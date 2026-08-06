Eine Hommage an Marcus Kings erste Gitarre

Mit der Epiphone Marcus King El Dorado bekommt der Bluesgitarrist ein limitiertes Instrument gewidmet, das einerseits auf der originalen Epiphone El Dorado aus dem Jahr 1963 als auch auf Kings eigener El Dorado aus japanischer Fertigung, die er schon seit Jahrzehnten spielt, basiert.

Affiliate Links Epiphone Marcus King El Dorado AN Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 999,00€

Die Epiphone Marcus King El Dorado

Marcus King verbindet auf einzigartige Weise verrauchten Southern Rock mit echtem Blues-Gefühl. Seine allererste Gitarre war eine japanische FT-350 El Dorado aus den 70er-Jahren, die ihm sein Vater schenkte und die seinen musikalischen Weg prägte. Diese war zusammen mit ihrem Vorgänger aus den frühen 60er Jahren, der FT-90 El Dorado, inspiriert von der Gibson Hummingbird.

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King liebt dieses alte Epiphone-Modell so sehr, dass er 2020 sogar sein Americana-Album danach benannt hat.

Die neue Epiphone Marcus King El Dorado ist eine klassische Square-Shoulder-Dreadnought im Antique Natural Finish. Beim Korpus kommen eine massive Fichtendecke sowie Boden und Zargen aus massivem Palisander zum Einsatz. Das mehrlagige Binding an der Oberseite verleiht der Akustikgitarre einen traditionellen Look.

Der Mahagonihals besitzt ein C-Profil, eine Schwalbenschwanz-Verbindung und eine Mensur von 25,5 Zoll. Auf dem eingefassten Palisandergriffbrett sitzen 20 Bünde und abgerundete Block-Inlays aus Perlmutt. Etwas nostalgisch geht es an der Kopfplatte zu. Diese orientiert sich nämlich an den japanischen Epiphone-Modellen der 70er-Jahre und beherbergt Deluxe-Mechaniken mit Metallflügeln sowie einen Knochensattel.

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Besonders ist auch der Belly-Down-Steg aus Palisander: Neben der kompensierten Knocheneinlage finden sich dort Inlays der Bundesstaaten South Carolina und Tennessee, der Heimat Kings.

Auch das Schlagbrett orientiert sich exakt an Marcus Kings Vintage-Original. Für den verstärkten Einsatz ist ein L.R. Baggs Element Bronze System verbaut.

Preis und Verfügbarkeit

Die Epiphone Marcus King El Dorado ist laut Epiphone zeitlich begrenzt verfügbar, ohne jedoch ein bestimmtes Datum zu nennen. Sie kommt inklusive Hartschalenkoffer und kostet bei Thomann 999,- Euro.