Epiphone Mike Dirnt Grabber G3, Signature Bass

Der Grabber Bass mit Green Day Sound

Die Rückkehr des Grabber G-3 Basses ist da. Mit dem Epiphone Mike Dirnt Grabber G3 gibt es nun den Green Day Sound in einem Signature Instrument.

Affiliate Links Epiphone Mike Dirnt Grabber G3 SB Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 1.399,00€

Der Epiphone Mike Dirnt Grabber G3

Epiphone bringt gemeinsam mit Dirnt den Grabber G-3 zurück, einen Bass, der schon in den 70ern Kultstatus hatte und seit dem Album „Dookie“ untrennbar mit Dirnts bissigem, melodischem Spiel verbunden ist. Der Grabber selbst gilt als eine der unkonventionelleren Gibson-Kreationen – ursprünglich mit verschiebbarem Pickup, später als G-3 mit festem Triple-Pickup-Layout. Mike Dirnt greift genau diese Ära auf und verbindet sie mit modernen Updates, ohne den Charme des Originals zu opfern.

ANZEIGE

Der Mike Dirnt Grabber G3 kommt mit einem Korpus aus Ahorn, kombiniert mit einer 34″-Mensur und einem dreiteiligen Ahornhals. Beim Griffbrett gibt’s Ebenholz mit 20 Medium-Jumbo-Bünden und schwarzen Abalone-Dots. Die Grabber-typische „V“-Kopfplatte beherbergt offene Mechaniken mit Vintage-Clover-Buttons und einen Knochensattel für optimale Schwingungsübertragung.

Auf der anderen Seite sorgt ein Leo Quan® Badass II™-Steg für Attack, Sustain und präzise Intonation. Die durch den Korpus gehende Saitenführung mit rückseitigen Saitenendhülsen verstärkt das Sustainverhalten zusätzlich.

Besonders interessant wird es bei der Elektronik: Drei im Gibson Pickup Shop in Nashville gefertigte Gibson-G-3-Pickups liefern im charakteristischen „buck-and-a-half“-Wiring mehrere brummfreie Tonabnehmerkonfigurationen. Der Dreiwegschalter erlaubt Kombinationen aus Hals und Mitte, alle drei gleichzeitig oder Mitte und Bridge – jeweils mit Humbucker-ähnlichem Effekt. Geregelt wird das Ganze über Master-Volume und Master-Tone.

ANZEIGE

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Preis und Verfügbarkeit

Den tourerprobten Epiphone Mike Dirnt Grabber G3 bekommt ihr in der Farbe Silverburst mit passendem Hardcase bei Thomann für 1.399,- Euro.