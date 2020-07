Erica Synths DIY Eurorack-Module sind nun Open Source

Projektdateien auf GitHub verfügbar

Erica Synths kündigt an, die DIY-Versionen ihrer Eurorackmodule nicht mehr fortzusetzen. Deshalb hat man sich entschlossen hat, die Unterlagen für diese Projekt freizugeben.

Auf der für Entwickler und DIY-Projekte maßgeblichen Plattform GitHub wurde ein Seite eingerichtet, von der man sich die Unterlagen zu den jeweiligen Module frei herunterladen kann. Erica Synths haben dabei auch noch kleine Änderungen an den Schaltungen vorgenommen, und zum Beispiel rare Bauteile durch gängige Komponenten ersetzt.

In jedem Projektordner befinden sich schematische Darstellungen, Gerber-Files für das Frontpanel und PCBs, Materiallisten (BOMs) sowie Bauanleitungen.

Erica Synths erlaubt hiermit, dass die Projekte für persönliche, bildende oder auch kommerzielle Zwecke genutzt werden können.

Folgende Module gehören dazu:

• Bassline – all in one synth voice for acid basslines and drones

• BBD delay/flanger – all analogue effects unit based on V3205 BBD IC Delay – tape and digital delay unit with tap tempo, tempo sync, reverse, hold and add functions

• Dual VCA – Polivoks architecture inspired dual VCA, rare Russian differential op-amps are now replaced with AS3330

• Envelope – recreation of Polivoks envelope generator with loop and end of attack functions

• MIDI-CV – Polivoks functionality inspired dual MIDI-CV converter with glide function

• Mixer – simple 3 chanel audio mixer

• Modulator – Polivoks functionality inspired LFO, noise and S&H module

• Output – Output module with headphone amplifier

• Polivoks VCF – authentic recreation of the Polivoks VCF

• Swamp – our take of Wogglebug module with lots of unique extras

• VCO3 – Polivoks inspired VCO with nice extra – VCO Sync input

Wichtig: Erica Synths wird keinen Support für die DIY-Projekte leisten. Man ist für seine Projekte selbst verantwortlich und kann sich gegebenenfalls auf die Community, zum Beispiel in Foren wie Muffwiggler, wenden.

Erica Synth arbeitet zur Zeit an Educational DIY-Kits für einfache und preiswerte Eurorackmodule. Diese sind für den Herbst 2020 geplant.