Erica Synths Hexinverter Mutant Rimshot, Eurorack Drum-Modul

Erweiterter TR-909 Rimshot

Mit Hexinverter Mutant Rimshot legt Erica Synths ein weiteres Modul aus dem Hexinverter-Vermächtnis wieder auf. Mutant Rimshot basiert auf dem entsprechenden Instrument aus der berühmten Drum-Maschine Roland TR-909, bietet aber weitergehende Möglichkeiten.

Erica Synths Hexinverter Mutant Rimshot

Das 8 TE breite Modul besitzt eine analoge Schaltung auf Basis eines dreifachen Bridget-T Oszillators zur Erzeugung des Rimshot-Sounds. Darüber hinaus steht zusätzlich auch ein Clave-Sound zur Verfügung, den es beim Vorbild allerdings nicht gab.

Es gibt drei Oszillator-Modi, zwischen denen umgeschaltet werden kann. Rimshot HI erzeugt den klassischen 909-Sound. Rimshot LO setzt den Sound auf eine tiefere Tonhöhe, wo er zusammen mit dem internen Filter in ein Low Tom oder eine Bass Drum verwandelt werden kann. CLV (Clave), der nur einen Oszillator der Schaltung nutzt und einen höheren Percussionsound zur Verfügung stellt.

Mit einem Schalter auf der Platine kann zwischen einem Pitch Mode, bei dem Rimshot HI dem Original entspricht, und einem Mode mit erweitertem Pitch-Bereich gewählt werden.

Das Modul besitzt ein Multimodefilter mit Tief-, Band- und Hochpass. Speziell Hoch- und Bandpass mit höheren Resonanzwerten ermöglichen Sounds, die weit über die klassischen Versionen von Rimshot und Clave hinausgehen.

Über den Eingang VCF In können weitere Sounds, wie Rauschen oder Snare-ähnliche Drums, in das Modul eingespeist und mit dem Rimshot bzw. Clave gemischt werden.

Neben Cutoff und Resonance lassen sich auch das Decay der VCA-Hüllkurve und ein Drive-Parameter einstellen. Die Funktionen Pitch und Cutoff sind spannungssteuerbar. Alternativ kann mit einem weiteren Schalter auf der Platine kann das Filter vom internen Oszillator moduliert werden. In dem Fall regelt VCF MOD die Modulationstiefe.

Der Sound wird mit einem Trigger-Signal ausgelöst und es gibt einen zweiten Eingang zur Ansteuerung der Accent-Funktion.

Erica Synths Hexinverter Mutant Rimshot soll ab dem 22. August 2024 erhältlich sein. Der Preis beträgt 189,- Euro.