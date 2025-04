909 meets FM-Synthese

Das Erica Synths FM Drum DIY Kit ist ein Schaltkreis, der analogen Punch mit den metallischen Klängen der FM-Synthese verbindet.

Das hier geht raus an alle Schrauber, Löter und alle, die es werden wollen. Die Firma Erica Synths aus Lettland bietet ein FM Drum Kit zum Selbstbau an. Also ran an die Lötkolben, diese Firma hat es sich zum Ziel gemacht, nicht nur schnöde Kits zu verkaufen, sondern bietet auch viel Know-how und vermittelt Basiswissen.

Erica Synths FM Drum DIY Kit

„So what you’ll find in the box is not simply meant to be soldered together and then disappear in your rack. Instead, we want to take you through the circuit design process step by step, explaining every choice we’ve made and how it impacts the finished module.“ Soweit der motivierte Einleitungstext der Anleitung, die ihr hier schon mal aufrufen könnt.

Beim Erica Synths FM Drum DIY Kit handelt es sich um einen Bausatz, der, wenn er fertig verlötet ist, die punchige Charakteristik der Roland TR 909 Drum Machine mit den Charakteristiken der FM-Synthese verbindet. Klingt spannend? Ist es auch. In den Demovideos kommt der Charakter des Erica Synths FM Drum DIY Kits schön zur Geltung.

Preislich ist so ein DIY Kit ja immer interessant, dieses hier kostet gerade mal 75 €. Dafür hat man Lötspaß, lernt was dazu und kann hinterher auf seinem Instagram-Kanal richtig cool angeben. Neulinge im Bereich des Do-it-yourself können bei Erica Synths übrigens ihre Spielwiese grandios erweitern, das EDU DIY Labor beispielsweise lädt zum Experimentieren ein. Der Kollege T. Goldschmitz hat dazu hier schon mal einen Test verfasst, der ist lesenswert.

