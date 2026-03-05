ANZEIGE
Epiphone J-45 Standard und L-00 Standard, Akustikgitarren

Inspired by Gibson Akustikgitarren, auch als Lefties

5. März 2026
Mit der Epiphone J-45 Standard und L-00 Standard stellt die Gibson Tochter in ihrer „Inspired by Gibson“ Reihe neue Akustikgitarren-Modelle mit frischen Features vor. Mit neuen Griffbrettern, verbesserter Hardware und Elektronik und anderen Updates dürfen wir uns auf Gitarren mit Gibson-Feel zu günstigen Preisen freuen. Linkshänder aufgepasst: Es gibt auch Leftie-Modelle.

Epiphone J-45 Standard Vintage Sunburst
Epiphone J-45 Standard Vintage Sunburst Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
899,00€ Thomann
Epiphone J-45 Standard EC VS
Epiphone J-45 Standard EC VS Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
899,00€ Thomann
Epiphone J-45 Standard EC Honey Burst
Epiphone J-45 Standard EC Honey Burst Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
899,00€ Thomann

Die Epiphone J-45 Standard

Die Epiphone J-45 Standard, bekannt als das „Workhorse“, basiert auf Gibsons Round-Shoulder-Dreadnought-Design von 1942. Verfügbar ist die Gitarre in zwei verschiedenen Varianten. Als J-45 Standard ist sie in Vintage Sunburst erhältlich. Die J-45 Standard EC verfügt über einen Cutaway, bietet dadurch einen verbesserten Zugang zu den oberen Lagen und ist in den Finishes Vintage Sunburst sowie Honey Burst erhältlich.

Der Korpus der J-45 Standard besteht aus massivem Mahagoni für Boden und Zargen, kombiniert mit einer Decke aus massiver Fichte. Der einteilige Mahagonihals besitzt ein komfortables Rounded-C-Profil und trägt ein neues Griffbrett aus echtem Palisander mit 20 Standard-Bünden und Perlmutt-Dot-Inlays.

Sie ist mit Grover Rotomatic Mechaniken, Knochensattel und -stegeinlagen ausgestattet. Die Elektronik der J-45 Standard besteht aus einem Fishman Presys VT System mit dezent im Schallloch platzierten Reglern. Die J-45 Standard EC geht einen Schritt weiter und bietet ein Fishman Presys II Preamp mit seitlich montiertem EQ, Phase-Switch und integriertem Stimmgerät.

Epiphone L-00 Standard Vintage Sunburst
Epiphone L-00 Standard Vintage Sunburst Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
899,00€ Thomann

Die Epiphone L-00 Standard

Die Epiphone L-00 Standard orientiert sich an Gibsons Small-Body-Gitarren der 1930er-Jahre. Sie nutzt die bewährte Holzkombination aus massiver Fichte und Mahagoni und verfügt über ein Palisandergriffbrett mit 19 Bünden. Die Kopfplatte im 60s-Kalamazoo-Stil ist mit Grover Mini Rotomatic Mechaniken bestückt, dazu gibt es einen Knochensattel. Das rechteckige Palisander-Bridge-Design unterstreicht den Vintage-Charakter dieses kompakten Modells.

Die Elektronik der L-00 Standard besteht ebenfalls aus einem Fishman Presys VT System mit im Schallloch platzierten Reglern.

Preis und Verfügbarkeit

Alle Varianten der Epiphone J-45 Standard und die L-00 Standard kommen inkl. Gigbag und kosten bei Thomann 899,- Euro. Sie sind direkt lieferbar. Die Leftie Modelle sollten auch bald verfügbar sein.

