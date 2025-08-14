Erica Synths Elektor Formant System DIY Kit, Modularsystem

Modularsystem für Profi-Bastler

Mit dem Erica Synths Elektor Formant System DIY Kit kommt das berühmte Selbstbau-Modularsystem, das in den 70er Jahren in der Zeitschrift Elektor publiziert wurde, wieder zurück. Erica Synths halten damit den Spirit der DIY-Synthesizer weiter aufrecht. Für dieses Projekt wurde mit Harald Antes von haraldswerk.de kooperiert.

Das System ist laut Entwickler eine DIY-freundliche und erweiterte Version des originalen Elektor Formant-Synthesizers, das um mehrere Module erweitert wurde, um es noch flexibler zu machen. Es wurde jedoch die interne Verdrahtung der Module beibehalten, sodass das System auch ohne Patchen gespielt werden kann, genau wie es in den Original-Handbüchern des Elektor Formant definiert wurde.

Das System besteht aus 27 Modulen sowie einem passenden Rahmen samt Stromversorgung. Die Module können nicht in einen Eurorack-Rahmen eingesetzt werden, aber natürlich sind Patch-Verbindungen zwischen Systemen möglich. Die Module im Einzelnen sind:

• SEQ – Sequencer (neues Modul, nicht im Original enthalten)

• 3 x VCO

• 12 dB/Oct VCF

• 24 dB/Oct VCF

• RFM – Formant Filter-Modul

• FX Module (neues Modul, DSP-basiert nach Erica Synths FX)

• COM – verbessertes Output-Modul

• INTERFACE – MIDI-CV Modul

• EF/RING – Envelope Follower & Ringmodulator

• NOISE – Noise & Random Voltage

• DIVIDER – Frequency Divider

• WAVEPROC – Waveshaper

• 2 x VCA

• PHASER – 8-Stage Optical Phaser

• 2 x MIXER

• DISPATCH – Buffered Gate & CV-Multiple

• LFO

• 2 x VC LFO

• 2 x ADSR

• ADSR CONTROLLER

• DUAL S&H

Das Kit richtet sich ausdrücklich an DIY-erfahrene Bastler, die auch über das notwendige Equipment (z.B. Multimeter, Oszilloskop) für die Kalibrierung und Fehlersuche verfügen. Erica Synths kann hier keine Hilfestellung bei Bau geben, es wird auf einen Build Thread im Modwiggler-Forum verwiesen.

Sam Battle aka Look Mum no Computer hat das System zusammen mit einem Team in 24 Stunden aufgebaut. Das soll natürlich kein Maßstab sein.

Das Erica Synths Elektor Formant System DIY Kit wird in zwei Versionen angeboten. Das Full Kit für 3.000,- Euro (+ VAT & Versand) beinhaltet alle Komponenten, die für das System benötigt werden. Das Partial Kit für 2.300,- (+ VAT & Versand) Euro beinhaltet Rahmen, PSU, PCBs, Panele, Potentiometer, Schalter, Buchsen und spezielle Bauteile. Elektronische Bauteile und passive Elemente müssen selbst beschafft werden.

Das System ist voraussichtlich ab dem 21. August 2025 verfügbar.