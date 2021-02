Erica Synths Dada Noise System II & Quadraphonic Surround Panner

Kreatives Modularsystem für Surround-Experimente

Erica Synths hat sich erneut mit dem Liquid Sky Artistcollective zusammengetan und das Dada Noise System II konzipiert, welches sich mit dem Quadraphonic Surround Panner optimal ergänzen lässt.

Das Modularsystem ist eine Zusammenstellung aus Erica Synths-Modulen der Fusion- und der Black-Serie. Wie auch die erste Version des Dada Noise Systems ist auch die neue Variante überwiegend auf unübliche Klänge ausgerichtet, oder wie es die Macher formulieren: „all kind of abstract organic analog noise / ambient soundscapes / industrial noise / bad ass bass / spheric atmospheres / experimental unheard drones / sonic glitches and of course all kind of thrilling horror- and scifi-sounds“.

Das Dada Noise System II besteht aus 12 Modulen: Fusion VCO 2, Fusion VCF 3, Fusion Modulator, Black Stereo Delay, Black Joystick 2, Black VC Clock, Black Code Source, Black Modulator, Black Dual VCF, Black Quad VCA 2, Black Spring Reverb und Black Output. Dieser Teil lässt sich natürlich autark nutzen, jedoch wurde der separat erhältliche Quadraphonic Surround Panner, eine weitere Modulzeile mit noch einmal acht Modulen, von den Machern in die konzeptionelle Planung mit einbezogen. Mit Hilfe spezieller Seitenteile lassen sich die beiden Teile zu einem System zusammensetzen.

Mit dem Quadraphonic Surround Panner können die Signale des Dada Noise System II, aber auch extern eingespeiste Audioquellen über Quad VCAs im „Raum“ verteilt werden. So können Surroundklänge direkt erzeugt werden, die sich in einer DAW dann in 5.1 oder 7.1 umrechnen lassen. Bislang ist es bei Synth-FX eher üblich, Mono/Stereo-Sounds in einem Surround-Feld zu platzieren.

Der Quadraphonic Surround Panner ist vorwiegend für Anwendungen in den Bereichen Film/TV-Post Production, Installationen und Game-Sounddesign gedacht, kann aber auch für quadraphonische Performances eingesetzt werden.

Einen wichtigen Platz in dem System nehmen die Joystick-Module ein. Die Bewegungen des Joysticks lassen sich im Modul aufzeichnen und können dann als triggerbare Modulationsverläufe genutzt werden. Das ist sowohl für die Quadrophonie-Effekte nützlich, gibt aber dem Performer auch mehr Freiheit beim Bedienen weiterer Module.

Das Erica Synths Dada Noise System II und der Quadraphonic Surround Panner sind im Webshop bestellbar. Das Dada Nise System II kostet 3.310,- Euro, der Surround Panner 1.810,- Euro und die Seitenteile zur Verbindung beider Systeme 30,- Euro (jeweils zzgl. VAT und Shipping).