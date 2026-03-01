ANZEIGE
Erica Synths Carbon Fiber Travel Case 2, Eurorack

Leicht und stabil für 60 Module

1. März 2026

Erica Synths Carbon Fiber Travel Case 2 Eurorack

Das Erica Synths Carbon Fiber Travel Case 2 ist die neue Version des für den Transport geeigneten Eurorack-Cases. Der Fokus liegt hier auf geringem Gewicht und Stabilität.

Erica Synths Carbon Fiber Travel Case 2

Das mit Deckel und Tragegriff versehene Case ist vor allem für professionelle Modular-Musiker gedacht, die viel unterwegs sind. Da es aus Kohlefaser besteht, ist es trotz seiner Größe und der dualen, internen Stromversorgung nur 3,2 kg schwer. Wenn es mit Modulen voll bestückt ist, beträgt das Gesamtgewicht ca. 5 kg.

Erica Synths Carbon Fiber Travel Case 2 Eurorack open

Das Case bietet zwei Zeilen mit jeweils einer Breite von 104 TE. Die Einbautiefe beträgt 67 mm, aber an den Stellen über der Stromversorgung (2,5 A) nur 54 mm. Die Höhe des Deckels ist 59 mm groß genug bemessen, dass man die Patch-Kabel während des Transports gesteckt lassen kann.

Für beide Zeilen ist ein eigener Systembus mit jeweils 30 Anschlüssen vorhanden, sodass insgesamt bis zu 60 Module angeschlossen werden können.
Übrigens passt das Case in den Erica Synths Backpack, was den Transport auf langen Wegen noch einfacher macht und für zusätzlichen Stauraum und Schutz sorgt.

Das Erica Synths Carbon Fiber Travel Case 2 kann ab sofort bestellt werden. Der Preis beträgt 700,- Euro, zzgl. Importkosten.

Preis

  • 700,- € zzgl. Importkosten

Links

