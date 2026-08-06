ANZEIGE
ANZEIGE

Epiphone Marcus King El Dorado, Signature-Gitarre

Google Preferred Source Badge für AMAZONA.de

Eine Hommage an Marcus Kings erste Gitarre

6. August 2026
Epiphone Marcus King El Dorado

Epiphone Marcus King El Dorado

Mit der Epiphone Marcus King El Dorado bekommt der Bluesgitarrist ein limitiertes Instrument gewidmet, das einerseits auf der originalen Epiphone El Dorado aus dem Jahr 1963 als auch auf Kings eigener El Dorado aus japanischer Fertigung, die er schon seit Jahrzehnten spielt, basiert.

Affiliate Links
Epiphone Marcus King El Dorado AN
Epiphone Marcus King El Dorado AN Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
999,00€ Thomann

Die Epiphone Marcus King El Dorado

Marcus King verbindet auf einzigartige Weise verrauchten Southern Rock mit echtem Blues-Gefühl. Seine allererste Gitarre war eine japanische FT-350 El Dorado aus den 70er-Jahren, die ihm sein Vater schenkte und die seinen musikalischen Weg prägte. Diese war zusammen mit ihrem Vorgänger aus den frühen 60er Jahren, der FT-90 El Dorado, inspiriert von der Gibson Hummingbird.

ANZEIGE

King liebt dieses alte Epiphone-Modell so sehr, dass er 2020 sogar sein Americana-Album danach benannt hat.

Epiphone Marcus King El Dorado Vollansicht

Die neue Epiphone Marcus King El Dorado ist eine klassische Square-Shoulder-Dreadnought im Antique Natural Finish. Beim Korpus kommen eine massive Fichtendecke sowie Boden und Zargen aus massivem Palisander zum Einsatz. Das mehrlagige Binding an der Oberseite verleiht der Akustikgitarre einen traditionellen Look.

Der Mahagonihals besitzt ein C-Profil, eine Schwalbenschwanz-Verbindung und eine Mensur von 25,5 Zoll. Auf dem eingefassten Palisandergriffbrett sitzen 20 Bünde und abgerundete Block-Inlays aus Perlmutt. Etwas nostalgisch geht es an der Kopfplatte zu. Diese orientiert sich nämlich an den japanischen Epiphone-Modellen der 70er-Jahre und beherbergt Deluxe-Mechaniken mit Metallflügeln sowie einen Knochensattel.

ANZEIGE

Epiphone Marcus King El Dorado Korpusansicht

Besonders ist auch der Belly-Down-Steg aus Palisander: Neben der kompensierten Knocheneinlage finden sich dort Inlays der Bundesstaaten South Carolina und Tennessee, der Heimat Kings.

Auch das Schlagbrett orientiert sich exakt an Marcus Kings Vintage-Original. Für den verstärkten Einsatz ist ein L.R. Baggs Element Bronze System verbaut.

Preis und Verfügbarkeit

Die Epiphone Marcus King El Dorado ist laut Epiphone zeitlich begrenzt verfügbar, ohne jedoch ein bestimmtes Datum zu nennen. Sie kommt inklusive Hartschalenkoffer und kostet bei Thomann 999,- Euro.

ANZEIGE
Affiliate Links
Epiphone Marcus King El Dorado AN
Epiphone Marcus King El Dorado AN Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
999,00€ Thomann

Links

ANZEIGE
Affiliate Links
Epiphone Marcus King El Dorado AN
Epiphone Marcus King El Dorado AN Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
999,00€ Thomann
Über den Autor
Profilbild

Matze Franz RED

Mit Lenny Kravitz und Coldplay aufgewachsen und dann zum Jazz gefunden. Bachelor und Master Studium Jazz Gitarre in Würzburg und Mannheim. Danach den Fokus wieder auf die Musik gelegt, mit der ich groß geworden bin und jetzt als Live- und Studio-Gitarrist mit allen möglichen deutschen Pop-Acts unterwegs. Ich habe mit ClockClock, LEA, Laith Al-Deen, Lotte, Marie Bothmer, Bengio, Tiemo Hauer und vielen weiteren Künstler*innen und Bands zusammengearbeitet. Große Momente in meiner Karriere ...

Profil ansehen
Weitere Artikel zu diesem Beitrag
Epiphone Billie Joe Armstrong Les Paul Junior

Epiphone Billie Joe Armstrong Les Paul Junior

24.07.2026 |0
Epiphone Eric Church Hummingbird Dark Cobra Burst

Epiphone Eric Church Hummingbird Dark Cobra Burst

13.07.2026 |0
Epiphone Hummingbird Tribute, Akustikgitarre

Epiphone Hummingbird Tribute, Akustikgitarre

07.06.2026 |0
Epiphone J-45 Standard und L-00 Standard, Akustikgitarren

Epiphone J-45 Standard und L-00 Standard, Akustikgitarren

05.03.2026 |0
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X