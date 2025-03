Erica Synths Echolocator, Stereo-Delay

Kreative Echos mit Filter & Shimmer

Für das Stereo-Delay Erica Synths Echolocator hat der lettische Hardware-Hersteller erneut mit den holländischen Software-Spezialisten von 112dB zusammengearbeitet. Das handliche Gerät mit robusten Aluminiumgehäuse kann gleichermaßen in einem Desktop-Setup mit Synthesizer und Groovegear wie auch für Gitarre verwendet werden.

Erica Synths Echolocator – digitales Stereo-Delay

Echolocator ist für Musiker konzipiert, die gern an Effekten live schrauben oder sie sehr nuanciert einstellen wollen. Auf einer Grundfläche von 23 cm x 14,5 cm (gleiche Größe wie das Nightverb) ist das Gerät mit 12 Reglern sowie einem Freeze- und einem Tap Tempo-Button für die Effektparameter ausgestattet. Dazu kommen Gain für den Eingang, Volume für die Ausgangslautstärke sowie ein Display mit Data-Encoder.

Das Demovideo zeigt Echolocator in den unterschiedlichsten Anwendungen:

Zusätzlich zu den eigentlichen Delay-Funktionen Time, Feedback und Ping-Pong sind auch ein Filter mit Cutoff und Q (Resonanz), ein Reverb sowie Shimmer und Pitch Shift vorhanden.

Alle Parameter lassen sich auch via MIDI-CCs steuern und das Gerät verfügt über 30 Factory Presets sowie 70 Speicher-Slots für eigene Einstellungen. Via USB lassen sich die Presets an einen Rechner übertragen und wieder zurückladen, sodass man sich mehrere Effekt-Setups zusammenstellen kann.

Auf der Rückseite verfügt das Gerät über Stereo Ein- und Ausgängen, einen Fußschalteranschluss, MIDI-In/Thru und eine Netzteilbuchse.

Erica Synths Echolocator soll ab dem 20. März 2025 erhältlich sein. Der Preis beträgt 569,- Euro.