen bei 599,- Euro, die SG Special sogar nur bei 499,- Euro. Die Flying V sowie die Les Paul Standard Modelle bekommt man bei Thomann für 699,- Euro.

