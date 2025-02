Wir waren zu Gast in dem neuen Paradies für Fans der Vintage-Synthesizer

Zugegeben, das Synthesizer Museum Berlin findet man nur, wenn man weiß, wo es ist. Laufkundschaft gibt es hier wohl nicht, aber zum Glück ist das Internet ein Wegweiser und so beschließen wir, dem neuen Hot Spot für Vintage-Synthesizer-Fans mal einen Besuch abzustatten.

Nachdem wir einen Time-Slot gebucht haben, machen wir uns auf den Weg nach Berlin-Kreuzberg. Direkt am U-Bahnhof Kottbusser Tor findet der findige Synth-Fan eine kleine Klingel an einer unscheinbaren Metalltür. Im ersten Stock erhält man dann den Zugang zum Vintage-Synthesizer-Paradies.

Vintage-Synthesizer aus 4 Jahrzehnten

Man stolpert direkt in die Welt der Synthesizer der 1980er Jahre. Hier werden wir auch gleich direkt vom Hausherren, Michael Soltau begrüßt und konnten ihn gleich mit ein paar Fragen löchern. Es ist ganz klar ein Museum der anderen Art, denn hier ist anfassen und ausprobieren ausdrücklich erwünscht. Es gibt nur wenige Schätze, die nicht angefasst werden dürfen.

Was erwartet die Besucher im Synthesizer Museum Berlin?

Sonja:

„Was genau erwartet die Besucher im Synthesizer Museum?“

Michael:

„Eine anschauliche und hörbare Expedition durch die Geschichte der elektronischen Musik.

Dazu haben wir fünf Räume eingerichtet, die jeweils ein Jahrzehnt zum Thema haben.

Im 70er-Raum stehen die analogen Monos und Polys aus der Zeit, also auch Legenden wie der Synthi AKS und der Yamaha CS-80 sowie das Roland System 700 Full Set.

Der 80er- und 90er-Raum zeigt die Evolution der Analogsynthese (z. B. den Elka Synthex) und die damals preisgünstigeren Geräte wie den Roland Juno-60 und den Sequential Pro-One, aber auch frühe digitalen Synths, allen voran der Yamaha DX7 und der Roland D-50 und der Korg M1.

Man darf die meisten Instrumente bei uns auch selbst spielen und gegen Aufpreis sogar auf einem USB-Stick aufnehmen. Bilder, Texte, Videos und Klangbeispiele, die man über QR-Codes abrufen kann, ergänzen das Ausstellungserlebnis. Diese Dinge bauen wir gerade noch weiter aus.“

Richtig super finde ich wirklich, dass man sich für 6,- Euro seine eigenen Sound-Samples erstellen kann. So hat man die Sounds der Vintage-Synthesizer genauso, wie man es sich vorstellt. Und wer die Klänge dann doch ganz professionell haben möchte, kann das Synthesizer Studio Berlin besuchen.

Das sieht auch ein anderer Besucher so, der ganz aufgeregt mit seinem Stick von einem Gerät zum nächsten wechselt und uns mit einem breiten Lächeln im Gesicht erzählt, dass er sich seine ganz eigene Library zusammensammelt.

Von der Idee bis zur Eröffnung

Sonja:

„Wie ist die Idee, ein Museum für Synthesizer aufzumachen eigentlich entstanden?“

Michael:

„Ich gehe mal ganz in die Vergangenheit: In meiner ersten Band – das war Mitte der 80er Jahre – habe ich als Keyboarder mit einem Roland Juno-60 und einem D-50 angefangen. In den folgenden knapp 40 Jahren habe ich als Musikproduzent und Filmkomponist über 160 weitere Instrumente angeschafft. Davon wurde praktisch nie etwas verkauft, und die, die doch verkauft wurden, habe ich inzwischen wieder in der Sammlung. Nur der AKAI MPC3000 weine ich etwas hinterher.

Anfang der 2020er dachte ich mir: Diese Schätzchen passen nicht mehr alle in mein Studio. Sie brauchen ein neues, würdiges Zuhause und sollten nicht in den Cases schlafen. Sie passten auch nicht alle in unser Schwester-Studio, das Synthesizer Studio Berlin.

Also warum nicht ein Museum gründen? Nun, in Berlin gibt es schon mehr als 170 Museen. Reicht das nicht? Nein, denn man findet hier praktisch keinen Ort, an dem man Instrumente der elektronischen Musik aus vier Jahrzehnten erleben kann. Wir sind auch total glücklich, dass wir in die ehemaligen Räume von SchneidersLaden am Kottbusser Tor einziehen konnten, denn das ist seit vielen Jahren ein Hotspot für Synthesizer-Liebhaber.

Die konkrete Planung begann Frühjahr 2024, als Non Eric mich anrief und wir dann gemeinsam den Startschuss setzten. Heute sind wir selbst überrascht, dass wir nur neun Monate später den ersten Besucher in Museum begrüßen konnten.

Das wäre natürlich ohne das 10-köpfige Team von Set-Designer*Innen, Techniker*Innen und Synthesizer-Expert*Innen nicht denkbar gewesen.

Wir sind streng genommen erstmal eine Ausstellung. Der Museums-Status wird aber kommen, sobald wir eine nachhaltige Bereicherung der Kulturszene, eine weitgehende Gemeinnützigkeit sowie die Erfüllung eines Bildungsauftrags nachgewiesen haben. Allein eine solch umfassende Synthesizersammlung der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, geht schon genau in diese Richtung.

Eine bedeutende Keimzelle der elektronischen Musik war ja die Berliner Schule. Dieses Thema liegt uns auch besonders am Herzen. Auch in der Pop-Musik haben Synthesizer den Gitarren, Drumkits oder Blasinstrumenten mittlerweile den Rang abgelaufen. 2027 wird der Synthesizers das Musikinstrument des Jahres sein. Das feiern wir hier natürlich auch.

Braucht man noch mehr Gründe, ein solches Museum ins Leben zu rufen?“

Wir gehen weiter. Im nächsten Raum erwarten die Besucher die Synthesizer-Schätze aus den 1970er Jahren. Der Raum ist liebevoll im Seventies-Style gestaltet und auf der Bühne vor dem Panorama-Fenster mit Blick auf den „Kotti“ werden künftig Workshops und Konzerte stattfinden.

Hier steht dann auch der Synthi AKS. Er ist einer der wenigen, die hier nicht für die Besucher spielbar sind. Gleiches gilt für den Yamaha CS-80 „Die Legende. Für den Performer gebaut“ steht auf dem kleinen Schild auf dem großen Synthesizer mit den unkaputtbaren Schiebereglern.

Sonja:

„Wie seid Ihr an die Ausstellungsstücke gekommen? Gab es Schwierigkeiten bei der Restaurierung einzelner Geräte…“

Michael:

„Wartung und Reparatur sind immer ein wichtiges Thema. Seit vielen Jahren arbeite ich mit der Firma XTended in Berlin zusammen, noch bevor es das SSB oder das SMB gab. Dort werden fast alle Reparaturen durchgeführt. Demnächst wird zusätzlich ein Technikexperte unserem Team beitreten, der sich vor Ort um die Geräte kümmert.“

Es ist herrlich, zu sehen, wie Michaels Augen strahlen, wenn er davon erzählt, wie er sich liebevoll die Zusatzbezeichnungen für seine Schätze ausgedacht hat. Dann wird beispielsweise der OB-Xa als Traum-Synthesizer für Musiker ausgewiesen.

„Einfach, weil der OB-Xa so toll ist, der klingt einfach immer gut. Da musst du beim Regler-Drehen nicht analytisch über das Syntheseverfahren nachdenken, sondern kannst inspiriert und schnell deinen Sound finden. Der OB-Xa hat wie viele Analoge aus dieser Zeit einen wunderbaren Sweet Spot, das heißt, die Skalierung der Regler ist auf musikalisch ansprechende Ergebnisse hin optimiert“, wie mir Michael verrät.

Synthesizer Museum Berlin: Ein Museum zum Anfassen und vor allem zum Anhören

Sonja:

„Sind die Exponate alle noch voll funktionsfähig?“

Michael:

„Ja. Es ist uns wichtig, die Geschichte der elektronischen Musik zum Anfassen anzubieten. Deshalb auch der Aufwand mit der Instandhaltung. Die sehr seltenen und empfindlichen Instrumente kann man allerdings nur eingeschränkt benutzen. Da ist die Betreuung eines Mitarbeiters nötig.“

Ein weiterer Raum ist der futuristisch anmutende „Modular-Raum“. Hier wartet dann der Korg MS-10 neben dem MS-20, dem MS-50 und dem SQ-10 auf patch-freudige Liebhaber der semi-modularen Geräte.

Geplant ist hier auch noch, Patch-Anleitungen für Newbies als Starting-Point aufzuhängen, was ich persönlich super finde.

Schon jetzt ist es so, dass diejenigen, die nicht selbst Hand an die Synthesizer anlegen wollen (obwohl ich mir kaum vorstellen kann, dass es solche Besucher gibt), können per QR-Code auch direkt Links zu Sound-Files im Internet geöffnet werden. Michael plant aber auch, eigene Klangbeispiele für jedes Gerät zu erstellen, die dann per QR-Code abgerufen werden können.

Auch, wenn das Synthesizer Museum sehr spezifisch ausgerichtet ist, so ist es offen für alle. Selbst für die Kleinsten ist eine extra Kinder-Synth-Ecke eingerichtet worden. Während Mama oder Papa sich also die besten Sound-Samples auf den Stick ziehen, können die Kleinsten auch schon einmal Hand an die Instrumente anlegen.

Events im Museum

Sonja:

Wird es regelmäßige Veranstaltungen geben?

Michael:

Definitiv. Wir haben zum einen diese kleine Bühne, auf der regelmäßig unsere ‘Wohnzimmerkonzerte’ stattfinden, und zum zweiten Präsentationen und Workshops von renommierten Synthesizer-Experten. Die Termine findet man auf unserer Website und Insta/Facebook. Thorsten Quaeschning von Tangerine Dream war schon da, sowie der Pyrolator und der Teslator. Paul Wiffen führte am 18.02. sein Sound-Design für Vangelis am CS-80 vor und hatte eine Laser Harp dabei, die er für Jean Michel Jarre programmiert hat.

Wir planen weitere Events mit Paul van Dyk, Ben Lukas Boysen und Gudrun Gut.!

Der letzte Raum ist gleichzeitig auch das Café/Museums-Shop des Synthesizer Museums. Hier kann sich jeder noch mit schicken T-Shirts versorgen und sich zwischen den Sample-Sessions stärken. Hier stehen dann die aktuellen Synthesizer und eine besondere Klangkuriosität an der Decke will entdeckt werden. Die Installation zu beschreiben, ist eigentlich nicht möglich, und ich denke, man sollte sich diese Kombination aus Akustik-Gitarre, XXL-Chips-Papprolle und Metallrohren einfach selbst anschauen und vor allem diese besonderen „Drums“ mit eigenen Ohren anhören.

Sonja:

Was kostet der Eintritt? Wie läuft das mit den Time-Slots?

Michael:

Ist ganz simpel: 12,- Euro für einen zweistündigen Besuch, 6,- Euro extra für einen USB-Stick, mit dem man sich selber am Instrument aufnehmen kann. Die Event-Tickets kosten zurzeit je nach Aufwand zwischen 12,- und 40,- Euro.

Abschließend lässt sich sagen, dass unser Besuch im Synthesizer Museum Berlin ganz sicher nicht der letzte Besuch hier war, denn es gibt einfach viel zu viele Sounds, in denen man sich verlieren kann. Michael steht den Besuchern mit Rat, Tat und einem unglaublichen Wissen über die Instrumente zur Seite.

Ein Besuch ist hier also absolut empfehlenswert!